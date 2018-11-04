Два солдата ВСУ сбежали из части с оружием
Два украинских военнослужащих самовольно покинули территорию части в районе населенного пункта Крымское, прихватив с собой автоматы, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По словам Марочко солдаты сбежали из подразделения 10-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ второго ноября. С тех пор о них ничего не известно.
Он пояснил, что солдаты оставили часть после неоднократных издевательств со стороны старослужащих и командиров. При побеге они прихватили личное оружие – автоматы Калашникова (АК-74) и боекомплекты к ним.
Командование бригады организовало поисковые мероприятия, которые результатов пока не принесли.
Между тем в военном ведомстве ДНР сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках.
По словам представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, ударные БЛА были замечены в субботу в районе населенного пункта Саханка. Около 17:00 наблюдатели доложили о приближении трех беспилотников. После по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два аппараты получили повреждения и, упав на землю, взорвались, что привело к возгоранию сухой травы.
Это не первый случай применения ударных БЛА по жилым кварталам. Предыдущая атака была проведена в конце октября. Аппарат долетел до поселка Старомихайловка, где от его взрыва загорелось строение по улице Днепропетровская.
Безсонов также сообщил, что за прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 60 мин и артиллерийских снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
По словам Марочко солдаты сбежали из подразделения 10-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ второго ноября. С тех пор о них ничего не известно.
Он пояснил, что солдаты оставили часть после неоднократных издевательств со стороны старослужащих и командиров. При побеге они прихватили личное оружие – автоматы Калашникова (АК-74) и боекомплекты к ним.
Командование бригады организовало поисковые мероприятия, которые результатов пока не принесли.
Между тем в военном ведомстве ДНР сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках.
По словам представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, ударные БЛА были замечены в субботу в районе населенного пункта Саханка. Около 17:00 наблюдатели доложили о приближении трех беспилотников. После по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два аппараты получили повреждения и, упав на землю, взорвались, что привело к возгоранию сухой травы.
Это не первый случай применения ударных БЛА по жилым кварталам. Предыдущая атака была проведена в конце октября. Аппарат долетел до поселка Старомихайловка, где от его взрыва загорелось строение по улице Днепропетровская.
Безсонов также сообщил, что за прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 60 мин и артиллерийских снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины