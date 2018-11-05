Фрегат "Адмирал Макаров" отправился в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Макаров" покинул главную базу Черноморского флота и взял курс на Средиземное море, где пополнит состав постоянной группировки Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв, 5 ноября 2018 года фрегат "Адмирал Макаров" покинул Севастополь и выдвинулся к черноморским проливам. Перед дальним походом экипаж корабля в рамках подготовки провел ряд учений, а именно: плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства, артиллерийские стрельбы и поражение противника ракетным комплексом "Калибр-НК".Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Был заложен на Прибалтийском ССЗ "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду в сентябре 2015 и передан флоту 27 декабря 2017 года.Водоизмещение - 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", 100-мм артустановка А-190, зенитная артиллерия, реактивная бомбовая установка, торпеды, имеется возможность размещения палубного вертолета Ка-27 или Ка-31. Экипаж 200 человек.