Этногенез и пассионарность. Знать и не стыдиться

Л. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли, эстонское издание

Памятник Л. Гумилеву в Казани

"Есть ещё и посмертная казнь – это воспоминания об Ахматовой её лучших друзей".

"Не пишу воспоминаний об Ахматовой, потому что её очень люблю".

Н. Альтман, Портрет А. Ахматовой, 1914 год

«Благодаря высокому накалу пассионарности происходит взаимодействие между общественной и природной формами движения материи, подобно тому, как некоторые химические реакции идут лишь при высокой температуре и в присутствии катализаторов. Импульсы пассионарности, как биохимической энергии живого вещества, преломляясь в психике человека, создают и сохраняют этносы, исчезающие, как только слабеет пассионарное напряжение».

«Любую этническую систему можно уподобить движущемуся телу, характер движения которого описывается через три параметра: массу (человеческое поголовье), импульс (энергетическое наполнение) и доминанту (слаженность элементов системы внутри нее)».

Чайна-таун, Сан-Франциско

Брайтон-Бич

«непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели... Цель эта представляется пассионарной особи ценнее даже собственной жизни, а тем более – жизни и счастья современников и соплеменников. Пассионарность отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями... она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие».

Жиль де Рэ

Луи-Александр Бертье

В. Брюсов. Единственный из символистов, кто стал членом коммунистической партии

«Ну и время! Все странно и сложно,

Винегрет наркотических снов:

Как постичь эти вымыслы можно:

Красный Белый и белый Краснов?»

«Красный» Андрей Белый, он же «огненный ангел» Мадиэль (о том, как поэт стал «ангелом», еще поговорим)

«Он стал любимым писателем нашего безволия, нашего безгероизма, нашей обыденщины, нашего средненького».

М. Вебер

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге

«Монах не работает, как крестьянин, не охраняет страны, как воин, не лечит больных как врач, не проповедует и не учит народа, как хороший евангелический доктор богословия и педагог, не доставляет удобных и необходимых для государства предметов, как купец».

«Людям данной фазы этногенеза всегда кажется, что они подошли к порогу счастья, что они около завершения развития, которое в XIX в. стали называть прогрессом».

А. Тойнби

Памятник Оливеру Кромвелю, Лондон

Стена Реформации, Женева. Жан Кальвин – второй слева

Савонарола, памятник в Ферраре, городе, где родился неистовый доминиканец

Нина Петровская. Она стреляла в отвергнувшего её Андрея Белого, но пистолет дал осечку. После выхода романа «Огненный ангел» приняла католичество и изменила имя на Рената

Велимир Хлебников

«Какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных... Цветаева с её непрекращающимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах…, чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, тщедушный, дохлый от болезней Арцыбашев…»

"Поэт, наивен твой обман.

К чему тебе прикидываться Фетом.

Известно всем, что просто ты Иван,

Да кстати и дурак при этом".

Макаров И. К. Портрет дочерей действительного тайного советника, члена совета Министерства внутренних дел, губернатора Санкт-Петербурга графа Л.Н. Перовского Марии и Софьи, 1859 год. Софья – на переднем плане

Памятник Софье Перовской, Калуга

Вера Засулич

Лев Гартман

«До Москвы осталось очень немного. И всё-таки мне кажется, что мы бесконечно далеки от неё... Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто пал впереди: завтра мы сами станем трупами».

«Русские – это не люди, а какие-то железные существа. Они никогда не устают и не боятся огня».

«С изумлением и разочарованием мы обнаружили в конце октября (1941 г.), что разбитые русские, казалось, даже не подозревают, что как военная сила они почти прекратили свое существование».

Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бои по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов; теперь это уже недопустимо".

«71 пехотная дивизия окружила склады зерна, которые обороняли советские солдаты. Через три дня после окружения русские передали по рации на свой командный пункт, что им больше нечего есть. На что получили ответ: «Боритесь, и вы забудете о голоде». Еще через три дня солдаты передали по рации: «У нас нет воды, что нам делать дальше?». И вновь получили ответ: «Пришло время, товарищи, когда еду и питье вам заменять ваш разум и патроны». Оборонявшиеся подождали еще два дня, после чего передали последнюю радиограмму: «Нам больше нечем стрелять». Не прошло и пяти минут, как поступил ответ: «Советский Союз благодарит вас, ваша жизнь не была бессмысленной». Этот случай стал широко известен в немецких войсках, когда немецкое командование не могло оказать помощи своим окруженным частям, оно передавало им: «Вспомните о русских у силосной башни».

24 июля: «Наше положение в данный момент отличается некоторой напряженностью».

30 июля: «Большевики держатся гораздо устойчивее, чем мы ожидали».

31 июля: «Сопротивление русских очень упорно. Они стоят насмерть».

5 августа: «Хуже будет, если нам не удастся до начала зимы закончить военный поход, и весьма сомнительно, что нам это удастся».

«Красную армию уже нельзя победить оперативными успехами. Она их не замечает».

«В военном и военно-экономическом отношении война уже проиграна».

«Это система, при которой человека не жалко, но это и система, при которой человеку и себя не жалко. И командиры не считались с потерями, и сами бойцы шли на смерть даже тогда, когда можно было обойтись меньшей кровью».

«Они шумели буйным лесом,

В них были вера и доверье.

Но их повыбило железом,

И леса нет – одни деревья».

«Сегодня наш народ хочет от государства одного: «Дайте, наконец, жить по-человечески, сволочи!»,

«Дайте же жить, гады»,