За день до народного единства

Отгремел, отшумел этот великий праздник: День народного единства. Я молчу на тему того, что никто толком и не знает даже, единства кого с кем, а также кто, кого, когда и, самое главное, зачем разъединил.Видимо, разъединил кто-то, раз празднуем.Пытался провести опросик. Не получилось. Казанскую некоторые празднуют, потому как она ничуть не хуже Пасхи. Остальные празднуют «дапофигчтотам». Выходной. Праздник. В миллионном городе аж 2 тысячи согнали, в основном бюджетников, на митинг.А куда им, болезным, деваться? Соседка учительница ходила. Спросил: что там? А, говорит, фигня, ересь какую-то несли по очереди, я в телефон провтыкала а потом мы по домам разбежались.Ну, у нас было тепло. +11 – это для митинга еще куда ни шло. Представляю, как учителям в Омске или Архангельске было.Ну и чего напраздновали? Да ничего, как всегда, впрочем. Это как День Конституции Ельцина или День независимости Ельцина же от России. Он же просто День России.Такое же ничтожество и этот день единения.Понятно, что надо было чем-то заменить алый цвет 7 ноября, и сделать это надо было срочно. Праздник придумали, бюджет освоили.Праздник, значит, посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году, также приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.Ых…И комментировать не хочется. Понятно, что правильнее назвать «лишь бы не 7 ноября». А там хоть воцарение Романовых отмечай, все одно — пьянка-гулянка…И вот вам результат: праздник, который никому совершенно не интересен (кроме единороссов), но как выходной потянет.Нам теперь выходные не помешают. До пенсии на пять лет больше, отдыхать надо. Так что за Конституцию, единство, Россию – за все отдохнем.А про единство хотелось бы сказать пару слов, коль празднуем.Единство – это немного не то, что им принято считать. Единство – это когда снизу доверху все думают, говорят и поступают одинаково.И проявляется это единство не в тупоголовом оре «Крымнаш» и махании флагами на мундиале до посинения с тем же ором вкупе. Нет.Единство проявляется в поступках. Типа как мы все Донбасс поддерживали. Вот это было действительно единство. На одном выдохе и с матерным «не пройдешь!» И пока что не прошли, но вот вопрос теперь, насколько пока. Увидим.А милота с аистами на дельтаплане или собиранием грибочков в Туве, или высокая и чистая любовь на фоне строящегося моста – это не единство. Там пока еще не понимают. Но мы-то должны.Единство – это когда у народа и государства одни задачи.Когда государство не спит ночами и думает, как бы еще сделать народу лучше. А у нас пока наоборот. У нас хозяева государства государству ультиматумы ставят, потому что им денег все еще не хватает, потому надо цены очередной раз на топливо задрать, а государство пытается извернуться так, чтобы и цены задрать, и народ чтоб не особо орал.И чтобы себе досталось.Единство – это когда детки депутатов Госдумы и министров учатся если не в одних и тех же школах, что и дети простых граждан, то хотя бы в одной стране. То же самое касается всего остального.Единство – это когда власть работает так, что работа с нормальной зарплатой есть не только в Москве. А больницы и школы есть в деревнях по всей стране.Единство – это когда министры не брешут в камеру, что зарплата врача и учителя составляет несусветные цифры, а президент царь-батюшка не делает вид, что верит им.Единство – это когда нет игры во вранье высшего эшелона власти. Когда прекратится откровенное издевательство над народом, развязанное вчера всеми нашими правителями.Единство – когда реальной элитой, имеющей вес во всем обществе, будут те, кто это общество растит, лечит, учит и защищает. А не очередной «эффективный», цедящий словеса о том, что математики нам не особо и нужны в будущем.Целостная система взаимодействия… Устойчивая…Нет, в принципе, у нас все устойчиво. Очень устойчиво жизнь становится все прекраснее, скоро по прекрасности будем с Украиной конкурировать. Устойчиво власть делает нашу жизнь бесконечно прекрасной во времени.Так что, как сказала тут в телевизоре одна партийная голова (понятно, что от ЕР), – праздник молодой и пока еще в массах не прописавшийся.Возможно, конечно, настанет тот день, когда действительно наступит единение означенных сторон, и мы с радостью заговорим о реальном единстве народа и власти. Не в день очередных победоносных выборов.Возможно, некоторые даже смогут дожить до этого радостного момента. Мы же теперь по 120 лет можем жить…