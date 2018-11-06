Как британские интриги убивали русских царей

Великобритания сегодня – одна из лидеров мировой русофобии. Именно британские власти обвиняют Россию во всех смертных грехах, превосходя в своей ненависти к нашей стране даже американцев. Одно из излюбленных обвинений – якобы имевшая место деятельность русских агентов на британской территории, приведшая к отравлениям некоторых выходцев из России. При этом британская пресса молчит о том, насколько неприглядную роль на протяжении многих столетий играла сама Великобритания в истории России.В отличие от Речи Посполитой, Швеции или Османской империи, Британия никогда не имела общих границ с нашей страной и, если бы не глобальные геополитические амбиции Лондона, пути двух стран могли бы и не пересекаться. Однако укрепление российского государства с определенного времени стало очень сильно тревожить англичан, которые усмотрели в России потенциально опасного конкурента за господство в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Индии. Так Англия стала злейшим врагом русского государства, причем, в отличие от тех же поляков, шведов или турок, действовали англичане преимущественно путем интриг и натравливания на Россию ее ближайших соседей.Многие войны, которые вела Россия в XVIII-XХ вв., были спровоцированы англичанами, умело использовавшими противоречия между Россией и соседними странами. Так, отчетливо просматривается рука англичан и в Наполеоновских войнах, и в многочисленных русско-турецких и русско-персидских войнах, и в войне с Японией 1904-1905 гг., и в Первой мировой войне. Втягивая Россию в войны с соседями, англичане преследовали вполне понятную цель – максимально ослабить нашу страну, а при возможности вообще нанести по ней столь сокрушительный удар, чтобы она уже не могла от его последствий оправиться.Но войны – не единственное вмешательство Англии в ход российской истории. Можно с уверенностью утверждать, что в той или иной степени англичане приложили руку к смерти пяти императоров Российской империи – Павла I, Александра II, Николая I, Александра III и Николая II. Причины ухода из жизни каждого из этих государей были совершенно разными, но Великобритания против каждого из них плела интриги и использовала самые разные способы борьбы, вплоть до прямых физических расправ. Никто сейчас даже не пытается опровергать связь Лондона со всеми российскими антиправительственными силами, которая начала укрепляться еще в XVIII веке и достигла своего пика в начале ХХ века.Первой жертвой британских интриг пал император Павел I, впоследствии незаслуженно оболганный российскими же источниками. Этого талантливого, хотя и своеобразного, правителя старательно пытались представить едва ли не полностью сумасшедшим человеком, не отдававшим отчета в своих действиях. Но именно во время правления Павла I Российская империя максимально упрочила свои позиции в мире и стала превращаться в подлинную сверхдержаву того времени. Русские корабли появились в Средиземном море и обозначили растущие амбиции Российской империи. Павел I стал великим магистром Мальтийского ордена (орден св. Иоанна Иерусалимского), мечтая о скором включении Мальты в состав России на правах отдельной губернии. Одновременно Павел готовил поход в Индию через Персию, что также очень пугало англичан. Окончательно же к решению «убрать» российского императора Лондон подтолкнула морская политика Павла.После того, как к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт, Париж и Санкт-Петербург стали искать точки соприкосновения во внешней политике, в первую очередь для противостояния англичанам на море. Возникла идея создания объединенных флотов Франции, Российской империи, Швеции и Дании. Если бы эта идея была бы реализована на практике, морскому господству Британии – «королевы морей» пришел бы конец. И это прекрасно понимали в Лондоне.5 сентября 1800 года британцы высадились на Мальте, а 22 ноября 1800 года Павел распорядился наложить секвестр на все британские суда в российских портах. Речь шла примерно о трехстах кораблях. Также Павел приостановил платежи всем английским купцам, запретил продавать в России английские товары и разорвал дипломатические отношения с Лондоном.К этому времени Павлом I были недовольны многие видные представители русской знати и англичане решили организовать заговор против российского императора с целью его смещения. Хотя руководителями заговора считаются Никита Панин и Петр Пален, в действительности за ними стоял граф Чарльз Уитворт – британский посланник в Санкт-Петербурге.10 марта 1801 г. Павел I окончательно согласился с идеей начала этой же весной совместной с наполеоновской Францией военной экспедиции в Британскую Индию, а в ночь с 11 на 12 марта 1801 года был убит заговорщиками в собственной спальне. Новым императором России стал его сын Александр I – единственный государь, уход которого из жизни не был связан с происками британцев. Именно Александр позволил британцам столкнуть Россию и Францию, что стоило колоссальных людских жертв и экономических потерь обоим державам.Император Николай I, третий сын Павла I, правивший с 1825 по 1855 годы, скончался 2 марта 1855 г. в возрасте 58 лет – не столь почтенный возраст для царственной особы. Официальная версия гласила, что император умер от пневмонии, простудившись в то время, когда уже болел гриппом. Но по России быстро поползли слухи о том, что государь принял яд. В любом случае, Николай был очень подавлен плачевными для Российской империи последствиями Крымской войны. Эта война, кстати, была развязана против нашей страны именно англичанами.Для того, чтобы воспрепятствовать расширению российского влияния в Средиземноморье и на Балканах, Лондон спровоцировал очередной русско-турецкий конфликт, после чего на помощь Османской империи пришли Англия, Франция и Сардиния. Для России, как известно, Крымская война завершилась плохо, а Николай I принял это поражение слишком близко к сердцу. До сих пор неизвестно, действительно ли он принял решение об уходе из жизни и выпил яд или же и правда умер от простуды. В любом случае, его смерти предшествовала Крымская война – кстати, одна из немногих войн, в которых Россия прямо воевала с Британской империей.1 (13) марта 1881 года в Зимнем дворце скончался император Александр II. Его смерть наступила от полученных ранений через час после того, как народоволец Игнатий Гриневицкий бросил бомбу на набережной Екатерининского канала. Императора Александра II в народе звали «Освободителем» - именно в годы его правления произошло долгожданное освобождение русских крестьян от крепостного права. Спустя двадцать лет после отмены крепостного права «Освободителя» убили революционеры-народовольцы, действовавшие, как они считали, во имя интересов русского крестьянства.Революционное движение Российской империи в те годы встречало покровительство и поддержку со стороны Англии. Конечно, британской монархии было абсолютно плевать на интересы русского народа, на борьбу с сословными привилегиями, но в Лондоне прекрасно понимали, что революционеры своими действиями ослабляют российское государство, отвлекают внимание властей на решение внутренних проблем, на борьбу с революционным движением. Тем более, что убийство Александра II было совершено как раз в то время, когда Россия сумела оправиться после поражения в Крымской войне и вновь стала восстанавливать былое могущество.Конец 1860-х – 1870-е годы стали для нашей страны временем очередного военно-политического триумфа. Во-первых, Российская империя именно в это время смогла подчинить практически весь Туркестан. Бухарский эмират и Хивинское ханство признали в 1868 и 1873 гг. протекторат Российской империи, а земли Кокандского ханства вошли в состав Туркестанской области. Под властью России оказались ключевые города Туркестана – Ташкент, Самарканд, Коканд. Во-вторых, Россия начала очередную русско-турецкую войну 1877-1878 гг., которая завершилась возвращением в состав России Южной Бессарабии, включению в состав империи Красской и Батумской областей, дальнейшей либерализацией политики Османской империи в отношении славянского населения Балканского полуострова.Естественно, что рост мощи российского государства очень не нравился британцам. Лондон беспокоился и по поводу активизации России на Балканах, и относительно продвижения в Центральной Азии. Признание Хивой и Бухарой российского протектората и включение в состав России земель Кокандского ханства фактически выводило нашу страну к границам британской сферы влияния.«Жемчужина британской короны» Индия оказывалась в непосредственной близости от российской Центральной Азии. Поэтому в то время британские власти прилагали огромные усилия, чтобы не допустить дальнейшего усиления российского присутствия в регионе – вкладывались большие средства в поддержку антироссийских сил в Хивинском ханстве и Бухарском эмирате, в Афганистане, среди туркменских племен.Однако вряд ли смерть Александра II была прямо выгодна Лондону. Она просто использовалась англичанами для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в России. Напуганный действиями революционеров Александр III сосредоточил все силы для борьбы с внутренней революционной угрозой.Но «завинчиванием гаек» ситуацию было не исправить, тем более, что революционное движение встречало широкую поддержку за рубежом. Русские революционеры, покидая пределы Российской империи, получали убежище в странах Европы, в первую очередь в Великобритании. Александр III продолжал активную внешнюю политику, окончательно закрепив завоевания Российской империи в Центральной Азии.20 октября (1 ноября) 1894 года император Александр III скончался. «Человек – богатырь», он умер в относительно молодом возрасте – Александру не было и 50 лет. Официальный диагноз царя - хронический интерстициальный нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов. Но кто знает истинные причины смерти монарха одного из самых могущественных на тот момент государств мира?Николай Александрович Романов и его семья, как известно, были в 1918 году расстреляны большевиками в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева. Но само свержение Николая II и вся цепь трагических событий в жизни нашей страны в первые два десятилетия ХХ века были прямо связаны с деятельностью Лондона. Стремясь ослабить Российскую империю, Британия старательно стравливала нашу страну с соседними державами.Поскольку в начале ХХ века стравливать Россию с Османской Турцией было уже бессмысленно – мы разгромили бы ее в два счета и получили бы долгожданный контроль над проливами, в Лондоне нашли для России более мощных противников, которых англичане, кстати, также планировали ослабить в процессе противостояния с Россией. Это были Япония и Германия. Русско-японская война 1904-1905 гг. для России завершилась фактическим поражением, но, что еще более важно, именно она стала поводом для начала первой русской революции 1905-1907 гг.Формально будучи союзницей России, Британия в начале ХХ века продолжала многочисленные антироссийские провокации в Центральной Азии, поддерживала революционные движения. Когда началась Первая мировая война и наши страны оказались по одну сторону, британцы и то не прекращали бесконечных антироссийских интриг. Уже Первая мировая война показала, что наши страны могут быть союзниками лишь очень ограниченное время, да и то к любым действиям британцев нужно относиться очень внимательно.Февральская и Октябрьская революции 1917 года «добили» Российскую империю. Вскоре она распалась на части, началась Гражданская война, во время которой британцы окончательно перестали маскироваться. В Россию вторглись британские войска, попытавшиеся взять под контроль наиболее интересные для Лондона территории – северные порты Мурманск и Архангельск, нефтяной центр Баку.Падение монархии также не изменило отношения англичан к нашей стране. Британцы оказывали поддержку воевавшим против Красной Армии силам Белого движения, прежде всего адмиралу Колчаку, а затем столь же спокойно его предали. Уже после того, как большевикам удалось победить в Гражданской войне, Британия спонсировала антисоветскую деятельность басмачей в Средней Азии, бандитизм на Кавказе.Таким образом, если кто и вмешивается в дела других государств, так это Лондон. Никогда Россия не приносила Великобритании столько вреда, сколько британские власти за три последних столетия принесли России.