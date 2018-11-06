Беспрецедентное облучение. Срочно куплю кастрюлю!
Как известно, россияне с кастрюлями на голове не ходят. Но иногда кажется, что они бы не помешали – часто с телеэкранов и со страниц печатных СМИ в сознание транслируется такой поток мутной информации, что хорошая защита мозгам пришлась бы очень кстати.
Недавно, например, министр труда Максим Топилин заявил, что зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами. Майские указы, разумеется, сказались, и МРОТ повысили до прожиточного минимума – вот оно и рвануло в гору. Министр насчитал аж 11% чистого роста – согласитесь, совсем не шутка.
Но похоже, что корень понимания этого заявления кроется в слове «беспрецедентный». А ведь верно: если уже добрый десяток лет не было особого роста, то всякий подъем окажется не имеющим прецедентов. И хотя Минэкономразвития прогнозирует сокращение реальных доходов россиян в 2019 году, нам все равно нужно верить Максиму Топилину – у него на бумаге рост есть. И, может быть, «беспрецедентный».
А вот другой пример: и правительство, и ЦБ сходятся в оценке беспрецедентно низкой безработицы. Она, если верить нашим чиновникам, настолько низка, что находится в рамках естественных показателей и составляет всего 0,9%. Меньше можно, но это уже даже плохо – тогда ухудшатся показатели мобильности трудовых ресурсов, и на очередную «стройку века» придется снова гастарбайтеров нанимать.
Но, как говорится, есть нюансы. По данным за 2017 год доля россиян, работающих неофициально, достигала 13,6%. Интересно, правда? То есть если мы добавим к нашей оптимистичной статистике ещё и неофициально трудоустроенных, у нас получится 112,7% занятых от общего числа трудоспособных граждан? Великолепно! Просто беспрецедентно! А ведь сюда можно ещё и миллионы гастарбайтеров добавить, и тогда нам станет ясна картина того невероятного экономического подъема, который переживает наша страна.
Оптимистичны наши провластные экономисты и в оценке загрузки производственных мощностей. Какая она? Правильно, беспрецедентная! Такая высокая, что дальше уже и некуда! И только этим объясняется низкий экономический рост в стране: свободных мощностей уже не осталось, а на строительство и запуск новых нет денег.
Хотя деньги, конечно же, есть! Стабфонд растет беспрецедентными темпами! И золотой запас ЦБ скоро превысит советский (то есть тоже станет беспрецедентным). Просто эти деньги не для того, чтобы их тратить, понимаете? Их нужно положить в сейф, к сейфу приставить трех охранников, в помещении установить бронированные двери и пуленепробиваемые стекла – в общем, обеспечить сохранность и ждать. Правда, на это тоже нет денег (а те, что в сейфе, тратить нельзя по условиям квеста), поэтому мы на сейфы и охрану возьмем денег у пенсионеров. А куда они денутся, против охраны-то?
Пенсионный возраст растет беспрецедентными темпами. Но это просто потому, что продолжительность жизни растет ещё быстрее! Скоро уже по 120 лет жить будем. Или по 150, чиновники пока не определились. Но в любом случае мы должны быть им благодарны за то, что пенсионный возраст повысили всего на 5 лет.
Вам мало? А как вам наше оружие, «неимеющееаналоговвмире»? Уж как хвалили «Армату», какие авансы ей давали, с чем только не сравнивали (неизменно с полным сравнительным разгромом супостата). Каков итог? Правильно: покупать не будем. Ну и скажите, сильно ли это отличается от украинской эпопеи с танком «Оплот»?
А Су-57?! Пятое поколение! Сверхманевренный стелс! АФАР! Ракеты с квадратным сечением! Смертоносный, как кобра, и универсальный, как мул! Это вам не американский F-35, ха-ха-ха!
Итог? Правильно: серийного производства и масштабных закупок для собственных ВКС как-то не наблюдается.
Про беспрецедентную программу строительства военно-морского флота все слышали? Чем она закончилась, объяснять кому-нибудь надо? Вы все ещё смеетесь над «шумерами», закупающими сорокалетние патрульные катера для своих ВМС?
Увы, стоит подумать на эту тему, и начинаешь понимать, что рано Настя Дмитрук нас небратьями объявила. Ох, рано… Кормят нас тем же, чем и небратьев. И едим мы это так же, как они: морщимся, кривимся, но глотаем. А кто-то и вовсе отлично себя чувствует на таком рационе.
Но надевать кастрюлю и выходить на улицу все равно как-то не хочется. Разве что совсем уж допекут «украинским экспертом» Ковтуном. Он хоть и умнейший человек (говорят, на валянии дурака уже несколько квартир купил, в том числе и в Москве) на российском телевидении, а все-таки, пардон, подбешивает.
Но для домашнего употребления кастрюльку все-таки приобрету. Только надо какую-нибудь хорошую. Беспрецедентную, не имеющую аналогов в мире…
Недавно, например, министр труда Максим Топилин заявил, что зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами. Майские указы, разумеется, сказались, и МРОТ повысили до прожиточного минимума – вот оно и рвануло в гору. Министр насчитал аж 11% чистого роста – согласитесь, совсем не шутка.
Но похоже, что корень понимания этого заявления кроется в слове «беспрецедентный». А ведь верно: если уже добрый десяток лет не было особого роста, то всякий подъем окажется не имеющим прецедентов. И хотя Минэкономразвития прогнозирует сокращение реальных доходов россиян в 2019 году, нам все равно нужно верить Максиму Топилину – у него на бумаге рост есть. И, может быть, «беспрецедентный».
А вот другой пример: и правительство, и ЦБ сходятся в оценке беспрецедентно низкой безработицы. Она, если верить нашим чиновникам, настолько низка, что находится в рамках естественных показателей и составляет всего 0,9%. Меньше можно, но это уже даже плохо – тогда ухудшатся показатели мобильности трудовых ресурсов, и на очередную «стройку века» придется снова гастарбайтеров нанимать.
Но, как говорится, есть нюансы. По данным за 2017 год доля россиян, работающих неофициально, достигала 13,6%. Интересно, правда? То есть если мы добавим к нашей оптимистичной статистике ещё и неофициально трудоустроенных, у нас получится 112,7% занятых от общего числа трудоспособных граждан? Великолепно! Просто беспрецедентно! А ведь сюда можно ещё и миллионы гастарбайтеров добавить, и тогда нам станет ясна картина того невероятного экономического подъема, который переживает наша страна.
Оптимистичны наши провластные экономисты и в оценке загрузки производственных мощностей. Какая она? Правильно, беспрецедентная! Такая высокая, что дальше уже и некуда! И только этим объясняется низкий экономический рост в стране: свободных мощностей уже не осталось, а на строительство и запуск новых нет денег.
Хотя деньги, конечно же, есть! Стабфонд растет беспрецедентными темпами! И золотой запас ЦБ скоро превысит советский (то есть тоже станет беспрецедентным). Просто эти деньги не для того, чтобы их тратить, понимаете? Их нужно положить в сейф, к сейфу приставить трех охранников, в помещении установить бронированные двери и пуленепробиваемые стекла – в общем, обеспечить сохранность и ждать. Правда, на это тоже нет денег (а те, что в сейфе, тратить нельзя по условиям квеста), поэтому мы на сейфы и охрану возьмем денег у пенсионеров. А куда они денутся, против охраны-то?
Пенсионный возраст растет беспрецедентными темпами. Но это просто потому, что продолжительность жизни растет ещё быстрее! Скоро уже по 120 лет жить будем. Или по 150, чиновники пока не определились. Но в любом случае мы должны быть им благодарны за то, что пенсионный возраст повысили всего на 5 лет.
Вам мало? А как вам наше оружие, «неимеющееаналоговвмире»? Уж как хвалили «Армату», какие авансы ей давали, с чем только не сравнивали (неизменно с полным сравнительным разгромом супостата). Каков итог? Правильно: покупать не будем. Ну и скажите, сильно ли это отличается от украинской эпопеи с танком «Оплот»?
А Су-57?! Пятое поколение! Сверхманевренный стелс! АФАР! Ракеты с квадратным сечением! Смертоносный, как кобра, и универсальный, как мул! Это вам не американский F-35, ха-ха-ха!
Итог? Правильно: серийного производства и масштабных закупок для собственных ВКС как-то не наблюдается.
Про беспрецедентную программу строительства военно-морского флота все слышали? Чем она закончилась, объяснять кому-нибудь надо? Вы все ещё смеетесь над «шумерами», закупающими сорокалетние патрульные катера для своих ВМС?
Увы, стоит подумать на эту тему, и начинаешь понимать, что рано Настя Дмитрук нас небратьями объявила. Ох, рано… Кормят нас тем же, чем и небратьев. И едим мы это так же, как они: морщимся, кривимся, но глотаем. А кто-то и вовсе отлично себя чувствует на таком рационе.
Но надевать кастрюлю и выходить на улицу все равно как-то не хочется. Разве что совсем уж допекут «украинским экспертом» Ковтуном. Он хоть и умнейший человек (говорят, на валянии дурака уже несколько квартир купил, в том числе и в Москве) на российском телевидении, а все-таки, пардон, подбешивает.
Но для домашнего употребления кастрюльку все-таки приобрету. Только надо какую-нибудь хорошую. Беспрецедентную, не имеющую аналогов в мире…
- Автор:
- Виктор Кузовков