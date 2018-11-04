В Новой Каледонии состоялся референдум о независимости от Франции
В 18:00 (10:00 мск) в Новой Каледонии (заморская территории Франции) завершился референдум о полной независимости от французского правительства. Более половины жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе особого административного образования, передает РИА Новости.
175 тысяч имеющих право голоса жителей территории в Океании должны были ответить на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой?».
Итоги голосования были подведены всего за несколько часов. Явка составила 80% населения. При этом большая часть прибывших на избирательные участки (56,8%) высказались против независимости.
Референдум проведен в соответствии с соглашением от 1998 года о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане. Это уже второе всеобщее голосование по вопросу самоопределения. Первое состоялось в 1998 году сразу после подписания соглашения.
Поучив окончательные данные, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей заокеанской «провинции» с правильным выбором. Он заявил, что гордится их решением и тем этапом истории, который они прошли вместе.
По его словам, французские власти работают над тем, чтобы обеспечить всем жителям заморской территории достойную жизнь, основанную на принципах свободы, равенства и братства. Это основные ценности не только Франции, но и Океании, добавил Макрон.
Президент также отметил, что правительство будет продолжать диалог с оппозиций в Новой Каледонии, и уже в ближайшее время предложит всем политическим силам территории собраться в Париже для переговоров.
Напомним, Новая Каледония является частью Франции с 1853 года. Ежегодно она получает от Парижа $1,5 млрд.
175 тысяч имеющих право голоса жителей территории в Океании должны были ответить на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой?».
Итоги голосования были подведены всего за несколько часов. Явка составила 80% населения. При этом большая часть прибывших на избирательные участки (56,8%) высказались против независимости.
Референдум проведен в соответствии с соглашением от 1998 года о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане. Это уже второе всеобщее голосование по вопросу самоопределения. Первое состоялось в 1998 году сразу после подписания соглашения.
Поучив окончательные данные, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей заокеанской «провинции» с правильным выбором. Он заявил, что гордится их решением и тем этапом истории, который они прошли вместе.
Я горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию,заявил он журналистам.
По его словам, французские власти работают над тем, чтобы обеспечить всем жителям заморской территории достойную жизнь, основанную на принципах свободы, равенства и братства. Это основные ценности не только Франции, но и Океании, добавил Макрон.
Президент также отметил, что правительство будет продолжать диалог с оппозиций в Новой Каледонии, и уже в ближайшее время предложит всем политическим силам территории собраться в Париже для переговоров.
Напомним, Новая Каледония является частью Франции с 1853 года. Ежегодно она получает от Парижа $1,5 млрд.
- Использованы фотографии:
- http://motorka.org