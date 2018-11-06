Снайперы Донбасса
Начало конфликта в 2014 году снайперские формирования ВСУ встретили преимущественно со снайперскими винтовками Драгунова (СВД) образца 1963 года. Такое вооружение, конечно, не позволяло эффективно работать по удаленным целями, но вполне подходило для боев в городской застройке. На Украине снайперская школа никогда не была в приоритете – в армии к высокоточному оружию относились с прохладой, основными пользователи были спецназ СБУ, а также 8-й и 3-й полки спецназначения Главного управления разведки МО Украины.
Именно стрелок 3-го полка спецназа сделал первый зафиксированный результативный выстрел из снайперской винтовки 25 мая 2014 года в районе Донецкого аэропорта. Справедливости ради стоит упомянуть, что в руках этих спецов было также крайне немногочисленное западное снайперское оружие, закупленное еще до переворота. Кроме того, внутренние войска Украины располагали в своем арсенале полуавтоматическими винтовками «Форт-301» производства винницкого предприятия «Форт». Это оружие рассчитано под патрон НАТО 7,62х51 мм и является копией израильской снайперской винтовки «Galil Sniper», которая сделана на основе автомата Galil, а он, в свою очередь, заимствовал конструкцию советского АК. «Форт-301» не является оружием для позиционной снайперской войны и предназначен прежде всего для тактической поддержки подразделений на малых и средних дистанциях боя. Украино-израильские винтовки в полном объеме перешли в новую структуру – Национальную гвардию.
Украино-израильский "Форт-301"
Развитие боевых действий на Донбассе требовало для снайперов нового оружия – дальнобойного и с повышенным действием по цели. На Украине с конца 2014 года такими стали знаменитые американские Barret M82 в модификациях M82A1/A1M и M82A3. Украинцы были знакомы с таким оружием еще с 2010 года, когда у американцев были закуплены несколько экземпляров такого оружия. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволял доставать бойцов ополчения на дистанциях до 1800 метров, что несколько изменило тактику «антитеррористической операции». Украинцы вошли во вкус и начали массового готовить снайперов не только для спецназа, но и для строевых частей.
Украинские снайперы и их Barret M82.
Определенным ответным шагом стали поставки ополчению винтовок российского производства Orsis T-5000, которые уже можно отнести к высокоточному оружию с дальностью поражения цели до 1650 метров. Оружие рассчитано под патроны .338 Lapua Magnum (8,6-мм), .300 Winchester Magnum и .308 Winchester (7,62 мм). Самым раскрученным пользователем Т5000 в ДНР стал серб Деян «Деки» Берич, за голову которого на Украине назначена серьезная награда. Именно он в одном из многочисленных интервью проговорил: «После появления на украинской стороне хороших тепловизоров уже нельзя залегать на несколько часов, как раньше, и обустроить надежную позицию, несмотря на камуфляж». Украина активно оснащается военной техникой высокого класса, позволяющей вести боевые действия в любое время суток и при любой погоде, а также вести эффективную антиснайперскую работу.
Деян "Деки" Берич и его Orsis T5000
Даже с учетом моря вранья и пропаганды, которая льется из украинских СМИ, можно отметить, что снайперская выучка и тактика применения в ВСУ стало одним из самых прогрессивных направлений развития. Перенимают опыт работы у многочисленных наемников, воюющих на стороне официального Киева, а также на базах переподготовки у специалистов стран НАТО. Приезжают стрелять в людей и экземпляры прибалтийской школы снайперов из Литвы, которые отличаются особым профессионализмом и циничностью. По рассказам бойца с позывным Ежик (из книги «Война на Донбассе. Оружие и тактика» под авторством А. Б. Широкорада), в Прибалтике с советских времен создана отличная тренировочная база биатлонистов с сильными инструкторами, которые из-за неимения работы приспособились к подготовке снайперов. На Донбассе литовских женщин-снайперов называют прибалтийскими ведьмами за их характерный стиль ведения стрельбы по конечностям и причинения излишних страданий жертвам. Правда, к таким данным всегда нужно относиться с изрядной долей скепсиса. О высоком уровне подготовки снайперов на стороне Украины говорит факт покушения на премьер-министра ДНР Александра Захарченко (ныне покойного) 30 января 2015 года в Углегорске. Позже ответственность за неудачное покушение, в результате которого погиб охранник Захарченко, взял на себя партизанский отряд «Тени».
Lobaev Arms DXL-4 «SEVASTOPOL» — дорогое и высококлассное оружие, которое якобы используют снайперы ЛДНР
Разнообразие снайперского оружия по обе стороны фронта является визитной карточкой этого конфликта — в ЛДНР воюют модернизированными СВД, 12,7-мм дальнобойными АСВК и Lobaev Arms DXL-4 «SEVASTOPOL». Последняя, по словам автора оружия Николая Лобаева, позволяет работать по целям на расстояниях до 2800 метров. Однако информация по DXL-4 до сих пор имеет предположительный характер и основывается лишь на косвенных данных украинской стороны. По словам самого Лобаева, использовать в бою такую серьезную технику полноценно могут только опытные профессионалы, простых навыков армейского снайпера тут мало. Также спецы с Украины указывают на якобы использование ополчением ночных прицелов Pulsar, бесшумных винтовок «Винторез» (9-мм) и крупнокалиберных «Выхлопов» (12,7-мм).
«ГОПАК» на презентации
Украинской промышленности тоже есть что выставить против воображаемой российской снайперской угрозы. Итак, встречайте – винтовка «ГОПАК» калибра 7,62 мм, впервые представленная в рамках XII Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность» в Киеве. Название не относится к знаменитой украинской пляске, а является аббревиатурой от «Гвинтiвка оперативна портативна на базi АК», что, собственно, полностью раскрывает идею оружия. Это явный аналог российского бесшумного «Винтореза», только невыгодно отличается от него меньшим калибром и отсутствием автоматики перезаряжания, которую удалили с целью снижения шумности.
VPR-308
На базе спортивной винтовки «Zbroyar Z-008» Константина Конева на Украине создали более серьезное снайперское оружие под индексом VPR-308, под патрон 7,62х51 (.308 Winchester). В варианте VPR-338 используется более мощный .338 Lapua Magnum калибра 8,6 мм. Испытания прошли в 1-й бригаде Национальной гвардии Украины в июле 2014 года, но только спустя два года они пошли в серию для подразделений, задействованных в АТО. Как видно, серия VPR является украинским аналогом российской T5000 и выполняет на поле боя сходные задачи. А что же с крупнокалиберными дальнобойными машинами? Или Украина так и будет юзать технику США?
Рекламный буклет Snipex .50 BMG «Rhino Hunter»
Snipex .50 BMG «Rhino Hunter» — это, по утверждениям разработчиков, полностью украинская разработка с продольно-скользящим затвором и использующая «натовский» патрон 12,7х99 мм (.50 BMG). Такая тяжелая винтовка (до 16 кг) от компании XADO способна доставать человека и легкобронированную технику на удалении до 2500 метров. Первые экземпляры крупнокалиберной Snipex .50 появились в октябре 2016 года. Ответить столько мощному оружию в войсках ЛДНР также есть чем – 12,7-мм винтовка с ласковым названием «Довчанка» собранная своими силами с использованием стволов от пулеметов «Утес». Отрывочные данные по оружию позволяют говорить об освоении в ЛДНР производства собственных стволов с приемлемыми допусками по точности изготовления.
"Довчанка" ополчения
Тактика и техника работы снайперов по обе стороны фронта не отличается разнообразием и ведется в полном соответствии с лучшими методичками. Работают стрелки в паре с наблюдателями на удалении от цели порядка 400-500 метров, располагаясь преимущественно на возвышениях. Нередко снайперам дополнительно снаряжают группу из 5-7 бойцов, занятых на охранении стрелка и провоцировании огня со стороны противника. Обычно для провокаций используют огонь из стрелкового оружия, гранатометов, а также возвышающиеся манекены. Для охоты на вражеских стрелков в условиях позиционной войны и «перемирий» применяют снайперов, выполняющих роль приманок. В условиях маневренной войны на подавление снайперской лежки обычно не жалеют никаких ресурсов – по предполагаемой цели работают всем, что есть, вплоть до РСЗО и 152-мм артиллерии.
Именно стрелок 3-го полка спецназа сделал первый зафиксированный результативный выстрел из снайперской винтовки 25 мая 2014 года в районе Донецкого аэропорта. Справедливости ради стоит упомянуть, что в руках этих спецов было также крайне немногочисленное западное снайперское оружие, закупленное еще до переворота. Кроме того, внутренние войска Украины располагали в своем арсенале полуавтоматическими винтовками «Форт-301» производства винницкого предприятия «Форт». Это оружие рассчитано под патрон НАТО 7,62х51 мм и является копией израильской снайперской винтовки «Galil Sniper», которая сделана на основе автомата Galil, а он, в свою очередь, заимствовал конструкцию советского АК. «Форт-301» не является оружием для позиционной снайперской войны и предназначен прежде всего для тактической поддержки подразделений на малых и средних дистанциях боя. Украино-израильские винтовки в полном объеме перешли в новую структуру – Национальную гвардию.
Украино-израильский "Форт-301"
Развитие боевых действий на Донбассе требовало для снайперов нового оружия – дальнобойного и с повышенным действием по цели. На Украине с конца 2014 года такими стали знаменитые американские Barret M82 в модификациях M82A1/A1M и M82A3. Украинцы были знакомы с таким оружием еще с 2010 года, когда у американцев были закуплены несколько экземпляров такого оружия. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволял доставать бойцов ополчения на дистанциях до 1800 метров, что несколько изменило тактику «антитеррористической операции». Украинцы вошли во вкус и начали массового готовить снайперов не только для спецназа, но и для строевых частей.
Украинские снайперы и их Barret M82.
Определенным ответным шагом стали поставки ополчению винтовок российского производства Orsis T-5000, которые уже можно отнести к высокоточному оружию с дальностью поражения цели до 1650 метров. Оружие рассчитано под патроны .338 Lapua Magnum (8,6-мм), .300 Winchester Magnum и .308 Winchester (7,62 мм). Самым раскрученным пользователем Т5000 в ДНР стал серб Деян «Деки» Берич, за голову которого на Украине назначена серьезная награда. Именно он в одном из многочисленных интервью проговорил: «После появления на украинской стороне хороших тепловизоров уже нельзя залегать на несколько часов, как раньше, и обустроить надежную позицию, несмотря на камуфляж». Украина активно оснащается военной техникой высокого класса, позволяющей вести боевые действия в любое время суток и при любой погоде, а также вести эффективную антиснайперскую работу.
Деян "Деки" Берич и его Orsis T5000
Даже с учетом моря вранья и пропаганды, которая льется из украинских СМИ, можно отметить, что снайперская выучка и тактика применения в ВСУ стало одним из самых прогрессивных направлений развития. Перенимают опыт работы у многочисленных наемников, воюющих на стороне официального Киева, а также на базах переподготовки у специалистов стран НАТО. Приезжают стрелять в людей и экземпляры прибалтийской школы снайперов из Литвы, которые отличаются особым профессионализмом и циничностью. По рассказам бойца с позывным Ежик (из книги «Война на Донбассе. Оружие и тактика» под авторством А. Б. Широкорада), в Прибалтике с советских времен создана отличная тренировочная база биатлонистов с сильными инструкторами, которые из-за неимения работы приспособились к подготовке снайперов. На Донбассе литовских женщин-снайперов называют прибалтийскими ведьмами за их характерный стиль ведения стрельбы по конечностям и причинения излишних страданий жертвам. Правда, к таким данным всегда нужно относиться с изрядной долей скепсиса. О высоком уровне подготовки снайперов на стороне Украины говорит факт покушения на премьер-министра ДНР Александра Захарченко (ныне покойного) 30 января 2015 года в Углегорске. Позже ответственность за неудачное покушение, в результате которого погиб охранник Захарченко, взял на себя партизанский отряд «Тени».
Lobaev Arms DXL-4 «SEVASTOPOL» — дорогое и высококлассное оружие, которое якобы используют снайперы ЛДНР
Разнообразие снайперского оружия по обе стороны фронта является визитной карточкой этого конфликта — в ЛДНР воюют модернизированными СВД, 12,7-мм дальнобойными АСВК и Lobaev Arms DXL-4 «SEVASTOPOL». Последняя, по словам автора оружия Николая Лобаева, позволяет работать по целям на расстояниях до 2800 метров. Однако информация по DXL-4 до сих пор имеет предположительный характер и основывается лишь на косвенных данных украинской стороны. По словам самого Лобаева, использовать в бою такую серьезную технику полноценно могут только опытные профессионалы, простых навыков армейского снайпера тут мало. Также спецы с Украины указывают на якобы использование ополчением ночных прицелов Pulsar, бесшумных винтовок «Винторез» (9-мм) и крупнокалиберных «Выхлопов» (12,7-мм).
«ГОПАК» на презентации
Украинской промышленности тоже есть что выставить против воображаемой российской снайперской угрозы. Итак, встречайте – винтовка «ГОПАК» калибра 7,62 мм, впервые представленная в рамках XII Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность» в Киеве. Название не относится к знаменитой украинской пляске, а является аббревиатурой от «Гвинтiвка оперативна портативна на базi АК», что, собственно, полностью раскрывает идею оружия. Это явный аналог российского бесшумного «Винтореза», только невыгодно отличается от него меньшим калибром и отсутствием автоматики перезаряжания, которую удалили с целью снижения шумности.
VPR-308
На базе спортивной винтовки «Zbroyar Z-008» Константина Конева на Украине создали более серьезное снайперское оружие под индексом VPR-308, под патрон 7,62х51 (.308 Winchester). В варианте VPR-338 используется более мощный .338 Lapua Magnum калибра 8,6 мм. Испытания прошли в 1-й бригаде Национальной гвардии Украины в июле 2014 года, но только спустя два года они пошли в серию для подразделений, задействованных в АТО. Как видно, серия VPR является украинским аналогом российской T5000 и выполняет на поле боя сходные задачи. А что же с крупнокалиберными дальнобойными машинами? Или Украина так и будет юзать технику США?
Рекламный буклет Snipex .50 BMG «Rhino Hunter»
Snipex .50 BMG «Rhino Hunter» — это, по утверждениям разработчиков, полностью украинская разработка с продольно-скользящим затвором и использующая «натовский» патрон 12,7х99 мм (.50 BMG). Такая тяжелая винтовка (до 16 кг) от компании XADO способна доставать человека и легкобронированную технику на удалении до 2500 метров. Первые экземпляры крупнокалиберной Snipex .50 появились в октябре 2016 года. Ответить столько мощному оружию в войсках ЛДНР также есть чем – 12,7-мм винтовка с ласковым названием «Довчанка» собранная своими силами с использованием стволов от пулеметов «Утес». Отрывочные данные по оружию позволяют говорить об освоении в ЛДНР производства собственных стволов с приемлемыми допусками по точности изготовления.
"Довчанка" ополчения
Тактика и техника работы снайперов по обе стороны фронта не отличается разнообразием и ведется в полном соответствии с лучшими методичками. Работают стрелки в паре с наблюдателями на удалении от цели порядка 400-500 метров, располагаясь преимущественно на возвышениях. Нередко снайперам дополнительно снаряжают группу из 5-7 бойцов, занятых на охранении стрелка и провоцировании огня со стороны противника. Обычно для провокаций используют огонь из стрелкового оружия, гранатометов, а также возвышающиеся манекены. Для охоты на вражеских стрелков в условиях позиционной войны и «перемирий» применяют снайперов, выполняющих роль приманок. В условиях маневренной войны на подавление снайперской лежки обычно не жалеют никаких ресурсов – по предполагаемой цели работают всем, что есть, вплоть до РСЗО и 152-мм артиллерии.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- lobaevarms.ru, zbroya.info, snayper-poet.livejournal.com, wikipedia.ru