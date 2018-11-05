Почему Пётр Порошенко фотографировался на фоне турецкого ударного БПЛА?
Советник президента Украины Юрий Бирюков поделился в Фейсбуке информацией о посещении Турции Петром Порошенко. Одна из тем, которая во время поездки обсуждалась, была связана с вопросами военно-технического сотрудничества Киева и Анкары. В своеобразной «иносказательной» форме г-н Бирюков рассказывает о том, что достигнуты договорённости о приобретении Украиной ударных беспилотников турецкого производства:
Как видно, речь в посте не только о том, что Украина собирается приобретать у Турции, но ещё и об откровенной агитации в пользу кандидата Порошенко.
Дальнейшая заметка Бирюкова более конкретна, хотя представлены в формате предположений по поводу приобретений Украиной летального оружия у Турции.
Бирюков пишет:
Далее ещё более конкретно:
Если Украина действительно приобретает ударные БПЛА у Турции, то речь идёт о таких беспилотниках как Bayraktar TB2. На фоне именно этого беспилотника сфотографировались с турецкими партнёрами представители украинской делегации, в которой оказался и Мустафа Джемилев.
В ходе испытаний рекордная продолжительность полёта беспилотника Bayraktar TB2 составила 24 часа 34 минуты. Производитель БПЛА -Kale-Baykar. Чаще всего применяется в разведывательных целях. Однако на борту несёт и вооружение. В частности речь о ракетном вооружении ROKETSAN MAM-L Smart Micro Munition.
Сутки в автономе. Дальность 150 км. Высота работы 8 км. Полезная нагрузка 55 кг.
Полцентнера пользы.
Давайте представим себе кого-то другого, из текущего списка кандидатов, кто смог бы.
P.S. Где-то сейчас грустит один печальный и унылый.
Полцентнера пользы.
Давайте представим себе кого-то другого, из текущего списка кандидатов, кто смог бы.
P.S. Где-то сейчас грустит один печальный и унылый.
Как видно, речь в посте не только о том, что Украина собирается приобретать у Турции, но ещё и об откровенной агитации в пользу кандидата Порошенко.
Дальнейшая заметка Бирюкова более конкретна, хотя представлены в формате предположений по поводу приобретений Украиной летального оружия у Турции.
Бирюков пишет:
Те люди, которые двигают нашу страну к победе. Которые принимают решения, которые проводят много-сотенно-раундные переговоры. Что там они подписывали, кто знает. Чего они там улыбаются, кто догадается. И почему они сегодня на этом заводе, и к чему эта фотография на фоне ударного БПЛА? Я не эксперт. Я могу лишь строить предположения, могу лишь делиться наблюдениями. Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы.
Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе.
Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе.
Далее ещё более конкретно:
P.S. Репосты несут свет, радость и умиротворение не хуже, чем ударные БПЛА.
Если Украина действительно приобретает ударные БПЛА у Турции, то речь идёт о таких беспилотниках как Bayraktar TB2. На фоне именно этого беспилотника сфотографировались с турецкими партнёрами представители украинской делегации, в которой оказался и Мустафа Джемилев.
В ходе испытаний рекордная продолжительность полёта беспилотника Bayraktar TB2 составила 24 часа 34 минуты. Производитель БПЛА -Kale-Baykar. Чаще всего применяется в разведывательных целях. Однако на борту несёт и вооружение. В частности речь о ракетном вооружении ROKETSAN MAM-L Smart Micro Munition.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук