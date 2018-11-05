МДКВП проекта "Зубр": на море и на суше

Корабль, способный практически одинаково легко двигаться по глубоководью и мелководью, а также даже по прибрежной зоне. Корабль, который создан выдающимися советскими инженерами-конструкторами. Корабль, который по-настоящему не имеет полноценных аналогов в мире – хотя бы по своим габаритам. Всё это о МДКВП проекта 12322 «Зубр» - малом десантном корабле на воздушной подушке. Класс «Зубр» - класс самых больших кораблей на воздушной подушке в мире.Корабль передвигается по поверхности, используя нагнетательные установки в количестве 4-х единиц – по две с каждого борта. С помощью управления работой таких механизмов как закрылки можно изменять варианты хода боевого корабля.Благодаря нагнетательным установкам и общей конструкции «Зубр» способен преодолевать различного рода препятствия на земле. Речь может идти даже о преодолении минных заграждений противника. Эта уникальная особенность делает МДКВП проекта 12322 крайне эффективным при необходимости высадки десанта в условиях минирования противником прибрежной зоны.Характеристики «Зубров»:Водоизмещение – 555 тонн, длина – 57,3 метра, скорость хода впечатляет – 60 узлов, дальность плавания – 300 морских миль, экипаж – 27 человек.МДКВП несёт на борту артиллерийское и зенитное ракетное вооружение.Подробности об уникальном боевом корабле ВМФ РФ в сюжете Т24: