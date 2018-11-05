Генерал НАТО: В случае конфликта с Россией нас подведёт логистика

В случае потенциального военного конфликта с Россией у Североатлантического альянса могут возникнуть большие проблемы с переброской войск в Европе, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление главы Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса.По мнению натовского генерала, все проблемы альянса в Европе связаны с логистикой - нет дорог, которые выдержали бы тяжелую технику, невысока пропускная способность ключевых портов и устаревшие железнодорожные пути - все это, а также бюрократические препоны на границах отдельных стран, которые требуют запроса разрешения на пересечение их границ, мешают быстрому продвижению войск.Начальник военного штаба ЕС генерал-лейтенант финской армии Эс Пулккинен по данному поводу заявил, что быстрей всего можно решить юридические проблемы с пересечением границ отдельных государств войсками альянса, что и будет сделано в ближайшее время. С исчезновением этой проблемы НАТО установит в Европе высокую воздушную мобильность своих подразделений.Ситуация с дорогами, портами и железнодорожным сообщением быстрого решения не предусматривает и может затянуться на годы.В России уже отреагировали на заявление натовского генерала. Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что подобное заявление прозвучало для нагнетания обстановки и требования новых финансовых вливаний в структуры НАТО. Такого же мнения придерживается и член международного комитета Совфеда Олег Морозов, заявивший, что своим высказыванием об агрессии России генерал НАТО стремится вызвать страх у европейцев и, как следствие, убедить их в том, что за "спокойную жизнь надо платить".