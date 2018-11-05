Руководство "Русала" приняло решение перебраться в Россию

Компания "Русал" будет перерегистрирована на территории России. Решение принял совет директоров компании после тщательного обдумывания, сообщается в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже.Как следует из заявления, совет директоров компании "Русал" 2 ноября на одном из заседаний принял решение перерегистрировать компанию с острова Джерси (Нормандские острова - один из крупнейший оффшоров) на территорию России в один из специальных административных районов. По мнению руководства компании - "это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров".Ранее уже сообщалось, что руководство "Русала" рассматривает возможность перерегистрации компании на территории специальных административных районов в России - офшорных зон на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Согласно закону о создании оффшоров в России, компании, зарегистрированные в них получат освобождение от налогов на доход от продажи акций и на входящие дивиденды и пониженную ставку в пять процентов на исходящие. Кроме того, они смогут не раскрывать корпоративную информацию — доступ к ней получат только российские власти и суд.Напомним, что компания "Русал" в апреле этого года попала под санкции Соединенных Штатов, согласно которым ей запрещено поставлять свою продукцию на американский рынок и вести дела с американскими резидентами. Кроме этого введенные ограничительные меры блокируют все активы компании на территории Соединенных Штатов.