Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 26.10.18 – 01.11.18 от военкора "Маг"
Так как мои сводки не совпадали со сводками НМ ДНР, НМ ЛНР, эту неделю начинаю не с субботы, как обычно, а с пятницы. Дело в том, что они дают недельную сводку с пятницы по четверг, а я с субботы по пятницу. В итоге количество обстрелов не совпадало и мне пришлось ждать, сутки чтобы в субботу получить сводку по обстрелам за пятницу и добавлять ее. Из-за этого получалась некая путаница…
На этой неделе обстановка оставалась тревожная. Количество обстрелов оставалось на уровне ниже среднего, ВСУ обстреляли ДНР 154 раза, а ЛНР 29 раз. Все чаще противник применяет артиллерию и минометы 120 мм. Также ВСУ массово используют БЛА с подвешенными боеприпасами.
Противник начал увеличивать обстрелы ближе к выборам, это видно по статистике, которую я привожу каждую неделю в таблицах.
К сожалению, не обошлось без потерь…
С 26 октября по 1 ноября в результате боевых действий на территории ДНР погибли двое военнослужащих.
А с 1 января по 1 ноября 2018 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР ранено 291 человека, погибли 148 человек, среди которых 9 женщин и 139 мужчин, в том числе 5 детей.
27 октября, силы ПВО НМ ДНР предотвратили очередную попытку применения ударного БЛА в районе населенного пункта Коминтерново. После обнаружения приближающегося БЛА он был сбит и упал в районе позиций противника. В месте падения был зафиксирован взрыв, что свидетельствует о наличии на борту БЛА взрывных устройств.
28 октября, в районе населённого пункта Марьинка, на фоне не уставных взаимоотношений, произошёл конфликт между боевиками 28-й бригады. В результате начавшейся перестрелки, от рук собственного подчинённого погиб командир разведывательного подразделения лейтенант Гаврилюк 1970 г.р. Зачинщик же, сержант Копылец 1990 г.р. госпитализирован с огнестрельными и осколочными ранениями.
29 октября, в подразделении 59-й омбр в районе н.п. Новоайдар в результате подрыва на противопехотной мине, погиб один и тяжело ранены двое военнослужащих бригады.
29 октября, в районе н.п. Попасная в результате подрыва на «растяжке» получили ранения трое военнослужащих 14-й омбр.
29 октября, в районе Старогнатовка в результате нарушения техники безопасности при обращении с гранатой погиб военнослужащий 15 батальона 128-й бригады солдат Дьяченко, ещё двое военнослужащих получили ранения.
30 октября, в районе н.п. Мироновский военнослужащие 72-й омбр, после употребления спиртного, осуществляли разгрузку ящиков с боеприпасами. В результате нарушения требований безопасности, произошел подрыв 120-мм мины, вследствие чего четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
30 октября, в зоне ответственности 56-й бригады ВСУ в районе н.п. Пески, в результате наезда на противотанковую мину, произошёл подрыв грузового автомобиля марки «Урал». Двое военнослужащих ВСУ капитан Симоненко 1987 г.р. и старший сержант Пронин 1994 г.р. от полученных травм скончались.
Ещё пятеро военнослужащих 131-го разведывательного батальона 56-й бригады лейтенант Хамазюк 1996 г.р., сержант Бабинский 1995 г.р., сержант Янкивский 1976 г.р., сержант Денешко 1991 г.р., солдат Коцюбан 1987 г.р. получили контузии и осколочные ранения.
ДНР:
За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР зафиксировано применение пятнадцати летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время пролета над территорией ДНР
Украинская сторона продолжает нарушать Минские договорённости. В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ, разведкой НМ ДНР выявлено нахождение тяжёлого вооружения в районах с населенных пунктов:
- н.п. Талаковка (8 км от фронта) отмечено передвижение в ночное время 2 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация» и 3 единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30;
- н.п. Лебединское (7 км от фронта) выявлено местонахождение 3 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация»;
- н.п. Приморское (8 км от фронта) выявлено местонахождение 2 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация» и 3 единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.
В период с 31 октября по 1 ноября в Краматорск прибывают натовские советники и кураторы подразделений иностранных ЧВК для планирования совместно с представителями украинских спецслужб серии резонансных террористических актов и провокаций на линии соприкосновения войск для срыва выборов Глав ДНР и ЛНР.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Трехизбенка, в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечено прибытие 5 единиц БТР-80 и 3 единиц БМП-1;
- в н.п. Троицкое, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, отмечено прибытие 3 единиц танков Т-72;
- в Нижнетеплое, в зоне ответственности 59-й омбр отмечено прибытие 5 грузовых автомобилей УРАЛ с боеприпасами и 2 топливозаправщиков;
- в н.п. Катериновка и Счастье прибыло около 50 наемников из Латвии и Грузии, вооруженных стрелковым оружием НАТОвского образца;
- в н.п. Боровское, зафиксировано размещение учебного лагеря, в котором военные инструкторы из США и Канады обучают военнослужащих ВСУ установке минно-взрывных устройств.
На этой неделе у украинской стороны зафиксированы отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 10 единиц - РСЗО «Град»;
- 11 единиц -152-мм САУ «Акация»;
- 9 единиц - 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика»;
- 8 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 15 единиц - 120-мм минометов;
- 12 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
- 14 единиц танков Т-64 и Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
26.10.18, пятница
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 25 раз. ЛНР подвергалась обстрелам 1 раз.
27.10.18, суббота
В субботу ВСУ обстреливали ДНР 16 раз, а ЛНР 6 раз.
28.10.18, воскресенье
В субботу ДНР пережило 22 обстрела со стороны ВСУ.
ЛНР в субботу досталось 4 раза.
29.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.
За сутки ЛНР подвергалась обстрелам 2 раза.
30.10.18, вторник
Во вторник ДНР подвергалась атакам со стороны ВСУ 19 раз.
ЛНР в свою очередь за сутки получило 4 обстрела своей территории.
31.10.18, среда
В среду ВСУ произвели 26 обстрелов территории ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
01.11.18, четверг
В четверг ДНР пережило 23 обстрела.
В этот день территория ЛНР обстрелам со стороны ВСУ не подвергалась.
Всего за неделю
ВСУ обстреляли ДНР 154 раза. Погибло два военнослужащих НМ ДНР.
По районам двадцати семнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 158 мин калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов за неделю повреждения получили девять домостроений в населенных пунктах Докучаевск и Старомихайловка.
ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз. По территории Республики противником было выпущено более 340 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Алмазная, Калиново, Калиново-Борщеватое, Голубовское, Донецкий, Желобок, Сокольники и Смелое.
Всем терпения и здоровья!
На этой неделе обстановка оставалась тревожная. Количество обстрелов оставалось на уровне ниже среднего, ВСУ обстреляли ДНР 154 раза, а ЛНР 29 раз. Все чаще противник применяет артиллерию и минометы 120 мм. Также ВСУ массово используют БЛА с подвешенными боеприпасами.
Противник начал увеличивать обстрелы ближе к выборам, это видно по статистике, которую я привожу каждую неделю в таблицах.
К сожалению, не обошлось без потерь…
С 26 октября по 1 ноября в результате боевых действий на территории ДНР погибли двое военнослужащих.
А с 1 января по 1 ноября 2018 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР ранено 291 человека, погибли 148 человек, среди которых 9 женщин и 139 мужчин, в том числе 5 детей.
27 октября, силы ПВО НМ ДНР предотвратили очередную попытку применения ударного БЛА в районе населенного пункта Коминтерново. После обнаружения приближающегося БЛА он был сбит и упал в районе позиций противника. В месте падения был зафиксирован взрыв, что свидетельствует о наличии на борту БЛА взрывных устройств.
28 октября, в районе населённого пункта Марьинка, на фоне не уставных взаимоотношений, произошёл конфликт между боевиками 28-й бригады. В результате начавшейся перестрелки, от рук собственного подчинённого погиб командир разведывательного подразделения лейтенант Гаврилюк 1970 г.р. Зачинщик же, сержант Копылец 1990 г.р. госпитализирован с огнестрельными и осколочными ранениями.
29 октября, в подразделении 59-й омбр в районе н.п. Новоайдар в результате подрыва на противопехотной мине, погиб один и тяжело ранены двое военнослужащих бригады.
29 октября, в районе н.п. Попасная в результате подрыва на «растяжке» получили ранения трое военнослужащих 14-й омбр.
29 октября, в районе Старогнатовка в результате нарушения техники безопасности при обращении с гранатой погиб военнослужащий 15 батальона 128-й бригады солдат Дьяченко, ещё двое военнослужащих получили ранения.
30 октября, в районе н.п. Мироновский военнослужащие 72-й омбр, после употребления спиртного, осуществляли разгрузку ящиков с боеприпасами. В результате нарушения требований безопасности, произошел подрыв 120-мм мины, вследствие чего четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
30 октября, в зоне ответственности 56-й бригады ВСУ в районе н.п. Пески, в результате наезда на противотанковую мину, произошёл подрыв грузового автомобиля марки «Урал». Двое военнослужащих ВСУ капитан Симоненко 1987 г.р. и старший сержант Пронин 1994 г.р. от полученных травм скончались.
Ещё пятеро военнослужащих 131-го разведывательного батальона 56-й бригады лейтенант Хамазюк 1996 г.р., сержант Бабинский 1995 г.р., сержант Янкивский 1976 г.р., сержант Денешко 1991 г.р., солдат Коцюбан 1987 г.р. получили контузии и осколочные ранения.
ДНР:
За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР зафиксировано применение пятнадцати летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время пролета над территорией ДНР
Украинская сторона продолжает нарушать Минские договорённости. В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ, разведкой НМ ДНР выявлено нахождение тяжёлого вооружения в районах с населенных пунктов:
- н.п. Талаковка (8 км от фронта) отмечено передвижение в ночное время 2 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация» и 3 единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30;
- н.п. Лебединское (7 км от фронта) выявлено местонахождение 3 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация»;
- н.п. Приморское (8 км от фронта) выявлено местонахождение 2 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация» и 3 единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.
В период с 31 октября по 1 ноября в Краматорск прибывают натовские советники и кураторы подразделений иностранных ЧВК для планирования совместно с представителями украинских спецслужб серии резонансных террористических актов и провокаций на линии соприкосновения войск для срыва выборов Глав ДНР и ЛНР.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Трехизбенка, в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечено прибытие 5 единиц БТР-80 и 3 единиц БМП-1;
- в н.п. Троицкое, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, отмечено прибытие 3 единиц танков Т-72;
- в Нижнетеплое, в зоне ответственности 59-й омбр отмечено прибытие 5 грузовых автомобилей УРАЛ с боеприпасами и 2 топливозаправщиков;
- в н.п. Катериновка и Счастье прибыло около 50 наемников из Латвии и Грузии, вооруженных стрелковым оружием НАТОвского образца;
- в н.п. Боровское, зафиксировано размещение учебного лагеря, в котором военные инструкторы из США и Канады обучают военнослужащих ВСУ установке минно-взрывных устройств.
На этой неделе у украинской стороны зафиксированы отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 10 единиц - РСЗО «Град»;
- 11 единиц -152-мм САУ «Акация»;
- 9 единиц - 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика»;
- 8 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 15 единиц - 120-мм минометов;
- 12 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
- 14 единиц танков Т-64 и Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
26.10.18, пятница
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 25 раз. ЛНР подвергалась обстрелам 1 раз.
27.10.18, суббота
В субботу ВСУ обстреливали ДНР 16 раз, а ЛНР 6 раз.
28.10.18, воскресенье
В субботу ДНР пережило 22 обстрела со стороны ВСУ.
ЛНР в субботу досталось 4 раза.
29.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.
За сутки ЛНР подвергалась обстрелам 2 раза.
30.10.18, вторник
Во вторник ДНР подвергалась атакам со стороны ВСУ 19 раз.
ЛНР в свою очередь за сутки получило 4 обстрела своей территории.
31.10.18, среда
В среду ВСУ произвели 26 обстрелов территории ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
01.11.18, четверг
В четверг ДНР пережило 23 обстрела.
В этот день территория ЛНР обстрелам со стороны ВСУ не подвергалась.
Всего за неделю
ВСУ обстреляли ДНР 154 раза. Погибло два военнослужащих НМ ДНР.
По районам двадцати семнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 158 мин калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов за неделю повреждения получили девять домостроений в населенных пунктах Докучаевск и Старомихайловка.
ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз. По территории Республики противником было выпущено более 340 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Алмазная, Калиново, Калиново-Борщеватое, Голубовское, Донецкий, Желобок, Сокольники и Смелое.
Всем терпения и здоровья!