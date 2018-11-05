Мосийчук собрался оккупировать и разделить Россию

Тут нужен только опытный врач-психиатр, потому что в данном случае речь уже идет об абсолютно невменяемом бреде

На Украине продолжается переписывание истории на фоне очередных угроз "захватить Россию". Очередной депутат Верховной рады не пропустил момент погрозить России, сидя в мягком кресле и не выходя из помещения. Ни много, ни мало, но оккупацией территории России и ее разделением пригрозил Игорь Мосийчук, о чем не забыл отчитаться на своей странице в соцсети Facebook.Оказывается, по собственной версии истории Мосийчука, русские войска в 1612 году освобождали Москву не от польских интервентов, а от "украинских войск". Украинский депутат на полном серьезе пишет, что войско, оккупировавшее Москву в 1612 году, на две трети "состояло из украинских казаков". Московия признала поражение в этой войне и заключила позорное для себя перемирие, добавил он. При этом Мосийчук намекнул, что в скором времени Украина может предпринять новые действия в отношении русских городов ,"взяв их в осаду". Он пообещал "Московии" новую украинскую оккупацию, ибо "только такой сценарий может удовлетворить украинскую нацию воинов". Другими словами, в настоящее время Россия якобы "отмечает день освобождения от украинской оккупации", который стал возможным "исключительно по доброй воле казаков".Ранее Мосийчук заявлял, что пытается создать второй фронт против России и разжечь войну на Кавказе. Также он назвал Крымский мост "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны. Кроме того, радикал призывал украинские спецслужбы найти "помощников" для атаки на переправу.Как сообщает ФАН, известный российский писатель, публицист и главный редактор радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян, комментируя высказывание Мосийчука, заявил о полной деградации украинских депутатов