В Южной Америке появился собственный "Трамп"

Я бы и сам поддержал государственный переворот. Если парламент страны не работает, то пусть будет переворот и диктатура. Вы знаете, что я вообще не против пыток. И народ согласен. Выборами в этой стране ничего не изменить.

Бразилия избрала для себя нового президента – Жаира Болсонару, которого за его высказывания называют «Латиноамериканским Трампом». Также в отношении Болсонару можно услышать такое определение как «Тропический Трамп». Его излюбленный лозунг с трибун:В этой фразе достаточно заменить слово «Бразилия», например, на «Германия», чтобы понять политические и идеологические склонности нового президента самой большой страны Южной Америки.Избранный глава Бразилии ещё на стадии предвыборной кампании успел отметиться целым рядом резонансных высказываний. В частности, Болсонару предлагал при формировании правительства опираться на военных. После победы на выборах Болсонару твёрдо намерен реализовать эту идею, добавляя, что наведение порядка в стране должно состояться при помощи армейских подразделений.Жаир Болсонару объявил, что он не намерен поддерживать партнёрские отношения со странами, где нарушаются права человека. Первой страной, с которой избранный президент Бразилии собирается разорвать отношения, названа Куба.Болсонару намерен закрыть палестинское посольство в Бразилии, отмечая, что «Палестина – это автономия, но не государство».Среди резонансных высказываний этого человека есть и такое, где он сообщает, что Аугусто Пиночет «должен был убить больше людей».Болсонару в более ранних интервью:Теперь Болсонару оказался во главе Бразилии именно после победы на выборах.Он родился в 1955 году. В 1977 году окончил военную академию. Дослужился до капитанского звания. Победу праздновал во втором туре выборов, заручившись поддержкой 55,13% избирателей.Подробности в программе "Агитпроп" на телеканале "Россия 1":