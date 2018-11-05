В Индии опасаются увольнений после окончания программы сборки Су-30МКИ

В Индии обсуждается тема о том, что произойдёт с производственными мощностями и коллективами предприятий, на которых в последние годы было налажено производство российских истребителей Су-30МКИ. В частности, тревогу забили профсоюзы компании Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), которые опасаются массовых сокращений в связи с окончанием программы производства боевых самолётов по российской лицензии.Производственная линия по программе сборки истребителей Су-30МКИ в индийском Нашике (Насик, штат Махараштра на западе Индии) должна прекратить свою работу в 2019 году. Но представители компании заявляют о том, что профсоюзы должны быть спокойны, так как основную часть рабочих и инженеров сокращать не придётся. Компания HAL продолжит реализацию контракта на сборку двигателей для российских самолётов, а также приступит к реализации двух других программ.Речь идёт о программе по созданию 83-х лёгких многоцелевых истребителей LCA Mark-1A и о реализации заказа на производство 15-ти ударных вертолётов LCH. Так, отмечается, что вертолёты LCH (Light Combat Helicopter) компании Hindustan Aeronautics заказываются министерством обороны страны с целью применения в ходе боевых операций в горной местности.Для справки: на предприятии Hindustan Aeronautics в Нашике на сегодняшний день работают около 7 тысяч человек. Сам Нашик (Насик) является одним из крупнейших промышленных центров страны, в котором располагаются заводы множества зарубежных компаний, включая Thyssen Krupp и Bosch.