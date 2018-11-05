Сеул и Пхеньян начали ликвидацию постов наблюдения на границе
Сеул и Пхеньян приступили к ликвидации 22 постов охраны по обе стороны межкорейской границы. Над постами, которые подлежат ликвидации, подняты желтые флаги, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
О ликвидации наблюдательных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне по обоим сторонам границы, представители военных ведомств двух Корей договорились еще в сентябре этого года в ходе мажкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне. В настоящее время над наблюдательными пунктами, выбранными для ликвидации, подняты желтые флаги размером 3 на 4 метра. Эта мера направлена на то, чтобы военные Северной и Южной Кореи могли видеть, где именно происходит ликвидации постов наблюдения и проводить проверки по исполнению договоренностей. Демонтаж первых 11 постов должен быть произведен до конца ноября этого года.
Необходимо напомнить, что Северная и Южная Кореи договорились прекратить все военные действия и приступить к восстановлению мира на саммите, прошедшем 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.
Между тем появилась информация, что Южная Корея возобновляет совместные с США военные маневры в районе Корейского полуострова, не проводившиеся последние полгода. Как сообщает агенство Рёнхап, совместные морские учения будут продолжены в рамках Корейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты. Учения начнутся 5 ноября в районе порта Пхохан на юго-восточном побережье Южной Кореи и продлятся в течении двух недель.
О ликвидации наблюдательных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне по обоим сторонам границы, представители военных ведомств двух Корей договорились еще в сентябре этого года в ходе мажкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне. В настоящее время над наблюдательными пунктами, выбранными для ликвидации, подняты желтые флаги размером 3 на 4 метра. Эта мера направлена на то, чтобы военные Северной и Южной Кореи могли видеть, где именно происходит ликвидации постов наблюдения и проводить проверки по исполнению договоренностей. Демонтаж первых 11 постов должен быть произведен до конца ноября этого года.
Необходимо напомнить, что Северная и Южная Кореи договорились прекратить все военные действия и приступить к восстановлению мира на саммите, прошедшем 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.
Между тем появилась информация, что Южная Корея возобновляет совместные с США военные маневры в районе Корейского полуострова, не проводившиеся последние полгода. Как сообщает агенство Рёнхап, совместные морские учения будут продолжены в рамках Корейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты. Учения начнутся 5 ноября в районе порта Пхохан на юго-восточном побережье Южной Кореи и продлятся в течении двух недель.
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