5 фактов о танках-убийцах, которых вы могли не знать

Статья «5 Things You Might Not Know About Russia's Killer Tanks»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/5-things-you-might-not-know-about-russias-killer-tanks-35072

Зарубежные специалисты и пресса проявляют стабильный интерес к российской бронетанковой технике. Поводом для него становятся как характеристики боевых машин, так и способы их достижения, а именно различные технические и конструкторские решения или применяемые приборы. Американское издание The National Interest изучило современные российские танки и нашло наиболее интересные их особенности и возможности, не слишком хорошо известные зарубежной публике.3 ноября в рубрике The Buzz появилась статья постоянного автора издания Чарли Гао под названием «5 Things You Might Not Know About Russia's Killer Tanks» – «5 фактов о российских танках-убийцах, которые вы могли не знать». Как следует из заголовка, в статье рассматривается полдесятка важнейших особенностей российской бронетехники. При этом автор указывает на их важность и намекает на серьезные последствия их наличия. Так, подзаголовок статьи призывает армию США к вниманию.В начале своей статьи Ч. Гао отмечает, что российские основные боевые танки Т-72, Т-80 и Т-90 могут казаться похожими. Все они управляются экипажами из трех человек, а также оснащаются 125-мм гладкоствольными орудиями-пусковыми установками и автоматами заряжания. Российские танки отличаются от зарубежных меньшей боевой массой и уменьшенным силуэтом. Тем не менее, все эти танки гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Для повышения живучести и боевой эффективности в конструкции этих машин используется множество мелких решений и нововведений.В связи с этим автор предлагает читателям рассмотреть пять особенностей российских основных танков, о которых, они, возможно, не знают.Одним из наиболее удачных способов повышения эффективности танкового огня при обстреле пехоты является применение снарядов с дистанционным подрывом. Российские танки получают такие возможности вместе с новой системой «Айнет». С ее помощью существующее орудие танков Т-90А, Т-80УК или Т-80УЕ-1 «осваивает» новые функции. В частности, тяжелый осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом можно использовать для поражения вертолетов противника. Единственное условие – наводчик должен иметь возможность наблюдать цель и наводить на нее оружие Система «Айнет» работает совместно с лазерным дальномером, имеющимся на танке. Наводчик выбирает цель и облучает ее лазером, в результате чего определяется дальность до нее. Затем, во время подачи боеприпаса из автоматизированной укладки в орудие, специальный прибор вводит необходимую дальность в электронику взрывателя. С системой «Айнет» могут использоваться любые существующие осколочно-фугасные снаряды, оснащаемые специальным взрывателем. Иные методы модернизации снаряда не требуются. Снаряд запускается штатным образом, а его взрыватель обеспечивает подрыв на заданной дальности и создание облака осколков.Ч. Гао отмечает, что в последние десятилетия различные приборы, предназначенные для использования наводчиками, развивались «не по дням, а по часам». Появление цифровых технологий и приборов позволило разработать и внедрить ряд новых функций, ранее недоступных для механических или электромеханических устройств. Одно из преимуществ новой аппаратуры – возможность большого увеличения изображения. При этом автоматика способна брать на себя часть функций человека. Это реализуется в приборах автоматического сопровождения цели.Автоматическое сопровождение включает оптические и электронные средства распознавания целей. Кроме того, оно связано с цифровыми системами управления башенным вооружением. Как и ранее, обнаружение цели и ее взятие на сопровождение является задачей наводчика. Однако дальнейшее сопровождение осуществляется с большей точностью и практически исключает человеческий фактор. Такие функции присутствуют у всех российских танков, имеющих цифровой прицел «Сосна-У». Это танки типов Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.Горючие вещества, такие как бензин или напалм, всегда представляли большую опасность для танков. Видя действия Соединенных Штатов во Вьетнаме, Советская армия ожидала применение таких средств на поле боя будущей войны. Напалм способен тем или иным образом помешать работе двигателя. Кроме того, он может расплавить внешние провода и вывести из строя различные устройства. В частности, существует большой риск повреждения световых приборов или дымовых гранатометов.Чтобы защитить свои танки от зажигательного оружия, Советский Союз разработал специальную систему под названием «Сода». Несмотря на специфическое название, эта система была достаточно простой. Чтобы защитить внешнюю проводку танка, использовали металлические трубы. На крыше моторно-трансмиссионного отделения следовало устанавливать сетку с мелкой ячейкой, способную отводить жидкости от внутренних отсеков. На топливопроводах внешних баков предусматривались защитные рамы с асбестовой тканью. Система «Сода» была создана для танка Т-62М, и позже, претерпевая различные изменения, применялась на всех новых боевых машинах.Проект Т-80 разрабатывался с учетом получения максимальной тактической мобильности. Первым способом решения таких задач стало применение газотурбинного двигателя, благодаря чему танк смог буквально прыгать и показывать высокую маневренность на пересеченной местности. Кроме того, танк с таким двигателем может развивать высокую скорость на шоссе. Бронемашины могли быстро реагировать на изменение обстановки и, при необходимости, быстро преодолевать указанный маршрут без помощи танковозов. Чтобы улучшить подобные возможности бронетехники, для очередной модификации танка Т-80У было создано новое воздухозаборное устройство, устанавливаемое на корме башни. Такие изделия присутствуют на большинстве машин типов Т-80У и Т-80БВМ.Воздухозаборное устройство характерной формы обеспечивает подачу воздуха с уровня крыши башни до заборных устройств на крыше моторно-трансмиссионного отделения. Устройство обеспечивает повышение скорости прохождения воздуха к двигателю без потерь в части фильтрации. В результате двигатель способен развивать максимальную мощность и работать более эффективно. Тем не менее, присутствуют определенные ограничения. Воздухозаборное устройство закреплено на башне, в результате чего перемещается вместе с ней. Его можно использовать только при углах поворота башни не более 30° от нейтрального положения. В связи с этим заборное устройство можно использовать только на марше. В боевой обстановке его поднимают, и воздух начинает поступать прямо в приемные устройства корпуса.Пулеметная установка на крыше башни танка считается вторичным вооружением. Однако в условиях городской застройки, где присутствует особая угроза в виде живой силы или легких транспортных средств, башенный пулемет оказывается жизненно важным компонентом вооружения танка. Ч. Гао напоминает, что американские танки M1A2 стали получать стабилизированную пулеметную установку CROWS в двухтысячных годах, когда началось внедрение комплекта TUSK.В то же время, автор указывает, что российские танки Т-90 с самого начала имели стабилизированную пулеметную установку. Собственно пулеметная установка имеет собственный вертикальный стабилизатор. Стабилизация в горизонтальной плоскости не используется. Конструкторы посчитали, что башня с двухплоскостным стабилизатором станет хорошей и удобной опорой для пулеметной установки. В результате командир может обстреливать из пулемета любые цели. Единственное ограничение в этой области заключается в том, что при стрельбе из пулемета наводчик не должен поворачивать башню, наводя пушку на другую цель.Пулеметная установка на башне танка Т-90 отличается малыми размерами, но при этом обеспечивает наведение в пределах вертикального сектора от -5° до +70° со стабилизацией в диапазоне от -3° до +30°. Новейший проект Т-90М предусматривает отказ от старой пулеметной установки в пользу полноценного дистанционно управляемого боевого модуля с двухплоскостной стабилизацией.В своей новой статье Чарли Гао рассмотрел несколько характерных особенностей современных российских основных боевых танков, которые могут быть неизвестны читателям. При этом он упомянул лишь пять черт техники. Нельзя не отметить, что российские боевые бронированные машины имеют куда больше существенных отличий от зарубежных образцов своих классов. Используются разные подходы к решению тех или иных конструкторских задач, а также реализуются отличающиеся концепции.Наиболее известными особенностями российских танков, отличающими их от зарубежной техники, являются автомат заряжания орудия и, соответственно, сокращенный экипаж. Кроме того, важной особенностью следует считать наличие комплекса управляемого вооружения, использующего штатную пушку в качестве пусковой установки. От многих зарубежных образцов российские отличаются наличием встроенной динамической защиты, дополняющей броню корпуса. Наконец, советские и российские инженеры предпочитают использовать плотную компоновку агрегатов, благодаря чему бронетехника получается менее крупной и тяжелой.Впрочем, темой статьи в издании The National Interest являются те особенности российских танков, о которых может не знать зарубежный читатель. В таком случае общеизвестные факты, такие как наличие автоматики заряжания или сокращенные габариты бронемашины вряд ли могли попасть в статью.Стоит помнить, что современные танки российской армии объединяют в себе как широко известные решения, так и определенные компоненты, пока не получившие должной известности в нашей стране или за рубежом. Как следствие, вероятному противнику следует учитывать все особенности российской техники, в том числе и не самые известные. И в этом отношении подзаголовок статьи в The National Interest совершенно прав: армии США действительно нужно обратить внимание.