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Пентагон: РФ пытается влиять на настроения американских военных

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Чиновники в Пентагоне и в службе национальной разведки выразили обеспокоенность тем, что российское правительство пытается через социальные сети влиять на настроения американских военнослужащих, говорится в статье на сайте издания «Голос Америки».




По словам высокопоставленных военнослужащих и ветеранов ВС США, российская кампания в интернете проводится путем распространения дезинформации непосредственно среди самих американских солдат.

В статье отмечается, что российские агенты в «Твиттере» зачастую выдавали себя за американских военнослужащих. В октябре было выявлено как минимум 39 таких пользователей.

Мы знаем, что это продолжается. Вот почему мы усилили внимание на этом вопросе,
сказал зампомощника министра обороны по киберполитике Эд Уилсон.

Официальные лица и эксперты говорят, что использование Россией операций влияния на Вооруженные силы США не стало сюрпризом. По их словам, президент Путин опробовал этот подход на Украине, и «с тех пор он стал еще более важной частью общей стратегии России».

В рядах военнослужащих США Россия завоевала огромную базу поддержки, которая продолжает расти и сегодня,
заявил старший научный сотрудник центра кибербезопасности и внутренней безопасности университета Вашингтона, бывший агент ФБР Клинт Уоттс.

А иначе как объяснить результаты недавнего опроса, проведенного среди ветеранов и семей военнослужащих: 70% из них заявили, что Вооруженные силы РФ очень сильны и представляют серьезную угрозу, с которой американская армия может и не справиться. Причем по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%, говорится в материале.

По мнению другого эксперта, Брета Шафера, довольно трудно определить, насколько русским удалось проникнуть в американское военное сообщество. Скорее всего, такое общение происходит в закрытых группах, например, в «Фейсбуке», в которых много военнослужащих и членов их семей. И, честно говоря, никто толком не знает, что происходит в этих группах, потому что «Фейсбук» не спешит делиться данными со спецслужбами.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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