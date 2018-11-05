Новости

Лукашенко - Польше: Посоветовал бы вам не размещать лишние базы

7
Белорусский лидер прокомментировал желание властей соседней Польши разместить на территории страны американскую военную базу – дополнительно к объекту американской системы противоракетной обороны. Напомним, что этот объект создаётся в населённом пункте Редзиково (в 150 км от Гданьска). Сами же западные эксперты некоторое время назад отметили, что комплексы ПРО могут без особого труда трансформироваться в наступательные – со сменой используемых ракет.




Александр Лукашенко заявил, что посоветовал бы польскому руководству «не размещать лишние базы». По словам президента РБ, Беларусь и Россия в случае такого размещения будут вынуждены отвечать.

Глава Белоруссии отметил, что такие слова он произнёс в адрес главы польского министерства иностранных дел, который выступал в Минске.

Лукашенко:
Мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать.


Лукашенко при этом добавил, что белорусы – мирные люди, и не хотят войны. По словам главы РБ, белорусский народ не богат, но и просить ничего ни у кого не собирается.

Александр Лукашенко:
Всё сделаем сами, если будем шевелиться. И лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны.


После этого глава Белорусского государства отметил, что в Минске и Москве уже начали просчитывать возможность ответа на вероятное размещение американских войск в формате дивизии на польской территории. Напомним, что ранее с предложением о такого рода размещении польские власти обратились к Вашингтону. Там пока размышляют.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти