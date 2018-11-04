СМИ Австрии: Границы ЕС на Балканах готовятся прорвать до 20 тысяч мигрантов

Мигранты уже осуществили нападение на сотрудника полиции, попытавшись его зарезать. На сегодняшний день полиция и пограничная служба Хорватии предпринимает все усилия, чтобы сдержать эту волну мигрантов. Но силы Хорватии здесь ограничены.

Австрийская пресса сообщает о новой угрозе, связанной с потоками беженцев из стран Азии и Африки. В материале издания «Kronen Zeitung» говорится о том, что Евросоюз столкнётся с новой миграционной волной уже в ближайшее время. Описывается ситуация, которая европейских читателей по-настоящему пугает.Отмечено, что через боснийско-хорватскую границу собираются прорваться до 20 тысяч беженцев с Ближнего Востока и африканских государств. При этом добавляется, что подавляющее большинство переселенцев – молодые мужчины в возрасте до 30 лет. Журналисты « Kronen Zeitung » утверждают, что у многих их этих людей при себе имеется холодное оружие - ножи.Газета ссылается на министерство иностранных дел Австрии, отмечая, что этнический состав беженцев позволяет сделать вывод о том, что в Евросоюз приходит волна мигрантов из тех стран, которые не охвачены войной. Так, в направлении Хорватии и далее – стран Центральной Европы – пытается продвинуться поток беженцев, среди которых подавляющее большинство – это граждане Алжира, Марокко и Пакистана.Из материала:В кругах беженцев заявляют, что они не собираются оставаться в Хорватии, а намерены идти в Австрию, Германию, Швецию и Данию. На этом основании сотрудников хорватской полиции лидеры беженцев (а определились и такие) пытаются убедить в том, что хорватам стоит открыть свою границу. А вот провести грань между попытками убеждения и угрозами в данном случае крайне сложно.По оценкам европейских экспертов, если прорыв границы Хорватии состоится, то до конца года через Боснию и Герцеговину в Евросоюз могут проникнуть уже до 50 тысяч мигрантов.