Достаточно ли будет "Авангардов"?
Со ссылкой на неназванные источники в СМИ было озвучено, что первый полк с боевым ракетным комплексом "Авангард", или, если точнее, МБР 15А35-71 с аэробаллистическим маневрирующим гиперзвуковым боевым оснащением (АГБО) 15Ю71, будет развернут и заступит на боевое дежурство в составе РВСН уже в будущем году. Это, в общем, и раньше было известно, но тут было озвучено число шахтных пусковых установок (ШПУ) в полку — 6. И число полков, якобы предусмотренных в ГПВ-2027, — два.
Сразу появились разочарованные комментарии от людей, с темой СЯС совсем незнакомых, но вечно чем-то недовольных: мол, маловато будет 12 "Авангардов", стоило ради этого так пиарить это супероружие и так далее и тому подобное. Но это вовсе не так мало, как кому-то кажется. К тому же все в мире относительно, как говорит известная шутка о том, много ли это — три волоса? Если на голове, то почти что ничего, а если в супе, то очень много. Так и с "Авангардами" — их точно мало не покажется.
В первую очередь хочется заметить, что не все "неназванные источники" одинаково полезны, как и йогурты, и что там на самом деле с численностью, неизвестно. Да, развертывание ракетных полков РВСН с боевыми ракетными комплексами шахтного базирования начинается обычно от 6 стартовых позиций. Но в дальнейшем полк, как правило, разворачивается до полной конфигурации в 10 ШПУ. Некоторые полки, однако, могут остаться и в сокращенном виде. Так что даже если информация о 2 полках верна, то ракет может быть в них в дальнейшем и 20. Кроме того, если примерно прикинуть, куда бы можно разместить 15А35-71 (а в свои же, "35-е", шахты новая модификация не лезет по длине, АГБО "Авангард" достаточно немаленькое, в том числе и из СБЧ большой мощности), то вполне можно найти местечко и для трех полноразмерных полков, и даже поболее. И третий полк, весьма вероятно, будет как опция, по результатам развертывания первых двух. Можно было бы и больше, но "старые" 15А35 свой ресурс уже выслужили и переслужили, хотя и подтвердили свою надежность в ходе испытаний с "Авангардом" и учебно-боевых пусков. А "сухих" 15А35 под гиперзвуковой маневрирующий боевой блок было закуплено, как считается, порядка 30 штук. А закупали их в начале 2000-х на ныне одичавшей Украине наверняка именно под это, хотя и под другую модификацию, которая начала летать в 2004 г., когда В.В. Путин впервые сообщил о наличии у России подобного оружия. Хотя реальное число закупаемых МБР могло и отличаться от объявленного — в ту или иную сторону, незначительно. Так что могут быть и 2 полных полка (20 ракет), и 3 сокращенных (18), и даже 3 полного состава (30) и смешанные варианты тоже возможны. Впрочем, 3 полных полка все же вряд ли — нужен еще некий небольшой запас на учебно-боевые пуски.
Да что там, какая разница-то, скажут скептики — что 12, что 20, что 30, все равно мало, ну ПРО США прорвешь, то несколько десятков мощных блоков не смогут нанести сокрушающий ущерб. Действительно, АГБО "Авангард", как и другие подобные конструкции, разрабатываемые в России, позиционируются как технология, делающая любую ПРО ничтожной. Но ведь и обычные неманеврирующие ББ пока что вполне защищены от ПРО. Не будем напоминать о том, что ни противоракета GBI, ни SM-3 Block-2A никаких ББ МБР и БРПЛ не перехватывали даже в тепличных условиях, и не предназначены, похоже, для этого, стреляя по ракетам средней и промежуточной дальности с упорством, достойным лучшего применения. Не будем напоминать и о том, что GBI слишком мало (44) для отражения любого массированного (и даже не очень) ракетно-ядерного удара СЯС РФ. Не будем говорить и о так и не решенных проблемах идентификации ложных целей даже против примитивных КСП ПРО, и о так и не созданных орбитальных сегментах этой системы. Когда-то, очень нескоро, но эти проблемы могут и решить.
Но напомнить стоит о том, что созданный в РФ современный КСП ПРО для обычных неманеврирующих (но он есть и для прикрытия маневрирующих собратьев) блоков и так позволяет преодолевать перспективную ПРО США с высокой вероятностью. И параметры и вероятные решения такого КСП ПРО неспроста были описаны еще более 10 лет назад в одной из открытых публикаций, написанных тогдашним начальником 4 ЦНИИ МО. Так зачем же нужны АГБО "Авангард", раз и обычные ББ пока свои задачи выполняют? Для начала, это освоение новой технологии оружия, которая будет распространяться и далее — так, уже идет разработка АГБО "Анчар-РВ". Так что подобных маневрирующих блоков уже к концу нынешней ГПВ-2027 может быть куда больше нескольких десятков.
"Авангард" послужит первой ласточкой, на которой будут отработаны и вопросы эксплуатации и боевого применения нового оружия. Потому и развертывается новое оружие на базе надежной и многократно испытанной МБР даже не 5 или 4 поколений, а 3-го. Кроме того, этот аппарат, судя по всему, является носителем СБЧ большой мощности — называются оценки типа 2 Мт, возможно, это так, возможно, там заряд и поменее, поболее тоже весьма вероятно, аппарат большой, а массогабаритные достижения наших ядерщиков очень впечатляют, и совершенствование зарядов не прекращается. Не будем делать предположений о наличии на 15Ю71 сразу нескольких зарядов, отстреливаемых в ходе полета по разным целям — в теории это возможно, и были сообщения о разработке подобного оружия в РФ, но скорее всего, в данном случае это не так. А значит, мощный заряд нужен уж точно не для компенсации низкой мощности. Не нужен, скорее всего, и для поражения относительно подвижных целей, вроде авианосных групп — заряды противокорабельных ракет тоже мощные, потому что металлические конструкции хорошо переносят поражающие факторы ядерного взрыва, но это не тот случай — слишком уникальное оружие, а противокорабельного надежного оружия у нас вполне достаточно.
Значит, кроме теоретического прорыва "идеальной ПРО США" и выведения из строя ее ключевых наземных узлов, "Авангард" может быть нужен для поражения высокозащищенных и особо важных целей, причем поражения точного, и, главное, быстрого — не забываем, что данное оружие летит к цели по настильной траектории, что резко сокращает и возможности по его обнаружению, так и по поражению, и подлетное время тоже может быть уменьшено. Обычные, неманеврирующие ББ МБР и БРПЛ тоже могут быть посланы к цели по настильной траектории, но на меньшую дальность, по причине сумасшедших энергозатрат при таком пуске в атмосфере. А также с не очень высокой точностью, что делает такой пуск малоприменимым против высокозащищенных целей и особо важных целей.
Американцы при модернизации ББ W76-1 попытались улучшить его возможности при настильном пуске "Трайдента-2" путем разработки взрывателя, несколько компенсирующего разлет по дальности. Но это решение также, несмотря на рекламные заявления и писанину различных "американских ученых", не позволяет поражать "трудные" цели высокой защищенности — взрыв атмосферный. А вот у "Авангарда" все получится. В том числе и нужные бункера поразить. И быстро. То есть, своего рода это "ракетный спецназ", дорогое оружие для специфических задач, практически неуязвимое и защиты от него никакой. Причем применимое как в ответно-встречном или встречном ударе, так и в "ударе в назначенное время". Несмотря на известные заявления, наши СЯС, как и СЯС США, не исключают для себя любых сценариев, и таймер для подсчета времени до пуска никто с командных пунктов убирать и не думает. Американцы и вовсе, несмотря на подобные же миролюбивые заявления, всегда "затачивали" свои СЯС и под вероятный первый удар — даже на прочности ШПУ изрядно экономили. Да и склонность американских ПЛАРБ патрулировать, в том числе в Индийском океане или Средиземноморье, откуда становится возможным удар по настильной траектории, явно указывает не на ответный характер подобного удара. Так что с волками жить — волков стрелять, пусть не плачут по поводу "Авангарда" и ему подобных.
Кроме того, "Авангарды", как предполагается многими, будут не только на "сотке" (15А35), но и на новейшем тяжелом "Сармате" 15А28, и не по одному устройству, а, скорее всего, по 3 — примерная полезная нагрузка позволяет. Понятно, что "Сарматов" много на дежурстве стоять не будет, есть разные примерные оценки, в скольких шахтах от 15А18М "Воевода" он встанет, но однозначно это будет число между 30-35 и 40-45, где-то так. И не все они будут иметь "Авангард", а абсолютное меньшинство — основной загрузкой будут обычные боевые блоки и новейший комплекс средств преодоления ПРО (КСП ПРО). Основная функция тяжелой МБР в наших РВСН требует именно такой загрузки.
Конечно, это в случае, если Договор СНВ-3 в 2021 г. не отправится на свалку истории или если будет заменен неким сходным и адекватным документом. Потому что если не будет, и строительства новых ШПУ, при необходимости, исключать нельзя — да, это сложно и дорого, но подземные сооружения типа тех, что под Ямантау и в других местах, еще сложнее и дороже. Так что вполне можем себе позволить и ШПУ. В заключение же нового Договора пока верится с трудом — адекватные договоры с неадекватами подписывать сложно. Американцы и в ходе баталий по СНВ-3 пили кровь из российской делегации литрами. То они готовы сокращать носители, то не готовы (в итоге порезали как миленькие), то бились за получение полной телеметрии с испытаний, то в итоге согласились на компромисс, устраивавший РФ, то требовали выставлять подвижные пусковые установки на боевых позициях на несколько дней для подсчета. В ответ получили тогда требование всплывать подводным ракетоносцам в районах боевого патрулирования и тоже на несколько дней и тоже с открытыми крышками — и успокоились, поняв, что требования бредовые. В общем, с ними всегда было сложно, но и наши переговорщики тоже не сахар. А в последние годы, еще со второго срока Обамы (дело даже не в Крыме и Донбассе с Сирией, все раньше началось) — это уже какое-то неадекватное поведение. Остается надеяться, что инстинкт самосохранения им все же не отказывает еще.
В общем, в случае с оценкой достаточности или недостаточности будущего парка "Авангардов" стоит довериться высшему военно-политическому руководству страны — оно вполне знает, что делает в данном случае.
Сразу появились разочарованные комментарии от людей, с темой СЯС совсем незнакомых, но вечно чем-то недовольных: мол, маловато будет 12 "Авангардов", стоило ради этого так пиарить это супероружие и так далее и тому подобное. Но это вовсе не так мало, как кому-то кажется. К тому же все в мире относительно, как говорит известная шутка о том, много ли это — три волоса? Если на голове, то почти что ничего, а если в супе, то очень много. Так и с "Авангардами" — их точно мало не покажется.
В первую очередь хочется заметить, что не все "неназванные источники" одинаково полезны, как и йогурты, и что там на самом деле с численностью, неизвестно. Да, развертывание ракетных полков РВСН с боевыми ракетными комплексами шахтного базирования начинается обычно от 6 стартовых позиций. Но в дальнейшем полк, как правило, разворачивается до полной конфигурации в 10 ШПУ. Некоторые полки, однако, могут остаться и в сокращенном виде. Так что даже если информация о 2 полках верна, то ракет может быть в них в дальнейшем и 20. Кроме того, если примерно прикинуть, куда бы можно разместить 15А35-71 (а в свои же, "35-е", шахты новая модификация не лезет по длине, АГБО "Авангард" достаточно немаленькое, в том числе и из СБЧ большой мощности), то вполне можно найти местечко и для трех полноразмерных полков, и даже поболее. И третий полк, весьма вероятно, будет как опция, по результатам развертывания первых двух. Можно было бы и больше, но "старые" 15А35 свой ресурс уже выслужили и переслужили, хотя и подтвердили свою надежность в ходе испытаний с "Авангардом" и учебно-боевых пусков. А "сухих" 15А35 под гиперзвуковой маневрирующий боевой блок было закуплено, как считается, порядка 30 штук. А закупали их в начале 2000-х на ныне одичавшей Украине наверняка именно под это, хотя и под другую модификацию, которая начала летать в 2004 г., когда В.В. Путин впервые сообщил о наличии у России подобного оружия. Хотя реальное число закупаемых МБР могло и отличаться от объявленного — в ту или иную сторону, незначительно. Так что могут быть и 2 полных полка (20 ракет), и 3 сокращенных (18), и даже 3 полного состава (30) и смешанные варианты тоже возможны. Впрочем, 3 полных полка все же вряд ли — нужен еще некий небольшой запас на учебно-боевые пуски.
Да что там, какая разница-то, скажут скептики — что 12, что 20, что 30, все равно мало, ну ПРО США прорвешь, то несколько десятков мощных блоков не смогут нанести сокрушающий ущерб. Действительно, АГБО "Авангард", как и другие подобные конструкции, разрабатываемые в России, позиционируются как технология, делающая любую ПРО ничтожной. Но ведь и обычные неманеврирующие ББ пока что вполне защищены от ПРО. Не будем напоминать о том, что ни противоракета GBI, ни SM-3 Block-2A никаких ББ МБР и БРПЛ не перехватывали даже в тепличных условиях, и не предназначены, похоже, для этого, стреляя по ракетам средней и промежуточной дальности с упорством, достойным лучшего применения. Не будем напоминать и о том, что GBI слишком мало (44) для отражения любого массированного (и даже не очень) ракетно-ядерного удара СЯС РФ. Не будем говорить и о так и не решенных проблемах идентификации ложных целей даже против примитивных КСП ПРО, и о так и не созданных орбитальных сегментах этой системы. Когда-то, очень нескоро, но эти проблемы могут и решить.
Но напомнить стоит о том, что созданный в РФ современный КСП ПРО для обычных неманеврирующих (но он есть и для прикрытия маневрирующих собратьев) блоков и так позволяет преодолевать перспективную ПРО США с высокой вероятностью. И параметры и вероятные решения такого КСП ПРО неспроста были описаны еще более 10 лет назад в одной из открытых публикаций, написанных тогдашним начальником 4 ЦНИИ МО. Так зачем же нужны АГБО "Авангард", раз и обычные ББ пока свои задачи выполняют? Для начала, это освоение новой технологии оружия, которая будет распространяться и далее — так, уже идет разработка АГБО "Анчар-РВ". Так что подобных маневрирующих блоков уже к концу нынешней ГПВ-2027 может быть куда больше нескольких десятков.
"Авангард" послужит первой ласточкой, на которой будут отработаны и вопросы эксплуатации и боевого применения нового оружия. Потому и развертывается новое оружие на базе надежной и многократно испытанной МБР даже не 5 или 4 поколений, а 3-го. Кроме того, этот аппарат, судя по всему, является носителем СБЧ большой мощности — называются оценки типа 2 Мт, возможно, это так, возможно, там заряд и поменее, поболее тоже весьма вероятно, аппарат большой, а массогабаритные достижения наших ядерщиков очень впечатляют, и совершенствование зарядов не прекращается. Не будем делать предположений о наличии на 15Ю71 сразу нескольких зарядов, отстреливаемых в ходе полета по разным целям — в теории это возможно, и были сообщения о разработке подобного оружия в РФ, но скорее всего, в данном случае это не так. А значит, мощный заряд нужен уж точно не для компенсации низкой мощности. Не нужен, скорее всего, и для поражения относительно подвижных целей, вроде авианосных групп — заряды противокорабельных ракет тоже мощные, потому что металлические конструкции хорошо переносят поражающие факторы ядерного взрыва, но это не тот случай — слишком уникальное оружие, а противокорабельного надежного оружия у нас вполне достаточно.
Значит, кроме теоретического прорыва "идеальной ПРО США" и выведения из строя ее ключевых наземных узлов, "Авангард" может быть нужен для поражения высокозащищенных и особо важных целей, причем поражения точного, и, главное, быстрого — не забываем, что данное оружие летит к цели по настильной траектории, что резко сокращает и возможности по его обнаружению, так и по поражению, и подлетное время тоже может быть уменьшено. Обычные, неманеврирующие ББ МБР и БРПЛ тоже могут быть посланы к цели по настильной траектории, но на меньшую дальность, по причине сумасшедших энергозатрат при таком пуске в атмосфере. А также с не очень высокой точностью, что делает такой пуск малоприменимым против высокозащищенных целей и особо важных целей.
Американцы при модернизации ББ W76-1 попытались улучшить его возможности при настильном пуске "Трайдента-2" путем разработки взрывателя, несколько компенсирующего разлет по дальности. Но это решение также, несмотря на рекламные заявления и писанину различных "американских ученых", не позволяет поражать "трудные" цели высокой защищенности — взрыв атмосферный. А вот у "Авангарда" все получится. В том числе и нужные бункера поразить. И быстро. То есть, своего рода это "ракетный спецназ", дорогое оружие для специфических задач, практически неуязвимое и защиты от него никакой. Причем применимое как в ответно-встречном или встречном ударе, так и в "ударе в назначенное время". Несмотря на известные заявления, наши СЯС, как и СЯС США, не исключают для себя любых сценариев, и таймер для подсчета времени до пуска никто с командных пунктов убирать и не думает. Американцы и вовсе, несмотря на подобные же миролюбивые заявления, всегда "затачивали" свои СЯС и под вероятный первый удар — даже на прочности ШПУ изрядно экономили. Да и склонность американских ПЛАРБ патрулировать, в том числе в Индийском океане или Средиземноморье, откуда становится возможным удар по настильной траектории, явно указывает не на ответный характер подобного удара. Так что с волками жить — волков стрелять, пусть не плачут по поводу "Авангарда" и ему подобных.
Кроме того, "Авангарды", как предполагается многими, будут не только на "сотке" (15А35), но и на новейшем тяжелом "Сармате" 15А28, и не по одному устройству, а, скорее всего, по 3 — примерная полезная нагрузка позволяет. Понятно, что "Сарматов" много на дежурстве стоять не будет, есть разные примерные оценки, в скольких шахтах от 15А18М "Воевода" он встанет, но однозначно это будет число между 30-35 и 40-45, где-то так. И не все они будут иметь "Авангард", а абсолютное меньшинство — основной загрузкой будут обычные боевые блоки и новейший комплекс средств преодоления ПРО (КСП ПРО). Основная функция тяжелой МБР в наших РВСН требует именно такой загрузки.
Конечно, это в случае, если Договор СНВ-3 в 2021 г. не отправится на свалку истории или если будет заменен неким сходным и адекватным документом. Потому что если не будет, и строительства новых ШПУ, при необходимости, исключать нельзя — да, это сложно и дорого, но подземные сооружения типа тех, что под Ямантау и в других местах, еще сложнее и дороже. Так что вполне можем себе позволить и ШПУ. В заключение же нового Договора пока верится с трудом — адекватные договоры с неадекватами подписывать сложно. Американцы и в ходе баталий по СНВ-3 пили кровь из российской делегации литрами. То они готовы сокращать носители, то не готовы (в итоге порезали как миленькие), то бились за получение полной телеметрии с испытаний, то в итоге согласились на компромисс, устраивавший РФ, то требовали выставлять подвижные пусковые установки на боевых позициях на несколько дней для подсчета. В ответ получили тогда требование всплывать подводным ракетоносцам в районах боевого патрулирования и тоже на несколько дней и тоже с открытыми крышками — и успокоились, поняв, что требования бредовые. В общем, с ними всегда было сложно, но и наши переговорщики тоже не сахар. А в последние годы, еще со второго срока Обамы (дело даже не в Крыме и Донбассе с Сирией, все раньше началось) — это уже какое-то неадекватное поведение. Остается надеяться, что инстинкт самосохранения им все же не отказывает еще.
В общем, в случае с оценкой достаточности или недостаточности будущего парка "Авангардов" стоит довериться высшему военно-политическому руководству страны — оно вполне знает, что делает в данном случае.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- Минобороны России