Почему Пётр Порошенко фотографировался на фоне турецкого ударного БПЛА?



Полцентнера пользы.

Давайте представим себе кого-то другого, из текущего списка кандидатов, кто смог бы.



P.S. Где-то сейчас грустит один печальный и унылый. Сутки в автономе. Дальность 150 км. Высота работы 8 км. Полезная нагрузка 55 кг.Полцентнера пользы.Давайте представим себе кого-то другого, из текущего списка кандидатов, кто смог бы.P.S. Где-то сейчас грустит один печальный и унылый.

Те люди, которые двигают нашу страну к победе. Которые принимают решения, которые проводят много-сотенно-раундные переговоры. Что там они подписывали, кто знает. Чего они там улыбаются, кто догадается. И почему они сегодня на этом заводе, и к чему эта фотография на фоне ударного БПЛА? Я не эксперт. Я могу лишь строить предположения, могу лишь делиться наблюдениями. Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы.

Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе.

P.S. Репосты несут свет, радость и умиротворение не хуже, чем ударные БПЛА.