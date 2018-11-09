Томас Мальтус. «За» и «против» глобальной мафии

«Человек, в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самоусовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее распространён был алкоголь, грохочущая музыка, пустые, шумные игры и массовые зрелища, нескончаемое приобретение дешевых вещей».

Иван Ефремов, «Час Быка»

Не для кого не секрет, что одной из наиболее излюбленных тем для современных журналистов (как и кинематографистов) является тема глобальных катастроф, которые так или иначе должны будут постигнуть человечество. Тут и падение гигантского метеорита, и пришельцы из космоса всех цветов и размеров, желающих отнять у нас Землю, и глобальное потепление, и тут же глобальное оледенение (это уж кому какой вариант больше нравится!), и пандемия страшной болезни. Ну а о пророчествах несчастных индейцев майя тут уже можно и не упоминать – они однозначно предсказали нам скорый конец света, вот только он почему-то постоянно откладывается. На «Военном обозрении» тоже есть свои весьма популярные темы, ну, скажем, «Почему разрушили СССР и убили Сталина», и почему это так, понятно.Нам хочется быть такими… Иллюстрации Галины Бойко и Игоря Шалито из романа «Час Быка», 1970 г.Хотя ничего тут особо таинственного-то и нет. Вождей (царей, королей, президентов) убивали всегда – кому первый пряник, тому и первый кнут, так уж заведено в нашем обществе. Ну, а государства тоже всегда разрушались. Была Великая Ассирия – «логовище львов» и так всем она надоела, что собрались окружающие ее народы и схлопнули, как «Бог черепаху», так что от всей Ассирии остались лишь руины, международная диаспора, да еще порода собаки – ассирийский дог. И все! Впрочем, это хорошо, когда автор ставит перед собой такие вопросы и в силу своих возможностей пытается на них ответить.Вот только он пытается ответить сразу на множество вопросов, видит много проблем, хотя на самом деле проблема перед человечеством сегодня стоит всего одна, а все остальные из нее вытекают. Неконтролируемое размножение – вот корень всех социальных проблем, которое ведет к тому, что людей на планете становится все больше и больше, а вот ресурсы ее и в первую очередь плодородие почты прямо пропорционально росту их количества, иссекают. О том к чему подобное бездумное отношение к ресурсам может привести, люди, кстати говоря, хорошо знают.Реально же мы вот такие… Иллюстрации Галины Бойко и Игоря Шалито из романа «Час Быка», 1970 г.В свое время остров Кипр, лежащий в Средиземном море, называли зеленым островом. Его покрывали густые леса из мачтовых сосен и огромных сикомор, но уже в бронзовом веке люди обнаружили там богатые залежи медной руды и начали ее добывать. Плавили ее на месте, а для этого рубили деревья и пережигали их на древесный уголь. Угля требовалось много, поэтому вырубки были масштабными, а еще лес шел на корабли, чтобы было на чем вывозить в соседние страны готовые слитки меди. Кончилось это все тем, что сикоморы на Кипре сегодня можно буквально пересчитать по пальцам, а воду на остров в засушливые годы заводят на танкерах. И это всего лишь один такой пример – на самом деле их много.Потребление товаров и услуг быстро растущим населением также увеличивается, а поскольку мы все еще живем в железном веке для производства средств производства и товаров общественного потребления нам в первую очередь нужна сталь. Но выплавка одной тонны высококачественной стали требует четырех тонн чистой пресной воды, которая после этого уже становится непригодной для питья и возвращается назад в природу, чтобы та произвела ее очистку. Однако возможности последней не беспредельны. Так что получается, что с одной стороны даже неплохо (хотя с моральной точки зрения это и ужасно!), что сегодня огромная часть человечества вынуждена жить в нищете, и не имеет элементарных бытовых удобств, также товаров и услуг. Потому, что в противном случае при равновысоком уровне потребления нам уже давно просто-напросто не хватило бы чистой воды. Впрочем, обо всем этом уже давным-давно написал английский священник, и ученый Томас Мальтус, еще в 1798 году опубликовавший свой трактат «Опыт о законе народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества».В нем он показал, что люди размножаются в геометрической прогрессии, тогда как производство средств к существованию имеет характер арифметической прогрессии, и, следовательно, рано или поздно их людям не хватит. «Через два столетия, — написал он, — народонаселение относилось бы к средствам существования, как 256 к 9, через три столетия, как 4096 к 13, а по прошествии двух тысяч лет отношение это было бы беспредельно и неисчислимо». Очевидно, что перенаселение вызывает бедность, а выбраться из нее человечеству не позволяет сама природа. В силу этого Томас Мальтус считал, что природа сама стремится к тому, чтобы сокращать численность людей с помощью войн, болезней, и пороков человеческой природы, которые являются... Божьей карой за греховность их породы, то есть – инстинкт пола, и стремление к размножению. Ученый был сыном своего времени, поэтому одобрял вдовство, безбрачие, и поздние браки, как способы, ограничивающие рождаемость, но к средствам контрацепции относился с предубеждением, поскольку, по его мнению, их применение означало вторжение в компетенцию матушки-природы.Впрочем, суть теории Мальтуса заключается не только в этом. Основным ее постулатом является понятие ДАВЛЕНИЯ на этнос со стороны внешней среды, которое измеряется коэффициентом смертности взрослого населения. При этом ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ и ВОЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ соответственно различаются. В первом случае это смерть от голода, а во втором смертность вызывается военными действиями. Демографическое давление есть величина обратная потреблению пищи на душу населения; то есть чем оно не выше, тем сильнее нехватка пищевых ресурсов и тем сильнее состояние голода. Это состояние голода называется СЖАТИЕМ, а в том случае, когда оно происходит вследствие войны, пользуются термином ВОЕННОЕ СЖАТИЕ. В результате СЖАТИЯ происходит социальная революция, порождающая ИМПЕРИЮ, то есть общество, с жесткой организационной структурой, которая способна прекратить голод и успешно противостоять внешним врагам. Такое государственное регулирование осуществляется посредством диктатуры либо его производит АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ. Прежде всего она регулирует уровень потребления и землепользования, исходя из существующих в данном обществе взглядов на социальную справедливость и военную необходимость. Общество империи состоит из СОСЛОВИЙ, которые входят воины, чиновники, крестьяне и ремесленники. Процесс, в ходе которого власть в империи концентрируется в руках у военных, называется ФЕОДАЛИЗАЦИЕЙ, которая в итоге приводит ее общество к разложению и распаду, однако этот процесс вполне может растянуться на целые столетия. Управление по принципу регулирование путем чрезмерной мобилизации сил народа на военные или строительные мероприятия, это ИМПЕРСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ.Впрочем, само по себе понятие «феодализации» достаточно условно. Не существует четкой грани между эпохой рабовладения и феодализмом, поскольку и там и здесь существовали и рабы, и свободные и зависимые крестьяне. Поэтому правильнее будет назвать этот период в истории человечества «эпохой внеэкономического принуждения к труду», когда и рабов, и крепостных крестьян их хозяева заставляли трудиться на себя с помощью методов внеэкономического, то есть силового принуждения. В эпоху Древнего мира такие государства создавались арийскими племенами, поэтому данную систему общественного устройства называют АРИЙСКИМ ПОРЯДКОМ. Антиподом внеэкономического принуждения является принуждение экономическое, характерное для современной рыночной экономики. Что касается завоевания, то его всегда сопровождает такое явление как СОЦИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ, когда победители частично заимствуют культурные традиции побежденных и обращают их против покоренного населения. В результате синтеза завоеватели становятся привилегированным военным сословием Империи. В отдельных случаях нежелание подчиняться абсолютной власти вызывает у этого сословия НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. Обычно она проходит лозунгом восстановления старых «добрых» традиций и может возникать и во время МОДЕРНИЗАЦИИ общества по образцу более сильных в военном отношении государств, у которых заимствуются как достижения НТП, так и отдельные элементы их социальной организации. Наряду с социальной революцией именно модернизация является главным элементом развития общества.В зонах с высоким демографическим давлением, где население постоянно живет в состоянии перманентного голодания, или в ОЧАГАХ СЖАТИЯ, то есть в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии – исторический процесс распадается на ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. Цикл начинается с периода восстановления народонаселения, затем следует Сжатие (когда еды не хватает) и революция или демографическая катастрофа другого рода (например, истребительная война или эпидемия), которая вновь сокращает его численность. После катастрофы начинается новый демографический цикл и новый период восстановления численности населения. Изобретение нового оружия порождает ВОЛНУ завоеваний, которая сопровождается демографическими катастрофами и вызывает новый социальный синтез.Томас Мальтус заявлял: «Человек, пришедший в занятый уже мир, если его не могут прокормить родители, чего он может обоснованно требовать, и, если общество не нуждается в его труде, не имеет права на какое- либо пропитание, в сущности, он лишний на земле. Природа (понятно, что в данном случае в роли природы выступает государство!) повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести свой приговор в исполнение». То есть, по его мнению, лишние для общества люди из него удаляются самыми различными, в том числе и далеко не гуманными способами! Поскольку теорию Мальтуса, как бы впоследствии ее ни критиковали, так все-таки никто и не опроверг, есть смысл рассмотреть то, как она работает в современных условиях. Гуманизм с того времени значительно вырос. Индейцам одеяла больных оспой уже не посылают, африканских негров из пулеметов «Максим» массами не расстреливают, газовые камеры Освенцима и Треблинки осуждены Нюрнбергским трибуналом, а по фактам гибели мирных жителей в Сирии и Афганистане сегодня проводятся расследования на уровне ООН.Однако при всем при этом, скрытая сегрегация людей на «достойных» и «лишних» проводится сегодня постоянно. Целенаправленно снижается уровень жизни одних и, соответственно, уровень благосостояния других повышается. Каким образом?При помощи рекламы, пиара, и маркетинга (например, правильной выкладкой товаров на витринах) современное государство создает искусственный спрос на огромное количество псевдотоваров на самом деле людям не нужных. Но из-за своего личного эгоистического интереса либо желания показать свою значимость, люди, вместо того, чтобы улучшать свой уровень жизни, расходуют свой труд и заработанные деньги на совершенно ненужные им товары, разрекламированные СМИ. Например, сегодня это новые гаджеты и модные аксессуары к ним, всевозможные компьютерные игры и тому подобный откровенных «хлам», только даром отнимающий у них свободное время и силы, и таким образом в итоге лишающий их здоровья и самой жизни. А ведь есть еще и алкоголь, и табак, и наркотики, которые тоже никто не отменял!Народу дают вожделенные им от века хлеб и зрелища, но потребительская корзина большинства людей при этом не сбалансирована (в ней преобладают не овощи и фрукты, полезные для здоровья, а чаще всего сахар, и алкоголь, а также нездоровая, но зато «вкусная пища»). Соответственно такая пища приводит к возникновению различных серьезных заболеваний, «проблеме лишнего веса», и сокращает жизнь людей. В аптеках конечно же есть лекарства, но среди них также много подделок, малоэффективных, но дорогостоящих аналогов, а в клиниках в качестве предлагается лечение по ценам, большинству из людей недоступным. Причем не потому, что оно действительно так уж и дорого (к тому же существует и достаточно эффективное бесплатное лечение), а прежде всего потому, что приоритетным для очень многих людей современности является не их здоровье, о котором они до поры до времени и не вспоминают, а новый iPhon. Известны поистине вопиющие случаи продажи собственных органов и даже детей (!) ради удовлетворения собственного тщеславия и приобретения нового смартфона Apple или товаров в престижном интернет-магазине!Широкая интеграция и взаимопроникновение культур – это, конечно, хорошо. Но при этом упрощается культура языкового общения и происходит упрощение культуры в целом, понимание смысла и целей жизни, происходит моральное разложение значительных по численности групп людей.Еще 1920-е годы прошлого столетия последователи Томаса Мальтуса основываясь на его идеях создали свою собственную теорию «Золотого миллиарда», в соответствии которой на земном шаре может с комфортом проживать всего лишь один миллиард человек. Название ее связано с суммарной численностью населения в таких развитых капиталистических странах, как США (311 млн.), Канада (34,3 млн.), Австралия (22,5 млн.), страны Евросоюза (28 стран, с суммарным населением в 500 млн.), Япония (127,4 млн.), и Израиль. Остальные шесть миллиардов придется куда-то девать, что, однако, тоже довольно-таки проблематично. Журналисты любят писать, что часть из них станет рабами, занятыми в самых грязных отраслях промышленности, ну а большая часть будет убрана при помощи методов, предложенных Томасом Мальтусом, то есть истребительных войн. И да, действительно, в свое время он действительно написал, что война-это лучшее, что мог дать нам Господь Бог. Однако, на деле это легче сказать, нежели сделать! А если «они» не захотят?Известно, что в одном из своих выступлений «железная леди» Британии Маргарет Тэтчер как-то сказала, что на территории бывшего СССР экономически выгодно проживание всего 15 млн. человек. Переводчик решил, что она ошиблась и назвал цифру 50 млн. Но Тэтчер его поправила, подтвердив, что цифра 15 млн. верна, и что 2 млн. нужно для обслуживания транссибирской магистрали и ядерных могильников, а еще 13 млн. могут быть заняты на тяжелом производстве. В прессе СССР ее заявление опубликовано не было, но слова из песни не выкинуть и впоследствии оно все равно стало известно. Казалось бы, более недружественное заявление трудно себе представить, но на самом деле – это всего лишь пустые слова. Потому, что если уж дело дойдет до реализации этого «плана», то для тотального уничтожения тех же Британских островов понадобятся всего лишь четыре водородные бомбы мощностью по 50 мегатонн каждая, так что какие тут могут быть разговоры? Как говорит одна хорошая русская пословица: «Собака лает – ветер носит!»Тем не менее, хотя подобные людоедские высказывания в прессе иной раз и звучат, а люди гибнут в военных конфликтах, реально процесс уменьшения численности населения планеты Земля не идет. Известно и то, что один американец потребляет сегодня материальных благ и энергии больше, чем 1400 индийцев! Причем даже теплоносителей они тратят больше, чем, например, граждане России, хотя у них в стране и гораздо теплее. Просто энергия там расходуется на поддержание комфортных условий для жизни в любое время года!Интересно, что еще в конце 60-х годов прошлого века известный советский писатель-фантаст Иван Ефремов в своем романе «Час Быка», правда, на вымышленной им планете Торманс, утверждал, что результатом перенаселения планеты, которая не смогла прокормить 15 млрд. человек, станут «века голода и убийств», которые завершатся установлением всепланетной тоталитарной диктатуры. Сегодня на земном шаре обитает 7,55 млрд. человек. Ученые из ООН и Вашингтонского университета считают, что население Земли к 2100 году может составить 11 миллиардов человек, однако, считается, что порогом критичности является цифра в 10 млрд. То есть мы стоим буквально на пороге событий, предсказанных Иваном Ефремовым. Однако тот же Мальтус говорил и о том, что ход развития общества может быть нарушен как положительным, так и негативным образом, при помощи ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ – военного изобретения или нового способа производства пищи, которое позволяет расширить экологическую нишу любого этноса и избавить его от проблем, связанных с недостатком ресурсов. В том случае если это оружие – за счет его использования против соседей и их ограбления, в случае с пищей – за счет интенсификации процесса ее производства! Сегодня на нашей планете успешно реализуются оба этих направления НТП: совершенствуются не только различные виды вооружения, но и процессы выработки продуктов питания во все возрастающих объемах.Мало кто знает, но примерно 40 000 человек в день умирает от голода, недоедания, антисанитарии. Тяжело приходится детям из стран третьего мира, особенно Южной Азии и Африки. Дети просто не доживают до пятилетнего возраста. Пока на другом конце земного шара люди переедают, полнеют и умирают от инфаркта из-за своей полноты, дети Африки умирают от голода и отсутствия чистой питьевой воды. И тем не менее население Земли ежегодно увеличивается примерно на 80 млн. человек.Такими темпами к 2050 году нас уже будет девять миллиардов человек. Причем интересно, что самой долгоживущей страной является и потом еще долго будет Япония, где средняя продолжительность жизни равняется 83 годам. Возможно, что это связанно с обилием морской и острой пищи, а возможно, с менталитетом этой нации.Россия в этом плане не имеет выдающихся результатов, средняя продолжительность жизни в России составляет у мужчин 65 лет, а у женщин 76 лет. Исследователи считают, что большинство проблем низкой продолжительности жизни россиян связано с плохими эмоциями, что приводит к сердечно-сосудистым проблемам и злоупотреблением алкоголя и табака, что в свою очередь приводит к несчастным случаям и болезням вызванными табакокурением.Впрочем, давно известно, что культура Homo sapiens по своей природе дуалистична. То есть те же самые СМИ пропагандируют не только азартные игры, фаст фуд и псевдотовары для удовлетворения амбиций. Здоровый образ жизни, занятия спортом, и разумное потребление они тоже пропагандируют. Но, к сожалению, «темная сторона Силы» если и не сильнее, то уж во всяком случае, доступнее. Обычно проще бывает солгать, нежели быть правдивым, сказать пороку «да», нежели ответить ему «нет». Одним словом, так уж получилось, что люди существа слабые и к тому же еще и подвержены страстям с которыми им бывает очень нелегко справиться.Конечно, проще всего во всех бедах общества обвинить… политиков, бизнесменов и журналистов. Мол, первые манипулируют людьми, чтобы сохранить власть, вторые, чтобы аналогичным образом удержать в руках неправедно нажитое богатство, а третьи – потому, что писать о плохом много легче, чем писать о хорошем. Однако, это был бы слишком уж поверхностный взгляд на проблему управления общественным мнением, а, следовательно, и людьми в целом и каждым из них в отдельности.Что касается ученых, то они пытаются общество хотя бы как-то успокоить. Если к наступлению следующего века внутрисемейное планирование будет распространено почти на всех жителей планеты, и, если удастся осуществить ограничение рождаемости на уровне 2,2-2,5 детей на каждый брак, то есть все основания считать, что к концу ХХI века численность людей на Земле стабилизируется на уровне 11-12 млрд человек. Однако построения с двумя «если» обычно не заслуживают внимания. Ведь можно задать и такой вопрос, а что если все жители Индии пожелают иметь уровень потребления хотя бы на уровне современного гражданина США, или жители Зимбабве захотят такого же или даже более высокого уровня и начнут добиваться своего благосостояния с оружием в руках? Понятно, что во всем этом будет мало хорошего и потребуется немало по-настоящему фундаментальных открытий, чтобы компенсировать все эти возможные «если». И нам остается их только ждать. Любые другие предложения в мире с «ядерной кнопкой» сегодня просто бессмысленны.