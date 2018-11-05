Американские вертолёты Вell AH-1Z Viper до Пакистана не долетят

Соединенные Штаты отказали Пакистану в передаче уже изготовленных для пакистанской армии 12 армейских вертолетов Bell AH-1Z Viper, передает блог bmpd со ссылкой на журнал "AirForces Monthly".Как пишет издание, передача американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper, построенных специально для армейской авиации Пакистана, была согласована ранее и должна была начаться еще в августе 2018 года. Однако все вертолеты переданы на временное хранение 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известной базе хранения Дэвис-Монтан (штат Аризона). Причиной же называется решение Вашингтона прекратить военную помощь Исламабаду из-за неактивных действий Пакистана против талибов и террористов радикальных группировок в приграничных с Афганистаном районах. При этом сообщается, что выделенные Пакистану в качестве военной помощи 300 млн. долларов заморожены и будут направлены на другие цели. Поставка вертолетов также входила в программу военной помощи и осуществлялась на американские средства.AH-1Z Viper (англ. — гадюка) разработан корпорацией Bell Helicopter и с 2010 года состоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. Вертолет может развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. Вертолет вооружен 20-мм трехствольной пушкой с боекомплектом в 750 снарядов, а также имеет шесть пилонов для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire и другого вооружения.