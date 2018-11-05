На Украине испытали новейший дрон-камикадзе

Украинские вооруженные силы в скором времени могут получить на вооружение новый беспилотник-камикадзе. Компания "Спецтехноэкспорт", являющаяся "дочкой" "Укроборонпрома", выложила на YouTube-канале видео первого испытания новейшего барражирующего боеприпаса, передает "РГ-Сила" со ссылкой на Defence Blog.Впервые компания "Спецтехноэкспорт" представила новый беспилотник на выставке UMEX 2018, проходившей в феврале этого года в Абу-Даби. Согласно заявленным характеристикам беспилотник RAM способен работать автономно или под управлением оператора, при этом дальность связи составляет 30 километров. Дрон может развивать скорость до 70 км/час и находиться в воздухе до 40 минут. Длина 1,78 метра, размах крыльев - 2,3 метра, установлен электродвигатель. В качестве боевой части установлена боеголовка массой до 3 кг. Может также применяться для ведения разведки и наблюдения. Выполнен по самолетной схеме.Видео, представленное украинской компанией не раскрывает всех возможностей беспилотника, так как последствий удара по мишени не показано. Но в любом случае такие дроны-камикадзе будут представлять серьезную опасность для легкобронированной техники и личного состава противника. Вот только серийное производство сначала надо наладить.