Лукашенко объяснил, почему в стране празднуют день Октябрьской революции

Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Её не перечеркнешь, её не перепишешь.

Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем.

Белоруссия остаётся единственной страной постсоветского пространства, где 7 ноября отмечается именно как праздник Октябрьской революции и при этом носит официальный характер. Президент страны Александр Лукашенко разъяснил, почему в Белоруссии дата не вымарана из национального календаря в отличие от всех остальных республик бывшего СССР.Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко в общении с местными жителями отметил, что праздник Октябрьской революции в республике продолжает официально существовать, оставаясь выходным днём, по той причине, что это история.Лукашенко:Далее белорусский президент, слегка перефразировав известное высказывание об истории и пушке, добавил:Однако Александр Лукашенко отметил, что «время идёт», а потому праздник 7 ноября «нужно наполнять каким-то другим смыслом».В итоге получилось несколько противоречиво. Праздник остаётся в календаре как напоминание об истории страны, но в то же время, по мнению Лукашенко, нужен некий «другой смысл».Нужно добавить, что в календаре государственных праздников Республики Беларусь есть и такой как День единения народов Беларуси и России. Отмечается 2 апреля.