Отреставрированный "Малахов курган" вновь открывается для посетителей

В Крыму после длительной реконструкции вновь открывается мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя "Малахов курган". Об этом сообщается на сайте Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.Как заявил директор музея Николая Мусиенко, мемориальный комплекс стоял в заброшенном состоянии многие годы. Украинская власть не выделяла средства на его реконструкцию. За многие годы забвения обветшали дороги, памятники, мемориальные обозначения и инженерные коммуникации. Был демонтирован факел Вечного Огня, но в настоящее время он возвращен на свое историческое место. В рамках федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя с 2016 года на "Малаховом кургане" отреставрированы Оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия Противоштурмовой батареи и батареи Сенявина, место смертельного ранения Нахимова и памятник Корнилову, братская могила русских и французских воинов. Заменены инженерные коммуникации, восстанавливается исторический парк.Мемориальный комплекс "Малахов курган" – один из шести объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Он входит в перечень памятников федерального значения. На его территории находятся 22 памятника и мемориальных обозначения, посвященные событиям Крымской(1853-1856 гг.) и Великой Отечественной войн (1941-1945 гг.). Курган находится на Корабельной стороне города, его высота 97 метров над уровнем моря, а площадь 13 гектаров.