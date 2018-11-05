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Новая турецкая противокорабельная ракета Atmaca пошла в серию

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Турция начинает серийное производство новейшей противокорабельной ракеты отечественной разработки Atmaca. Соответствующее соглашение подписали Президиум оборонной промышленности Турции и турецкая государственная компания Roketsan, передает блог bmpd.

Новая турецкая противокорабельная ракета Atmaca пошла в серию



Как говорится в сообщении Президиума оборонной промышленности Турции, новая ПКР будет производиться в интересах Военно-морских сил и в дальнейшем ей будут оснащаться в первую очередь строящиеся новые турецкие корветы проекта MILGEM.

ПКР Atmaca ("Ястреб") является дозвуковой ракетой, оснащенной турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Внешне напоминает американскую ПКР Harpoon, даже запускается из подобной четырехконтейнерной пусковой установки. Отличие только в конструкции рулей и стабилизаторов. Оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, блоком инерциально-спутникового наведения, а также аппаратурой двухсторонней передачи данных, что позволяет поражать стационарные береговые цели. Дальность стрельбы оценивается в пределах 220 км.

Испытательные пуски ПКР Atmaca начались в 2016 году. На данный момент фотографий, демонстрирующих стрельбу с кораблей не имеется, все фото испытаний ракеты демонстрируют ее пуски только с наземных установок.
Использованы фотографии:
Президиум оборонной промышленности Турции (SSB)
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