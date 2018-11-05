Сомнительный эксперимент с украинским флагом в Крыму в День народного единства

Иду с товарищем возле Госсовета. Подходит молодая девушка, просит её на телефон сфотографировать на фоне Госсовета. Беру телефон. И тут девушка достаёт украинский флаг. Спокойно отдал ей телефон со словами: У нас свободная страна, можете фоткаться с любыми флагами. Но Вы явно сейчас не по адресу, у моей Родины другие цвета на флаге...

Всё, что произошло, меня сильно расстроило. Я хотела сказать, ребята, приезжайте, ничего не бойтесь, но что-то пошло не так.

Я бы сам отказался фотографировать. И эта идея Алёны очень сомнительная. С любым другим флагом - флагом Зимбабве, например, вообще без проблем.

В сети обсуждается так называемый эксперимент представительницы "прогрессивной" блогосферы А.Бардовской на территории Республики Крым. Блогер, как выясняется, весьма оригинальным способом решила проверить, на самом ли деле в Крыму нет притеснений украинцев, и на самом ли деле к представителям украинского этноса на полуострове относятся более чем лояльно. При этом «оригинальность» эксперимента блогера состояла в том, что украинский этнос она почему-то решила подчёркивать украинской госсимволикой на фоне административных зданий российского Крыма в День народного единства. Каковая связь между украинской национальностью и флагом Украины, - блогер не комментирует.Блогер подходила к прохожим и просила сфотографировать её на телефон на фоне зданий Госсовета и Совета министров РК, памятника Вежливым людям.Через некоторое время стало понятно, что эксперимент больше смахивает на откровенную провокацию. Об этом Бардовской, которая сама перебралась в Крым, и сообщили местные жители.Из сообщения местного жителя Александра Юрьева в Фейсбуке:Бардовская:Её спутник:Главный вопрос: эта девушка-блогер действительно не в состоянии понять, что у крымчан (среди которых и сотни тысяч этнических украинцев) украинский флаг сегодня никак не ассоциируется с национальностью, а ассоциируется с майданным режимом, который постоянно заявляет о готовности захвата Крымского полуострова силой? Если не в состоянии понять, - это одно. А если это намеренная провокация с попыткой выставить крымчан "нетолерантными" по отношению к украинской нации, - это уже совсем другое. Есть и третий вариант: ради лайков, репостов и обсуждений. В любом случае, своего добилась.