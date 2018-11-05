Антииранские санкции США вступили в полную силу
Соединенные Штаты возобновили в полном объеме санкции против Ирана, которые были сняты в 2016 году в результате принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Новые "старые" ограничительные меры вступают в силу с 5 ноября 2018 года, передает ТАСС.
Согласно заявлению американской администрации, под санкции США попадают более 600 иранских компаний и физических лиц. Введенные санкции должны "повлиять на поведение иранского режима", заявил Майк Помпео и добавил, что американские ограничительные меры уже "больно ударили по иранской экономике", так как сотни европейских компаний сворачивают свою деятельность на территории этой страны.
В ответ на введение санкций верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран станет только сильнее, так как в итоге введения санкций то, что раньше Тегеран импортировал, стал производить на своей территории.
Напомним, что "старые" санкции в отношении Ирана были сняты при прошлом президенте США Бараке Обаме в 2016 году после подписания соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. В подписании документа участвовали шесть стран - Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия.
Нынешний президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной компании критиковал заключенное соглашение, считая Иран "пособником терроризма, способного создать ядерное оружие". О выходе США из соглашения Трамп объявил еще в мае этого года, тем самым не только вернув все "старые" санкции, но и добавив новые. Главной задачей Трамп считает с помощью санкций довести импорт иранской нефти до нулевого уровня.
Согласно заявлению американской администрации, под санкции США попадают более 600 иранских компаний и физических лиц. Введенные санкции должны "повлиять на поведение иранского режима", заявил Майк Помпео и добавил, что американские ограничительные меры уже "больно ударили по иранской экономике", так как сотни европейских компаний сворачивают свою деятельность на территории этой страны.
В ответ на введение санкций верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран станет только сильнее, так как в итоге введения санкций то, что раньше Тегеран импортировал, стал производить на своей территории.
Напомним, что "старые" санкции в отношении Ирана были сняты при прошлом президенте США Бараке Обаме в 2016 году после подписания соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. В подписании документа участвовали шесть стран - Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия.
Нынешний президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной компании критиковал заключенное соглашение, считая Иран "пособником терроризма, способного создать ядерное оружие". О выходе США из соглашения Трамп объявил еще в мае этого года, тем самым не только вернув все "старые" санкции, но и добавив новые. Главной задачей Трамп считает с помощью санкций довести импорт иранской нефти до нулевого уровня.
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