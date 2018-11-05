Сеул и Пхеньян начали ликвидацию постов наблюдения на границе

Сеул и Пхеньян приступили к ликвидации 22 постов охраны по обе стороны межкорейской границы. Над постами, которые подлежат ликвидации, подняты желтые флаги, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.О ликвидации наблюдательных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне по обоим сторонам границы, представители военных ведомств двух Корей договорились еще в сентябре этого года в ходе мажкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне. В настоящее время над наблюдательными пунктами, выбранными для ликвидации, подняты желтые флаги размером 3 на 4 метра. Эта мера направлена на то, чтобы военные Северной и Южной Кореи могли видеть, где именно происходит ликвидации постов наблюдения и проводить проверки по исполнению договоренностей. Демонтаж первых 11 постов должен быть произведен до конца ноября этого года.Необходимо напомнить, что Северная и Южная Кореи договорились прекратить все военные действия и приступить к восстановлению мира на саммите, прошедшем 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.Между тем появилась информация, что Южная Корея возобновляет совместные с США военные маневры в районе Корейского полуострова, не проводившиеся последние полгода. Как сообщает агенство Рёнхап, совместные морские учения будут продолжены в рамках Корейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты. Учения начнутся 5 ноября в районе порта Пхохан на юго-восточном побережье Южной Кореи и продлятся в течении двух недель.