Свердловская чиновница: государство детям "ничего не должно"
Чиновник на государственной службе, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время круглого стола с представителями молодежных волонтерских объединений в Кировграде заявила, что государство молодежи "ничего не должно", и призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития.
Во время круглого стола, прошедшего ещё 24 октября в администрации Кировграда, чиновница в частности заявила, что у сегодняшней молодежи складывается впечатление, что государство им что-то должно. "Но нет, государство ничего вам (молодежи - прим.) в принципе не должно, а должны ваши родители, так как это они вас рожали, а государство их рожать не просило", - добавила она.
Глацких пожаловалась, что государству нелегко организовывать мероприятия и проекты, а чиновники работают за "трёхкопеечные зарплаты". Поэтому, подчеркнула она, детям необходимо "совмещать возможности, которые дает государство с возможностями родителей или изыскивать их самим. "Государство вам ничего не должно, вы должны делать все сами", - заявила она.
Глацких, говоря о том, что у чиновников, особенно в регионах, маленькие зарплаты, добавила: молодёжь со своими родителями, что-то требуя от государства, должна об этом помнить.
На данное высказывание отреагировал глава Свердловской области Евгений Кувайшев, который пообещал "изучить выступление" и разобраться в ситуации.
Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике. Руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года.
Само выступление чиновницы опубликовано на YouTube-канале «Эхо-ТВ24» «Новости Кировграда» в общем новостном ролике:
Во время круглого стола, прошедшего ещё 24 октября в администрации Кировграда, чиновница в частности заявила, что у сегодняшней молодежи складывается впечатление, что государство им что-то должно. "Но нет, государство ничего вам (молодежи - прим.) в принципе не должно, а должны ваши родители, так как это они вас рожали, а государство их рожать не просило", - добавила она.
Глацких пожаловалась, что государству нелегко организовывать мероприятия и проекты, а чиновники работают за "трёхкопеечные зарплаты". Поэтому, подчеркнула она, детям необходимо "совмещать возможности, которые дает государство с возможностями родителей или изыскивать их самим. "Государство вам ничего не должно, вы должны делать все сами", - заявила она.
Глацких, говоря о том, что у чиновников, особенно в регионах, маленькие зарплаты, добавила: молодёжь со своими родителями, что-то требуя от государства, должна об этом помнить.
На данное высказывание отреагировал глава Свердловской области Евгений Кувайшев, который пообещал "изучить выступление" и разобраться в ситуации.
Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике. Руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года.
Само выступление чиновницы опубликовано на YouTube-канале «Эхо-ТВ24» «Новости Кировграда» в общем новостном ролике:
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/