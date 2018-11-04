Пентагон: РФ пытается влиять на настроения американских военных
Чиновники в Пентагоне и в службе национальной разведки выразили обеспокоенность тем, что российское правительство пытается через социальные сети влиять на настроения американских военнослужащих, говорится в статье на сайте издания «Голос Америки».
По словам высокопоставленных военнослужащих и ветеранов ВС США, российская кампания в интернете проводится путем распространения дезинформации непосредственно среди самих американских солдат.
В статье отмечается, что российские агенты в «Твиттере» зачастую выдавали себя за американских военнослужащих. В октябре было выявлено как минимум 39 таких пользователей.
Официальные лица и эксперты говорят, что использование Россией операций влияния на Вооруженные силы США не стало сюрпризом. По их словам, президент Путин опробовал этот подход на Украине, и «с тех пор он стал еще более важной частью общей стратегии России».
А иначе как объяснить результаты недавнего опроса, проведенного среди ветеранов и семей военнослужащих: 70% из них заявили, что Вооруженные силы РФ очень сильны и представляют серьезную угрозу, с которой американская армия может и не справиться. Причем по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%, говорится в материале.
По мнению другого эксперта, Брета Шафера, довольно трудно определить, насколько русским удалось проникнуть в американское военное сообщество. Скорее всего, такое общение происходит в закрытых группах, например, в «Фейсбуке», в которых много военнослужащих и членов их семей. И, честно говоря, никто толком не знает, что происходит в этих группах, потому что «Фейсбук» не спешит делиться данными со спецслужбами.
По словам высокопоставленных военнослужащих и ветеранов ВС США, российская кампания в интернете проводится путем распространения дезинформации непосредственно среди самих американских солдат.
В статье отмечается, что российские агенты в «Твиттере» зачастую выдавали себя за американских военнослужащих. В октябре было выявлено как минимум 39 таких пользователей.
Мы знаем, что это продолжается. Вот почему мы усилили внимание на этом вопросе,сказал зампомощника министра обороны по киберполитике Эд Уилсон.
Официальные лица и эксперты говорят, что использование Россией операций влияния на Вооруженные силы США не стало сюрпризом. По их словам, президент Путин опробовал этот подход на Украине, и «с тех пор он стал еще более важной частью общей стратегии России».
В рядах военнослужащих США Россия завоевала огромную базу поддержки, которая продолжает расти и сегодня,заявил старший научный сотрудник центра кибербезопасности и внутренней безопасности университета Вашингтона, бывший агент ФБР Клинт Уоттс.
А иначе как объяснить результаты недавнего опроса, проведенного среди ветеранов и семей военнослужащих: 70% из них заявили, что Вооруженные силы РФ очень сильны и представляют серьезную угрозу, с которой американская армия может и не справиться. Причем по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%, говорится в материале.
По мнению другого эксперта, Брета Шафера, довольно трудно определить, насколько русским удалось проникнуть в американское военное сообщество. Скорее всего, такое общение происходит в закрытых группах, например, в «Фейсбуке», в которых много военнослужащих и членов их семей. И, честно говоря, никто толком не знает, что происходит в этих группах, потому что «Фейсбук» не спешит делиться данными со спецслужбами.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com