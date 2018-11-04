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Лукашенко объяснил, почему в стране празднуют день Октябрьской революции

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Белоруссия остаётся единственной страной постсоветского пространства, где 7 ноября отмечается именно как праздник Октябрьской революции и при этом носит официальный характер. Президент страны Александр Лукашенко разъяснил, почему в Белоруссии дата не вымарана из национального календаря в отличие от всех остальных республик бывшего СССР.




Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко в общении с местными жителями отметил, что праздник Октябрьской революции в республике продолжает официально существовать, оставаясь выходным днём, по той причине, что это история.

Лукашенко:
Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Её не перечеркнешь, её не перепишешь.


Далее белорусский президент, слегка перефразировав известное высказывание об истории и пушке, добавил:
Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем.


Однако Александр Лукашенко отметил, что «время идёт», а потому праздник 7 ноября «нужно наполнять каким-то другим смыслом».

В итоге получилось несколько противоречиво. Праздник остаётся в календаре как напоминание об истории страны, но в то же время, по мнению Лукашенко, нужен некий «другой смысл».

Нужно добавить, что в календаре государственных праздников Республики Беларусь есть и такой как День единения народов Беларуси и России. Отмечается 2 апреля.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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