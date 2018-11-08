Люди и общество «великих социальных пирамид»

Секрет владычества в том, чтобы вера в свою непогрешимость сочеталась с умением учиться на прошлых ошибках.

Джордж Оруэлл, «1984»

Как известно, человек представляет собой существо социальное. Он не может жить вне общества, ему постоянно требуется и одобрение, и общение с себе подобными. И одобрение, и общение служат главной цели человеческого бытия – его РАЗМНОЖЕНИЮ, то есть передаче своих генов следующим поколениям. Это единственная «производственная акция», не требующая от него применения каких-либо орудий труда. Однако для того, чтобы процесс этот был в достаточной степени эффективен, ему нужны и искусственные «стальные пещеры», где он мог бы укрываться от воздействия внешних сил в любую погоду, и всевозможные машины, и механизмы, обеспечивающего его самого и его отпрысков продуктами питания и одеждой. Уже древние знали, что всякое общество людей представляет собой своего рода пирамиду, в которой наверху находятся люди со «знаком плюс», тогда как внизу, соответственно, – со «знаком минус». Причем пирамид этих в обществе великое множество, так что один и тот же человек одновременно может находиться не в одной, а одновременно в нескольких. Например, есть «пирамида студентов», и в ней те, кто наверху, обычно очень умны и даже талантливы, а остальные «так себе». Аналогичным образом устроены и «пирамиды преподавателей высшей школы» (!), художников, писателей и даже нищих, среди которых есть и совсем уж бедные и несчастные, а есть и владельцы трехкомнатных квартир!Они разные, и их много!Весь исторический процесс развития общества тоже представляет собой не что иное, как смену одной «пирамиды» на другую. Вверху каждой такой пирамиды всегда находились люди, со знаком плюс, а внизу соответственно – со знаком минус. Самые сильные, самые богатые, самые умные – это верхушка, тогда как самые слабые, бедные, глупые – это основание пирамиды.На заре человеческой цивилизации у нас воздвиглась «пирамида физической силы». Тогда сама жизнь естественным образом понуждала человека к труду, его орудия были самыми примитивными, вот почему наверху пирамиды в это время оказались самые сильные – охотники и воины, главные добытчики и распределители материальных благ среди соплеменников. Возможности для выбора у человека той эпохи не было никакой. А чтобы выживать в трудных условиях первобытности людям требовалась особенно прочная спайка, которая достигалась абсолютным повиновением и послушанием. Любой человек, изгнанный из племени, в одиночку, конечно же, погибал, хотя современные романы о тех далеких от нас временах обычно рассказывают об обратном.Затем по мере совершенствования орудий труда в человеческом обществе постепенно воздвиглась пирамида родовых отношений. На самом верху в ней оказались дети бывших племенных вождей, которым уже не требовалось быть лично самыми сильными – за них говорили деяния предков. Структура получилась самая простая, а значит и эффективная. Наверху пусть даже не самые сильные и умные, но зато родовитые, самим своим происхождением подготовленные к тому, чтобы править другими.Наглядной демонстрацией того, что происходило в обществе на этом уровне его развития, является поведение шевалье Д'Артаньяна из знаменитого романа А. Дюма «Три мушкетера». «Шеваль» — по-французски значит «лошадь», что указывает на то, что предки данного господина служили всадниками в рыцарской коннице, откуда к ним и пришло обращение «шевалье». За службу королю им было пожаловано имение Артаньян, с которого они и получали доходы себе на жизнь, причем управляли они им настолько неэффективно, что в конце концов молодой Д'Артаньян (т. е. владелец Артаньяна, дворянин Артаньян) явился в Париж буквально без гроша в кармане, но тем не менее сразу же направился к королю. А как же! Ведь благородных родственников у него было хоть пруд пруди, а значит он имел на это полное и неотъемлемое право!Что же касается отношения к труду, то в это время принуждение к нему было внеэкономическим. С этой точки зрения ни рабовладение, ни феодализм отдельно не существовали, а просто была большая эпоха внеэкономического принуждения к труду. Да и как их разделять, когда одновременно с рабами было много разновидностей зависимого крестьянства, а у феодалов-крепостников точно также были рабы.Рабство сохранялось в США вплоть до 1863 года, а в странах Южной Америки его отменили еще позже. Более того, официальный международный запрет на него состоялся только лишь в 1921 году, когда его запретила Лига Наций, но мы сталкиваемся с ним даже сейчас и в Юго-Восточной Азии, и... в других местах!А кем были наши советские крестьяне в годы коллективизации, когда их путем самых настоящих пыток, как об этом писал М. Шолохов в своем письме к Сталину в 1929 году, загоняли в колхозы, в которых они были лишены даже паспортов?Кстати, эта «пирамида» продержалась так долго именно потому, что при всей той массе человеческого горя, которая была в ней заключена, работала она весьма и весьма эффективно. В самом деле, наверху такой пирамиды обычно стоял ответственный за все король, царь, вождь или фюрер, который или имел за собой много предков, или... много заслуг, что в данном случае едино. Ниже шли те, кто управлял и воевал – патриции, маркизы, графы, князья, маршалы и народные комиссары, затем – «те, кто молятся» – жрецы, священники и те же самые комиссары, только лишь рангом пониже. А в самом низу должны были трудиться все остальные – рабы, крепостные крестьяне и... трудящиеся тех стран, где отсутствовала рыночная экономика.Конечно, «невольник – не богомольник» и люди «на дядю» работали гораздо хуже, чем они могли бы работать на самих себя. Понятно, что такое отношение к труду подтачивало фундамент этой «пирамиды». Например, в СССР был даже такой термин: «несун», и вот эти самые «несуны» тащили с предприятий все, что попадало им под руку, хотя номинально это были их заводы и фабрики, на которых они были хозяевами.Кстати, путь «из грязи в князи» никогда и нигде не был закрыт наглухо – при случае его можно было пройти за два-три поколения. Епископ Ратхерий из Вероны еще в Х веке писал: «Взглянем на сына графа, дед которого был судьей. Его прадед был... городским старостой, его прапрадед – всего лишь солдатом. Но кто был отец этого солдата? Предсказатель будущего или художник? Борец или птицелов? Торговец рыбой или горшечник, портной или торговец домашней птицей, погонщик мулов или разносчик? Рыцарь или крестьянин? Раб или свободный человек?»В 1137 г. король Франции Людовик VI издал строгий указ, по которому у всех рыцарей нерыцарского рода были немедленно отбиты шпоры, а это значит, что их было у кого отбивать. Рыцарями, например, не могли стать сыновья духовных лиц, купцов, ремесленников и крестьян, однако же... становились! В средневековой Японии дровосек Тоётоми Хидэёси записался в солдаты, и в конце концов получил титул «квампаку», т. е. «регента». Хидэёси не мог стать сёгуном – военным правителем Японии, так как для этого он был недостаточно знатен, однако его реальная власть превосходила власть самого императора!Римский папа Сикст V прежде чем сделаться папой был свинопасом. Настоящими разбойниками явились многие герцоги и графы, русский царь Борис Годунов и вовсе был конюхом Ивана Грозного, и уж только потом стал царем, тогда как «светлейший» князь Александр Меньшиков в детстве торговал на базаре пирогами с протухшей зайчатиной. А кем были многие из наших советских лидеров? От чего, или вернее сказать, с чего начинали они? Конечно, не каждый сын деревенского кузнеца в эпоху внеэкономического принуждения к труду мог выбиться в феодалы-сеньоры, однако такие случаи были. Причем опять-таки чаще всего решал его «величество случай», а вовсе не его собственные личные таланты или врожденное мастерство. Случай был одновременно и исключением, и совершенной нормой обыденной жизни, недаром именно в эту эпоху такой популярной была игра в кости. Она лучше всего иного отражала тогдашнюю жизнь!Третья «пирамида», «пирамида ума и богатства», воздвигалась силами торгово-промышленной буржуазии, ценившей не столько слепую случайность, сколько упорный труд и смекалку. Именно ее стремлению добиться места под солнцем по труду обязаны мы сегодня существующей системой рыночной экономики. Теперь принуждение при помощи палки или кнута, равно как и угроза обвинения в тунеядстве, канули в лету. Однако соблазнов вокруг человека сегодня стало так много, что трудиться его заставляет сама жизнь. Люди просто не могут им противостоять и вынуждены постоянно работать, чтобы приобретать себе блага. Поэтому в условиях рыночных отношений принуждение к труду носит экономический характер. Сам труд приобретает все более творческий характер, а его информационная составляющая растет, что повышает роль образования.Для примера рассмотрим отдельно взятую «пирамиду богатства». На вершине ее располагаются самые богатые граждане планеты, самым богатым среди которых в 2017 году являлся обладатель личных 75 млрд. долларов Билл Гейтс (впрочем, буквально всего за один день таковым сделался глава и основатель компании Amazon Джефф Безос, ставший обладателем 100,3 млрд. долларов). Соответственно в самом низу находится все те, кто собирает на помойках объедки и жители каких-нибудь Буркина-Фасо или Бурунди, однако между ними находятся многие тысячи групп населения, различающихся уровнями своих доходов.Если мы возьмем «пирамиду красоты», то и тут все ясно – на самом сверху среди девушек находится очередная «Мисс Земля 2017» Карен Ибаско, а вот ниже ее – все остальные девушки, пусть даже кому-то она и не нравится, а нравится, как раз, кто-то среди этих остальных.А теперь давайте обратимся к наследию известного итальянского ученого-социолога Вильфредо Парето, который в своих трудах убедительно доказал, что в любом обществе имеется социальная неоднородность (гетерогенность), которая обусловлена неравенством его индивидов. Оно может проявляться в уровне их физического состояния, интеллектуальной, нравственной или психической сферах жизни человека. Такую социальную неоднородность он считал вполне естественным и закономерным социальным явлением. Поэтому в каждой социальной сфере или «пирамиде общественных отношений» есть группа людей, имеющая наиболее высокие показатели своих физических возможностей и в своей деятельности. Эти люди и есть элита общества либо элита какой-нибудь одной из социальных «пирамид».Получается, что все члены общества относятся либо к элите, либо к остальному, неэлитарной массе населения. Саму же элиту Парето также подразделял на две части – ту, которая управляет обществом (это «правящая элита», или «правящий класс»), и элиту неуправляющую, занятую в области науки и искусства.Элита отличается от всего остального населения, прежде всего, рядом присущей ей качеств, среди которых следует назвать такие, как умение убеждать людей, опираясь на их чувства и эмоции; способность применить при необходимости силу; самообладание в критических ситуациях; умение использовать для достижения своих целей человеческие слабости и т.д. Ряд этих качеств в достаточной степени противоречат друг другу. Так, например, умение убеждать людей и способность применять против них силу носят диаметрально противоположный характер. Однако именно два этих качества Парето считал для элиты самыми важными, так как если у действующей элиты они по какой-либо причине отсутствовали, она поневоле уступала свое место той элите, у которой их хватало.Процесс обновления элиты, которую В. Парето называл ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, идет постоянно. Без него в обществе не может поддерживаться социальное равновесие, а без него оно обречено на разрушение. Циркуляцию элиты он считал одним из самых главных законов человеческого общества и придавал ее качественному функционированию огромное значение.Согласно концепции Парето, каждой элите присущ свой собственный стиль правления, который базируется на доминировании либо умения убеждать, либо умения принуждать к повиновению силой. Тех правителей, которые умеют убеждать, Парето называл «лисицами», тех, кто опирался на силу – «львами». Почему так понятно: «лисица» является символом хитрости и коварства, а «лев» – это всегда сила, мужественность и бескомпромиссность.Парето считал, что в обществе существует постоянный круговорот элит, в ходе которого происходит постепенная замена «лис» «львами», но и «львов», в свою очередь, при определенных обстоятельствах могут опять вытеснить с вершины пирамиды хитрые «лисы».Основным же состоянием общества итальянский социолог считал РАВНОВЕСИЕ. Обеспечение равновесия – главная цель ныне властвующей элиты, ради которого она может и должна пользоваться любыми средствами. При этом Парето неоднократно повторял известный афоризм итальянского политического мыслителя конца XV – начала XVI в. Никола Макиавелли: «Цель оправдывает средства», подразумевая под этим не столько заботу элиты о самой себе, сколько ее ответственность перед огромными массами «малых сих», находящихся в основании у всякой социальной пирамиды!Чтобы успешно управлять обществом, правящий класс, то есть его элита, по его мнению, должна непрерывно заботиться о своем обновлении наиболее здоровыми и способными кадрами из среды низших классов, то есть постоянной кадровой ротации или бесперебойной работе «социального лифта», известного, кстати, испокон веков. Любой вождь или правитель по-настоящему умен лишь когда он оставляет после себя достойного преемника. Окружив себя глупцами, карьеристами и лизоблюдами, он рискует загубить все то положительное, что он сделал, а негативные моменты усилить еще более. И как здесь об этом уже шла речь, всегда были люди, благодаря случайности, таланту или прихоти владык, поднимались на самый верх. Об этом очень ярко написал еще А.С. Пушкин в стихотворении «Моя родословная» (1830 г.):Не торговал мой дед блинами, (1)Не ваксил царских сапогов, (2)Не пел с придворными дьячками, (3)В князья не прыгал из хохлов, (4)И не был беглым он солдатомАвстрийских пудреных дружин; (5)Так мне ли быть аристократом?Я, слава богу, мещанин.1. Имеется в виду князь А.Д. Меншиков, до своего возвышения торговавший на рынке блинами и пирогами с зайчатиной.2. Царские сапоги ваксил, то есть натирал ваксой, граф П. П. Кутайсов, сначала служивший у Павла I камердинером.3. С придворными дьячками пел граф А.Г. Разумовский, которого императрица Елизавета Петровна взяла в любовники из… простых певчих, а затем сделала своим мужем.4. В князья из хохлов, то есть украинцев, как их называли во времена Пушкина, «прыгнул» А.А. Безбородко, бывший сыном малороссийского писаря; возвысила его Екатерина II, которая сначала сделала его графом, а затем и вовсе удостоила титула светлейшего князя.5. А беглым солдатом австрийской армии был дед Петра Андреевича Клейнмихеля (1793—1869), генерал-адъютанта, снискавший расположение самого Аракчеева, а также Александра I и Николая I своим управлением военными поселениями.Необходимая социальная мобильность должна была, как он считал, проявляться в изгнании из элиты наиболее разложившихся ее членов и принятии в его состав наиболее энергичных и жизнеспособных представителей не-элиты. Только таким образом она будет способна к более или менее продолжительному господству. В противном случае ее уделом станет деградация, а затем, как ее следствие, наступит политическая революция, которая ее сметет.Парето полагал, что все политические революции происходят потому, что круговорот элит в обществе замедляется и наиболее достойные представители из низших классов не могут попасть на верх. То есть правящая элита попросту стареет, и потому глупеет и начинает бояться перемен и новых, чужеродных для нее элементов. Этот «страх» и становится причиной, вызывающей разложение и гибель господствующих классов, поскольку сам процесс обновления элит на самом деле есть ни что иное, как следствие потребности широких народных масс в радикальных переменах в экономике и духовной жизни. Вот почему смена властвующих элит это всего лишь процесс чередования экономических и политических циклов развития общества, его технологического, религиозного, интеллектуального и экономического взросления.Отметим, что теория элит Вильфредо Парето сыграла большую роль в развитии социологии. Она позволила изучать механизмы власти с новых теоретических позиций, и обращаться при этом не только к политике, но и к психологии человека и различных общественных групп. Ну, а его идея о том, что правящие элиты манипулируют сознанием общественности при помощи различных, созданных ими же идеологий, маскирующих их подлинные цели и намерения, сегодня столь же актуальна, как и сто лет тому назад.Интересное отражение идей В. Парето можно обнаружить и в известном романе-предупреждении английского писателя Джорджа Оруэлла «1984», написанного в 1948 году (отсюда и его название!), в котором есть такие строки: «…на протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества.Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому, как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули. Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Цель высших – остаться там, где они есть. Цель средних – поменяться местами с высшими; цель низших – когда у них есть цель, ибо для низших то и характерно, что они задавлены тяжким трудом и лишь от случая к случаю направляют взгляд за пределы повседневной жизни, – отметить все различия и создать общество, где все люди должны быть равны. Таким образом, на протяжении всей истории вновь и вновь вспыхивает борьба, в общих чертах всегда одинаковая. Долгое время высшие как будто бы прочно удерживают власть, но рано или поздно наступает такой момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность управлять эффективно, либо и то и другое. Тогда их свергают средние, которые привлекли низших в прежнее рабское положение, и сами становятся высшими. Тем временем новые средние отслаиваются от одной из двух групп или от обеих, и борьба начинается сызнова. Из трех групп только низшим никогда не удается достичь своих целей, даже на время. Было бы преувеличением сказать, что история не сопровождалась материальным прогрессом. Но никакой рост благосостояния, никакое смягчение нравов, никакие революции и реформы не приблизили человеческое равенство ни на миллиметр. С точки зрения низших, все исторические перемены значили немногим больше, чем смена хозяев».По сути дела, он просто вычленил из одной общей социальной пирамиды три наиболее значимые в плане исторического развития социальные группы. Это «высшие», «средние» и «низшие». Если ротация «кадров» между ними осуществляется на постоянной основе, то общество существует и развивается, если нет – происходит его загнивание, начинающееся наверху (недаром люди придумали поговорку «рыба гниет с головы»!), после чего «средние» («не правящая элита»), призвав на помощь «низших», осуществляют насильственную смену элит. Как правило «низшие» называют такую смену «революцией» и «средние» обычно такое их суждение о происходящем всячески одобряют, и даже сами его им навязывают, поскольку им это выгодно, так как помогает замаскировать ту нехитрую истину, что они всего лишь воспользовались их доверчивостью и малограмотностью в своих корыстных интересах. «Низшим», конечно, от новых господ тоже кое-что перепадает, это несомненно, но в целом для них «игра не стоит свеч»!Здесь мы еще раз обратимся к наследию В. Парето и названному его именем «принципу Парето», или «принципу 80 и 20», который как раз очень хорошо описывает все те процессы, которые происходят в природе и обществе. Подробно о его содержании можно прочитать в той же Википедии, а мы лишь напомним его суть: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата». Данные цифры, разумеется, нельзя считать абсолютно точными: скорее это просто мнемоническое правило, нежели вполне конкретный показатель. Сам выбор чисел 20 и 80 является данью заслугам Парето, который выявил данную структуру в распределении доходов среди итальянских домохозяйств, которым было свойственно сосредоточение 80% доходов у 20% семей, тогда как, например, в Англии этот показатель сегодня равен 70 и 30. Ну, а причина этого опять же в том, что «социальная пирамида» потому и является «пирамидой», а не, скажем, кубом, что люди от рождения имеют разные способности и разные физические данные.К причинам, по которым значительные по своей численности массы людей не обладают даже среднестатистическим интеллектом, относятся:• Нездоровая экология в месте зачатия и рождения ребенка – прежде всего радиационное и иные виды техногенного загрязнения окружающей среды (например, добыча редкоземельных металлов и последствия испытаний ядерного и термоядерного оружия ). По данным сайта www.atomicarchive.com в период с 1945 г. по 1998 г. во всем мире имело место более 2000 таких испытаний, что привело к выбросу в окружающую среду миллионов тон грунта, зараженного радиоактивностью, а кроме того были еще и аварии на атомных станциях и производствах.• Острая нехватка чистой питьевой воды – ее зараженность бактериями, а также переизбыток в ней таких ядов, как хлор и фтор.• Неправильное поведение матери ребенка в период ее беременности и последующих родов, а также непрофессиональные, то есть неумелые, действия медицинского персонала во время родовспоможения.• Пьянство отца и матери или «пьяное зачатие».• Курение родителей в период беременности, причем как активное, так и пассивное, включая и пассивное курение малолетних детей, которые вынуждены находиться в одной комнате с курящими родителями.• Плохая наследственность по матери или по отцу, то есть наследственные генетические заболевания.• Плохое питание в раннем детстве.• Недостаток воспитания и образования у родителей ребенка – «плохие делают плохих».• Плохое окружение, негативным образом влияющее на формирование психики ребенка.• Свой вклад в снижение интеллектуальных способностей человечества вносит и современная медицина. Сегодня она спасает тех, кто в прошлом никогда не выжил бы. Понятно, что высокая детская смертность – это явление антисоциальное, однако она была благом для общества в прошлом, так выживали тогда только лишь самые крепкие и здоровые особи человеческой расы.• Высокая стрессогенность современного образа жизни.• Недавно стала известна и еще одна причина: повреждение генофонда человека, вызванное… пулевыми ранениями. Со временем, примерно через год, организм восстанавливается. Но сразу после ранения в течение этого времени заводить детей крайне нежелательно. А раньше, до успехов генетики, этого не знали. Срок можно сократить, употребляя в пищу цитрусовые, а также красную и черную икру, но только вряд ли такую диету могли себе позволить граждане СССР сразу после войны.Все эти факторы снижают уровень физического развития будущих взрослых и, соответственно, отбрасывают их на самое дно «социальной пирамиды», откуда наверх им уже практически никогда не подняться.Впрочем, еще до того появились современные способы определения уровня интеллекта, выяснилось, что умственные способности населения и гениальность взаимосвязаны: даже маленькое снижение в среднем показателе интеллекта вызывает острое снижение числа гениев. Эту гипотезу доказал математик Карл Фридрих Гаусс: он построил так называемую кривую распределения. По ней выходило, что если средний уровень интеллекта (IQ) у населения снижается на пять пунктов, количество одаренных людей автоматически снижается на 56%, а если на десять пунктов — уже на 83%. Хотя тестирование на IQ далеко от совершенства, понятно, что даже скромное снижение его показателей может поставить под угрозу прогресс любой нации и человечества в целом.То есть в мире сегодня налицо просто колоссальное количество людей, чей умственный потенциал по ряду причин в значительной мере ослаблен, как вследствие генетических факторов их биологической природы, так и по причинам социальным, таким как ментальность, бедность (недоедание в детстве) и, как результат – вызванное всеми этими обстоятельствами общее снижение интеллекта.Педагоги хорошо знают, что ребенок узнает об окружающем его мире до пяти лет больше, чем за всю последующую жизнь. И раз так, то надо ли говорить о том, что у ребенка, который в раннем детстве нигде не был, но видел при этом пьянство отца или матери, которому не читали книг, но при этом нецензурно ругались и сплетничали о соседях, будет совсем иной интеллект, чем у того, кто заботой своих родителей от этих «прелестей» примитивной природы человека из основания нашей «социальной пирамиды» был избавлен.Проблемой на сегодня является и увеличение числа больных деменцией или старческим слабоумием. Согласно последним прогнозам ВОЗ, общее количество больных этим заболеванием скоро начнет удваиваться каждые 20 лет – до 65,7 млн в 2030-ом и 115,4 млн в 2050 году. Однако этот рост заболеваемости во многом вызван с увеличением числа больных деменцией в странах с низким и средним уровнем доходов. Причем доказано, что повышение качество жизни оказывает на ход этой болезни самое положительное влияние.Ну и, наконец, различные фобии и «пограничные состояния». Так, например, как об этом в своем в своем интервью интернет-порталу «Правда.Ру» не так давно рассказывал владелец нью-йоркского детективного агентства International Security Services Георгий Кожар, в тех же США все больше людей, в том числе и среди выходцев из России, причем вполне успешных, считают, что «за ними следят», что «их облучают», что за ними кто-то подглядывает и хочет их убить. В Америке многие из них сколотили отличный капитал, но вместо того, чтобы жить, да радоваться, они начинают страдать от неврозов и панических атак. Сейчас проявление мании преследования особенно участилось среди бизнесменов. И не следует думать, что все эти явления принес с собой только наш «дикий рынок». В СССР в 1970-1980 годы на Красной площади в самом центре Москвы порядка 100 человек пытались покончить с собой при помощи... самосожжения! Ну, а рекорд был побит в 1981 году, когда сотрудниками КГБ были предотвращены сразу 17 таких попыток. Допустим, что кто-то вот таким образом пытался сознательно «протестовать», но для большинства этих людей это была чистая клиника.Одна из причин – свобода распространения и доступность любой интересующей человека информации. Обратите внимание, сколько сегодня появилось самой разной мистической и эзотерической литературы, которой полки книжных магазинов буквально завалены. Но самый весомый вклад в процесс оглупления людей, конечно же, вносит интернет. Они и так-то, от природы были не очень-то умны, а тут на головы обрушилась прямо-таки лавина опасной для из умственного здоровья информации: мистические блоги, спиритические сообщества, члены которых якобы общаются с потусторонним миром, тайные организации контактеров с людьми из прошлого и будущего. За последние годы и за границей, и у нас в России появилось просто неимоверное количество всевозможных экстрасенсов, потомственных деревенских магов «черной и белой магии», колдунов и прочих шарлатанов, многие из которых, кстати, говоря – и сами психически нездоровые люди.То есть человечество со одной стороны вроде бы умнеет, с другой столь же стремительно и глупеет, и вот этой-то части никак не обойтись без руководства ее мнением со стороны, а это, кстати, означает, что роль в обществе специалистов по СО и рекламе с течением времени будет только возрастать!Вспомните забавную песенку Кота Базилио и Лисы Алисы из забавного советского мюзикла «Приключение Буратино» (1976 года):Пока живут на свете дураки,Обманом жить нам, стало быть, с рукиКакое небо голубоеМы не сторонники разбоя,На дурака не нужен ножЕму с три короба наврешьИ делай с ним что хошь…То есть главным правилом любого человека является высокоморальное поведение, которое по всех случаях является единственно оправданным. «Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!» – говорит горьковский Сатин из пьесы «На дне» и это, пожалуй, самая главная заповедь для пиарщика-профессионала. Беда заключается как раз в том, что большая часть людей сегодня принимают правду за ложь и наоборот ложь за правду, то есть налицо инверсия сознания, отчего многие люди воспринимают реальность словно в кривом зеркале.А теперь еще раз обратимся к роману Ивана Ефремова «Час Быка». Один из посланников Земли говорит, что, поскольку общество представляет собой пирамиду, бесполезно уничтожать ее олигархическую верхушку, так как те, кто находится внизу, то есть как раз те самые «средние» в любой момент готовы к тому, чтобы занять их место. Поэтому нужно изменить сознание людей, находящихся в основании пирамиды. И это требование справедливо не только для научно-фантастического романа, но и для реальной жизни. Но сделать это очень и очень непросто. Впрочем… вы же читаете материалы на «ВО», значит, это уже хорошо, потому что мышление они развивают. То есть шаг к изменению сознания вами уже сделан!