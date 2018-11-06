США нашли лазейку обхода С-300 и поддержали атаку ИГ на позиции САА близ Эль-Катья

Тактическая ситуация у северного края «хаджинского кармана» в период с 1 по 2 ноября

Небезынтересное усложнение маршрута полёта американских самолётов РТР/РЭР «Ривет Джойнт» с уклоном на более тщательный поиск слабых мест в юго-западном секторе сирийской ПВО, прикрывающем Дамаск и соседние населённые пункты

Источники информации:

https://syria.liveuamap.com/

https://www.interfax.ru/world/634990

http://nevskii-bastion.ru/rc-135w/

https://syria.liveuamap.com/en/2018/1-october-usaf-rc135v-6414848-off-syria---

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml

Оперативная сводка, заслуживающая пометки "молния", была опубликована на "Твиттер"-страничке американским военным новостником и политологом сирийского происхождения Шоном Роджерсом (@ShawnRodgers_) 2 ноября 2018 года, а затем размещена на тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com в виде графической метки. Речь идёт о нанесении тактической авиацией ВВС США (предположительно многоцелевыми истребителями F-15E "Strike Eagle") ракетно-бомбового удара по опорным пунктам Сирийской арабской армии близ деревни Эль-Мусалах и главного канала оросительной системы города Эль-Катья.В соответствии с информацией, полученной Роджерсом от компетентных источников в "Syrian Democratic Forces", воздушная операция началась в четверг в 1:38 ночи и продолжалась на протяжении нескольких часов. Аргументирован этот удар был присутствием на позициях САА подразделений движения "Хезболла", которые якобы под покровом ночи готовили форсирование Евфрата с дальнейшим захватом окрестностей Хаджина, ссылаясь на необходимость вытеснения из района боевиков ИГИЛ (ИГ, запрещено в России). Тем не менее, бездарность данной аргументации была подтверждена буквально через несколько часов немецким обозревателем Ахиядом Эль Хедером, который, ссылаясь на свои источники в САА, сообщил на своей страничке о попытке штурма позиций правительственных сил Сирии формированиями ИГИЛ в районе города Эль-Катья.Оценив тактическую ситуацию, предоставленную картой syria.liveuamap.com, и данные от вышеуказанных зарубежных новостников, мы смогли легко определить, что в течение ночи и утра 1 ноября была предпринята попытка проведения наступательной операции ИГИЛ на позиции сирийской армии при авиационной поддержке ВВС США. Учитывая тот факт, что "штурмовой кулак" ИГ осуществил форсирование Евфрата со стороны условного "хаджинского котла", который отлично подготовленные курдские отряды SDF и силы западной коалиции якобы не могут ликвидировать уже на протяжении более чем года, то налицо очередная негласная сделка между Пентагоном и полевыми командирами ИГИЛ, целью которой является попытка блокирования автомагистрали Дейр-эз-Зор — Абу-Кемаль для лишения сирийской армии возможности получения материально-технического обеспечения из Дейр-эз-Зора и облегчения операции по захвату Абу-Кемаля.Судя по исчезновению маркера удара ВВС США по позициям САА с информационно-графической цепочки карты syria.liveuamap.com спустя 10 часов после размещения, можно сделать вывод о том, что администрации онлайн-карты просто закрыли рот западные спецслужбы и "дяди в погонах" из Пентагона и штаба западной коалиции во избежание дискредитации Вашингтона как гаранта урегулирования ситуации в САР. Благо пехотные и механизированные подразделения сирийской армии и "Хезболлы" в южных районах провинции Дейр-эз-Зор около двух недель назад получили внушительное подкрепление в виде нескольких сотен бойцов, а также десятков основных боевых танков Т-72А/В, бронетранспортёров и боевых машин пехоты, а поэтому данная атака потерпела фиаско. Тем не менее, преуменьшать опасность в данном случае не стоит.Дело в том, что как перед ВКС России, так и перед войсками ПВО Сирии по-прежнему остро стоит проблема размещения зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Панцирь-С1" и зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ2/400 и "Бук-М2Э" в районе русла Евфрата для прикрытия подразделений сухопутных войск Сирии. Развёртывание вышеуказанных зенитно-ракетных средств в городах Абу-Кемаль, Меядин и Дейр-эз-Зор ставит под угрозу жизни операторов ввиду попадания комплексов в радиус действия батарей 155-мм буксируемых гаубиц M777A2 Корпуса морской пехоты США, дислоцированных на восточном берегу Евфрата. Вследствие этого на сегодняшний день прикрывать наземные подразделения САА и «Хезболлы» от ВВС США в районе Евфрата могут лишь многофункциональные истребители Cу-30СМ и Су-35С, действующие с авиабазы Хмеймим в связке с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Да, такое комплексное боевое дежурство российской тактической авиации над южными районами Сирии имеет место быть. Но, к сожалению, происходит это лишь эпизодически, когда на западном берегу провинции Дейр-эз-Зор возникают масштабные столкновения проправительственных сил с псевдохалифатом. В ту же очередь, когда ВВС США наносят по сирийской армии неожиданные и весьма «болезненные» удары для ослабления позиций перед исламистами, российской авиации ПВО в южном секторе воздушного пространства Сирии практически никогда не бывает. И это чревато очень серьёзными последствиями.Но, как всем известно, район русла Евфрата (включая его западный берег с ближайшими городами и деревнями, а также огромными нефтяными полями) является далеко не единственным целевым объектом для SDF и Пентагона. Не меньший интерес вызывают северо-западные провинции Сирии (Тартус и Латакия), где расположены одноимённый пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Восточном Средиземноморье и авиабаза Хмеймим, а также провинция Дамаск. Захват первых позволил бы Западу предъявить Москве ультиматум с требованием покинуть территорию САР, невыполнение которого было бы чревато для нашего контингента, защищающего Тартус и Хмеймим, непрекращающимися столкновениями с боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» с большими потерями личного состава. Захват же провинции Дамаск (вместе со столицей) обеспечил бы Западу и Анкаре возможность установить собственное «поводковое временное правительство» для свержения руководящих структур легитимной власти Башара Асада, что автоматически оставляло бы российские военные базы и разрозненные «остатки» сирийской армии не у дел (вне ближневосточной повестки дня).А что для этого необходимо? Правильно: деморализовать и лишить боевой устойчивости укрепрайоны правительственных сил в районе линии соприкосновения с «идлибским плацдармом» и на стратегических транспортных узлах в провинциях Хама и Дамаск для предоставления наступательного «коридора» десяткам тысяч боевиков «Тахрир аш-Шам». Для это потребуется очередной массированный ракетно-авиационный удар совместными усилиями Объединённых ВВС коалиции и ВВС Израиля. Подготовка к данному удару сейчас находится на завершающем этапе.Подготовка эта представляет собой решение сложнейшей военно-технической задачи по прорыву «противоракетного зонтика» САА, представленного зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-2 «Фаворит», «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», а также дополняемого десятками станций радиоэлектронного противодействия (от «Жителя» и «Диабазола», способных подавлять работу приёмников GPS, до «Красухи-4» и СПН-4, предназначенных для снижения эффективности и срыва работы бортовых радаров истребителей противника и активных радиолокационных головок самонаведения ракет воздушного боя). И похоже на то, что специалисты в командовании ВВС США и штабе коалиции, тесно взаимодействующие с операторами комплексов радиотехнической разведки самолётов RC-135V «Rivet Joint», близки к определению верной «лазейки» преодоления сирийской системы ПВО. На основании чего делается такой вывод?Около полутора недель назад информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на свежие спутниковые снимки частной израильской компании «ImageSat International», опубликованные в газете «The Times of Israel» 24 октября, сообщило, что все сирийские С-300ПМУ-2 «Фаворит» развёрнуты в окрестностях стратегически важного сирийского города Масьяф, находящегося в провинции Хама. Целесообразность прикрытия «трёхсотками» именно этого населённого пункта связана, во-первых, с необходимостью защиты от ракетных ударов Хель Хаавир крупного исследовательского центра и ракетостроительных мощностей, освоивших серийное производство ОТБР типа «Fateh-110/313», во-вторых, для усиления противоракетного «заслона», формируемого комплексами С-300В4 и С-400 «Триумф» в Тартусе и Хмеймиме (с этого момента все низковысотные «слепые зоны» над провинциями Тартус, Латакия и Хама ликвидированы благодаря размещению ЗРДН С-300 на удалении менее 76 км друг от друга), в-третьих, для прикрытия прифронтовых подразделений сирийской армии, удерживающих оборону на линии соприкосновения близ «идлибского гадюшника». Логично, что именно в этих районах сосредоточены и многочисленные комплексы РЭБ, прикрывающие «спящие» (с выключенными радиолокационными средствами) дивизионы С-300ПМУ-2 от бортовых радиолокационных станций тактической авиации ВВС США и Израиля, а также от станций APY-10 противолодочных самолётов P-8A «Poseidon».Вывод: концентрация наиболее совершенных средств ПВО-ПРО и РЭБ Воздушно-космических сил России и сирийской армии в трёх северо-западных провинциях ведёт к «оголению» многочисленных низковысотных секторов в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра (особенно в районе хребтов Антиливана); вся юго-западная часть воздушного пространства Сирии имеет определённое количество непросматриваемых наземными радиолокационными станциями «брешей» в высотном диапазоне от нескольких сотен метров до 1500—3200 м над уровнем моря. И судя по данным, недавно полученным от ресурса онлайн-мониторинга воздушного трафика «Flightradar24», средства радиотехнической разведки ВВС США уже практически раскрыли данную «ахиллесову пяту» войск ПВО Сирии. Ярким тому доказательством является внезапное усложнение маршрутов полётов американских самолётов стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V «Rivet Joint».Если в сентябре и начале октября маршруты разведывательных миссий «Ривет Джойнтов» представляли собой растянутый «знак бесконечности» (см. изображение выше), проходящий преимущественно вдоль побережья Тартуса и Латакии, то маршрут первого ноябрьского полёта RC-135V включил в себя дополнительную «южную ветвь», акцент которой сместился в сторону разведки радиоизлучающих объектов в юго-западных провинциях Сирии. Другими словами, операторы комплекса РТР 55000 и радиоэлектронной разведки MUCELS плотно взялись за доразведку наиболее ослабленных зон сирийской ПВО.А это значит, что проработка плана очередного (тактически более изощрённого) удара по Сирии идёт полным ходом. Возможно, что нас ожидает очередной «сюрприз» к парижской встрече 11 ноября, а возможно, «бенефис» будет перенесён на более поздний период. Но лишь одно можно сказать точно: к небу над юго-западными регионами Сирийской Арабской Республикой сейчас должно быть приковано максимальное внимание радиолокационных средств ПВО Сирии и российских ВКС.