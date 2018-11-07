Короткоствол в государственно-психологическом разрезе
Чудны дела твои, Интернет-батюшка! Стоило появиться в нём моей статье "Короткоствол и коррупция", как тут же на первых местах замелькали ссылки на высказывание Ирины Яровой от 2015 года о том, что борьба с коррупцией, лозунги этой борьбы, мобилизация масс на эту борьбу запросто могут принести государству большой вред и даже развалить оное! В тот год эта дама была председателем комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией! Зато, сколько ни копаюсь, не могу найти в том же Интернете самых ранних высказываний Яровой о том, что она мечтает видеть общество России полностью свободным от оружия. Однако полно информации о её законодательных инициативах и предложениях, выдвинутых в полном соответствии с вышесказанной мечтой...
В отличие от хоплофобов, которые любят выдрать из общего смысла какую-то одну фразу и, толкуя её вкривь да вкось, пытаются смять-заорать своих оппонентов, я поступлю честно... Посему и упоминаю, что Ирина Яровая сказала столь неудачную фразу в контексте украинских событий, где вся смута началась и идёт под лозунгами всенародной борьбы с коррупцией. Но учитывая тогдашний и нынешний статус госпожи Яровой, её несомненную принадлежность к высшему управленческому слою России, благожелательное отношение данного слоя ко всем высказываниям этой дамы, логично возникает вопрос: что же за государство выстраивает сей правящий слой? Это государство (в лице нынешнего правящего слоя!) боится, что его развалят борьба с коррупцией, легализация частных военных компаний, введение законов, разрешающих личную вооружённую самооборону граждан и соответствующее гражданское оружие. В этом государстве уже сколько лет вваливают гигантские бюджетные деньги во всякие "сколковы", но большинство лучших выпускников наших университетов на всякий случай зубрят языки, чтобы имелась возможность свалить за "бугор" на научную или инженерную работу, и ведь сваливают постоянно, массово, а назад приезжают редко, единично, неохотно... Я мог бы ещё долго перечислять всяческие такие унылости, но не буду, ибо мои претензии уже давно не в эту сторону...
Недавно на паре ведущих ТВ-каналов наткнулся на дискуссии о самообороне граждан. Порадовался, что эта тема не только не отпускает, но привлекает и волнует всё большее количество людей. Посмотрел-послушал... Молодой ярый общественник, бывший депутат Госдумы, бывший чемпион мирового масштаба по какой-то борьбе заявил, что хочет отмены запрета на гражданский короткоствол, но только после того, как исчезнет нынешняя алкоголизация населения России (!). Ему тут же ответили, что так придётся ждать до скончания времён, а вот в Литве и Эстонии эта алкоголизация не меньше, даже больше, и ничего, живут при своих пистолетах. От себя к этому добавлю, что, по-моему, политика запретов рождает у людей чувство безнадёжности, личностной второсортности и этим в немалой степени провоцирует ту самую алкоголизацию!
Ещё на этих дискуссиях выступила пара юристов-адвокатов. Один ратовал за то, чтобы воспитывать людей, дабы они имели привычку не ходить в потенциально опасные в смысле криминала места. Другой, импозантный мужчина весьма благополучного вида, обстоятельно разъяснял, что выдержка — лучшее "оружие" при опасных ситуациях, которое спасёт прежде всего от превышения самообороны. Например, подошёл к тебе некто и в присутствии твоих близких либо прочих людей взял и плюнул тебе в лицо, или просто залепил лёгкую оплеуху, а потом пошёл себе дальше. Так ты за ним не гонись, ты с ним не дерись, ты его не задерживай, ибо всё это по нашим законам —незаконное превышение, потому что физический вред — легчайший, и к тому же ты на него отвечаешь уже после того, как всё закончилось. То же самое и в случае изнасилования; пока тебя "пользуют", можешь сопротивляться, но после — ни-ни, а убивать нельзя ни во время изнасилования, ни после, а то нападение считается уже с твоей стороны, и никакой аффект не будет служить оправданием. После этих разъяснений сей благообразный господин на полном серьёзе советовал стараться выдержать любое, даже самое большое унижение, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с нашими нынешними законами. И никаких эмоций, никаких неприятий в сторону таких законов у него не проскользнуло, будто так и надо во веки веков. Кстати, в странах, где в законах о самообороне господствует здравый смысл, если люди после окончания преступного посягательства в отношении них калечат или убивают преступников, то это юридически расценивается как способ задержания преступника, помощь органам правопорядка, всячески поощряется морально и материально, особенно если убит или покалечен разыскиваемый преступник. В американском законодательстве есть понятие "гражданский арест": это когда граждане сами задерживают преступника и доставляют в полицию, а у нас теперь граждане, задержав и доставив в полицию преступника, сами рискуют нарваться на судебное преследование, есть теперь такие юридические "тонкости"... Так что как повезёт, хорошо, если полицейский начальник оформит задержание без проблем для задержавших, но если захочет покарьерничать на их костях, то у него есть для этого все возможности, а возможности — это всегда искушение!
Противно! Почему надо смиряться с тем, что всегда будут места, где порядочным людям лучше не показываться, ибо им не только запрещено нормальное оружие самозащиты, но и сама полноценная самозащита? Почему наше государство со своими законами и "правоприменительными практиками" до сих пор относится к своим гражданам как старинный помещик к крепостным крестьянам? Ведь как тогда было? Подерутся меж собой мужики, кого-то так отделают, что на ногах не стоит, а барин в своих деревнях — царь, судья и прокурор — и не думает разбираться, за кем правда. Побеждённые пусть отлёживаются, когда отлежатся, будет им порка. А победителям порка прямо сейчас, да ещё потом пусть на барщине дополнительно пашут за побеждённых, пока те отлёживаются. Это ж для барина не люди, а говорящие предметы, рабочий скот, который не имеет права друг друга портить хозяину в ущерб.
Такие и подобные вопросы я и мои единомышленники уже много раз задавали и ещё будем задавать в своих статьях, эти вопросы уже давно превратились всего лишь в инструмент дискуссии, не более, ибо ответы на них даны подробные и исчерпывающие, просто приходится их напоминать и детализировать, исходя из сиюминутных потребностей. Вот я и намерен тоже сейчас подетализировать... Увы, опять вынужден повторить, что, по-моему, нашей страной, к сожалению, в настоящее время правит слабый человеческий психотип, склонный к принятию и усвоению многих постулатов психологии вырождения, господствующей на Западе. Мощную моральную поддержку этой психологии в глазах нашего правящего слоя оказывает пока ещё серьёзная экономическая и финансовая мощь ведущих стран коллективного Запада, и это помогает не слишком обращать внимание на те смертельные язвы, которые там неотвратимо разрастаются, грозя полной гибелью: падение рождаемости и старение населения, его моральное и нравственное разложение, рост психопатичности, организованной и стихийной преступности, постоянное снижение уровня гражданской безопасности, наплыв диких мигрантских орд и болтливая беспомощность госвласти перед всей этой мерзостью. Западная Европа, похоже, уже почти пала под этим напором, Америка ещё пытается держаться, но уже с трудом... А у нас на бесконечном марафоне всяческих дискуссий, форумов, круглых столов и ток-шоу бесконечно мусолят какие-то "европейские ценности" как неоспоримое, непреложное и окончательное достижение политико-нравственного развития человечества. И тонут в этой вселенской болтологии все практические подходы и здравые смыслы. А ведь уже давно предельно ясно, к чему ведёт и приведёт бездумно-фанатичное следование этим "ценностям" на примере той же самой Европы, когда-то их породившей и отточившей.
Вернусь, однако, к нашим баранам. В криминологической психологии есть такое понятие — "виктимность". Виктимность (от лат. victima, жертва) — склонность стать жертвой преступления. Понятие виктимности широко употребляется в позитивистской, в том числе российской виктимологии.
В современной западной виктимологии термин почти не используется, а допущение, что совершение преступления может зависеть от поведения жертвы, подвергается острой критике как обвинение жертвы. Эту "острую критику" на самом деле породили воинствующие феминистки, завывая о том, что жертва изнасилования не может быть виновата ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Даже если она пьяная, сама припёрлась в компанию озабоченных пьяных подростков или тоже пьяных, оголодавших без секса лесорубов, которые все её протестные вопли способны истолковать только как форму страстной игры. К тому же сейчас в мире уже давно процветает, а в последнее время особенно вырос целый бизнес на обвинениях в изнасилованиях, и так называемые "жертвы" сколачивают целые состояния, обирая по суду или под угрозой суда своих "обидчиков".
Вот я и считаю, что наше нынешнее законодательство вкупе с установившейся судебной практикой при рассмотрении дел о самообороне (причём эту практику уже десятки лет не в силах изменить никакие разъяснения и постановления Верховного суда!) реально виктимизируют наш народ и общество! Попросту говоря, превращают их в стадо испуганно-покорных баранов, которых легко могут "иметь" любые хищники, хоть из преступного мира, хоть из среды коррумпированной бюрократии. А в результате и появляются все те, кто призывает к "железной покорности" при любых унижениях, воспитывая поколения рабов, считающих своё холопство единственно нормальным состоянием души и сознания.
Разумеется, далеко не все поддаются подобному "воспитанию", особенно люди природно-сильного психотипа, прежде всего прирождённые воины и лидеры. Но если в народе, обществе и государстве господствуют слабаки, пораженцы и вырожденцы, то это не может не воздействовать и на сильные натуры. Такое воздействие их развращает! Слишком велик соблазн... Нет настоящей конкуренции, среди слабаков можно не слишком соблюдать нравственные нормы и правила чести, ведь их прежде всего не соблюдают сами слабаки по своей неспособности, да ещё и усиленно оправдывают эту неспособность. Так что вроде бы стесняться нечего... Вот и сбивается с пути часть людей сильного психотипа: образованные и честолюбивые встраиваются в имеющуюся государственную и экономическую среду, делаясь крупными чиновниками или "авторитетными предпринимателями", приближёнными к верхам госвласти, а те, что попроще, уходят в криминал, становясь лидерами преступного мира. Ведь недаром в своё время так много отличных воинов, прошедших Афган и Чечню, стали бандитами, их правосознание было расшатано и развращено господством слабого психотипа в общественно-государственном и культурном масштабе, и законопослушное существование в такой атмосфере они сочли для себя не только бессмысленно-безнадёжным, но и оскорбительно-унизительным. Недаром же возник и часто повторяется по разным поводам известный слоган: не мы — такие, жизнь — такая...
Продолжение следует…
В отличие от хоплофобов, которые любят выдрать из общего смысла какую-то одну фразу и, толкуя её вкривь да вкось, пытаются смять-заорать своих оппонентов, я поступлю честно... Посему и упоминаю, что Ирина Яровая сказала столь неудачную фразу в контексте украинских событий, где вся смута началась и идёт под лозунгами всенародной борьбы с коррупцией. Но учитывая тогдашний и нынешний статус госпожи Яровой, её несомненную принадлежность к высшему управленческому слою России, благожелательное отношение данного слоя ко всем высказываниям этой дамы, логично возникает вопрос: что же за государство выстраивает сей правящий слой? Это государство (в лице нынешнего правящего слоя!) боится, что его развалят борьба с коррупцией, легализация частных военных компаний, введение законов, разрешающих личную вооружённую самооборону граждан и соответствующее гражданское оружие. В этом государстве уже сколько лет вваливают гигантские бюджетные деньги во всякие "сколковы", но большинство лучших выпускников наших университетов на всякий случай зубрят языки, чтобы имелась возможность свалить за "бугор" на научную или инженерную работу, и ведь сваливают постоянно, массово, а назад приезжают редко, единично, неохотно... Я мог бы ещё долго перечислять всяческие такие унылости, но не буду, ибо мои претензии уже давно не в эту сторону...
Недавно на паре ведущих ТВ-каналов наткнулся на дискуссии о самообороне граждан. Порадовался, что эта тема не только не отпускает, но привлекает и волнует всё большее количество людей. Посмотрел-послушал... Молодой ярый общественник, бывший депутат Госдумы, бывший чемпион мирового масштаба по какой-то борьбе заявил, что хочет отмены запрета на гражданский короткоствол, но только после того, как исчезнет нынешняя алкоголизация населения России (!). Ему тут же ответили, что так придётся ждать до скончания времён, а вот в Литве и Эстонии эта алкоголизация не меньше, даже больше, и ничего, живут при своих пистолетах. От себя к этому добавлю, что, по-моему, политика запретов рождает у людей чувство безнадёжности, личностной второсортности и этим в немалой степени провоцирует ту самую алкоголизацию!
Ещё на этих дискуссиях выступила пара юристов-адвокатов. Один ратовал за то, чтобы воспитывать людей, дабы они имели привычку не ходить в потенциально опасные в смысле криминала места. Другой, импозантный мужчина весьма благополучного вида, обстоятельно разъяснял, что выдержка — лучшее "оружие" при опасных ситуациях, которое спасёт прежде всего от превышения самообороны. Например, подошёл к тебе некто и в присутствии твоих близких либо прочих людей взял и плюнул тебе в лицо, или просто залепил лёгкую оплеуху, а потом пошёл себе дальше. Так ты за ним не гонись, ты с ним не дерись, ты его не задерживай, ибо всё это по нашим законам —незаконное превышение, потому что физический вред — легчайший, и к тому же ты на него отвечаешь уже после того, как всё закончилось. То же самое и в случае изнасилования; пока тебя "пользуют", можешь сопротивляться, но после — ни-ни, а убивать нельзя ни во время изнасилования, ни после, а то нападение считается уже с твоей стороны, и никакой аффект не будет служить оправданием. После этих разъяснений сей благообразный господин на полном серьёзе советовал стараться выдержать любое, даже самое большое унижение, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с нашими нынешними законами. И никаких эмоций, никаких неприятий в сторону таких законов у него не проскользнуло, будто так и надо во веки веков. Кстати, в странах, где в законах о самообороне господствует здравый смысл, если люди после окончания преступного посягательства в отношении них калечат или убивают преступников, то это юридически расценивается как способ задержания преступника, помощь органам правопорядка, всячески поощряется морально и материально, особенно если убит или покалечен разыскиваемый преступник. В американском законодательстве есть понятие "гражданский арест": это когда граждане сами задерживают преступника и доставляют в полицию, а у нас теперь граждане, задержав и доставив в полицию преступника, сами рискуют нарваться на судебное преследование, есть теперь такие юридические "тонкости"... Так что как повезёт, хорошо, если полицейский начальник оформит задержание без проблем для задержавших, но если захочет покарьерничать на их костях, то у него есть для этого все возможности, а возможности — это всегда искушение!
Противно! Почему надо смиряться с тем, что всегда будут места, где порядочным людям лучше не показываться, ибо им не только запрещено нормальное оружие самозащиты, но и сама полноценная самозащита? Почему наше государство со своими законами и "правоприменительными практиками" до сих пор относится к своим гражданам как старинный помещик к крепостным крестьянам? Ведь как тогда было? Подерутся меж собой мужики, кого-то так отделают, что на ногах не стоит, а барин в своих деревнях — царь, судья и прокурор — и не думает разбираться, за кем правда. Побеждённые пусть отлёживаются, когда отлежатся, будет им порка. А победителям порка прямо сейчас, да ещё потом пусть на барщине дополнительно пашут за побеждённых, пока те отлёживаются. Это ж для барина не люди, а говорящие предметы, рабочий скот, который не имеет права друг друга портить хозяину в ущерб.
Такие и подобные вопросы я и мои единомышленники уже много раз задавали и ещё будем задавать в своих статьях, эти вопросы уже давно превратились всего лишь в инструмент дискуссии, не более, ибо ответы на них даны подробные и исчерпывающие, просто приходится их напоминать и детализировать, исходя из сиюминутных потребностей. Вот я и намерен тоже сейчас подетализировать... Увы, опять вынужден повторить, что, по-моему, нашей страной, к сожалению, в настоящее время правит слабый человеческий психотип, склонный к принятию и усвоению многих постулатов психологии вырождения, господствующей на Западе. Мощную моральную поддержку этой психологии в глазах нашего правящего слоя оказывает пока ещё серьёзная экономическая и финансовая мощь ведущих стран коллективного Запада, и это помогает не слишком обращать внимание на те смертельные язвы, которые там неотвратимо разрастаются, грозя полной гибелью: падение рождаемости и старение населения, его моральное и нравственное разложение, рост психопатичности, организованной и стихийной преступности, постоянное снижение уровня гражданской безопасности, наплыв диких мигрантских орд и болтливая беспомощность госвласти перед всей этой мерзостью. Западная Европа, похоже, уже почти пала под этим напором, Америка ещё пытается держаться, но уже с трудом... А у нас на бесконечном марафоне всяческих дискуссий, форумов, круглых столов и ток-шоу бесконечно мусолят какие-то "европейские ценности" как неоспоримое, непреложное и окончательное достижение политико-нравственного развития человечества. И тонут в этой вселенской болтологии все практические подходы и здравые смыслы. А ведь уже давно предельно ясно, к чему ведёт и приведёт бездумно-фанатичное следование этим "ценностям" на примере той же самой Европы, когда-то их породившей и отточившей.
Вернусь, однако, к нашим баранам. В криминологической психологии есть такое понятие — "виктимность". Виктимность (от лат. victima, жертва) — склонность стать жертвой преступления. Понятие виктимности широко употребляется в позитивистской, в том числе российской виктимологии.
В современной западной виктимологии термин почти не используется, а допущение, что совершение преступления может зависеть от поведения жертвы, подвергается острой критике как обвинение жертвы. Эту "острую критику" на самом деле породили воинствующие феминистки, завывая о том, что жертва изнасилования не может быть виновата ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Даже если она пьяная, сама припёрлась в компанию озабоченных пьяных подростков или тоже пьяных, оголодавших без секса лесорубов, которые все её протестные вопли способны истолковать только как форму страстной игры. К тому же сейчас в мире уже давно процветает, а в последнее время особенно вырос целый бизнес на обвинениях в изнасилованиях, и так называемые "жертвы" сколачивают целые состояния, обирая по суду или под угрозой суда своих "обидчиков".
Вот я и считаю, что наше нынешнее законодательство вкупе с установившейся судебной практикой при рассмотрении дел о самообороне (причём эту практику уже десятки лет не в силах изменить никакие разъяснения и постановления Верховного суда!) реально виктимизируют наш народ и общество! Попросту говоря, превращают их в стадо испуганно-покорных баранов, которых легко могут "иметь" любые хищники, хоть из преступного мира, хоть из среды коррумпированной бюрократии. А в результате и появляются все те, кто призывает к "железной покорности" при любых унижениях, воспитывая поколения рабов, считающих своё холопство единственно нормальным состоянием души и сознания.
Разумеется, далеко не все поддаются подобному "воспитанию", особенно люди природно-сильного психотипа, прежде всего прирождённые воины и лидеры. Но если в народе, обществе и государстве господствуют слабаки, пораженцы и вырожденцы, то это не может не воздействовать и на сильные натуры. Такое воздействие их развращает! Слишком велик соблазн... Нет настоящей конкуренции, среди слабаков можно не слишком соблюдать нравственные нормы и правила чести, ведь их прежде всего не соблюдают сами слабаки по своей неспособности, да ещё и усиленно оправдывают эту неспособность. Так что вроде бы стесняться нечего... Вот и сбивается с пути часть людей сильного психотипа: образованные и честолюбивые встраиваются в имеющуюся государственную и экономическую среду, делаясь крупными чиновниками или "авторитетными предпринимателями", приближёнными к верхам госвласти, а те, что попроще, уходят в криминал, становясь лидерами преступного мира. Ведь недаром в своё время так много отличных воинов, прошедших Афган и Чечню, стали бандитами, их правосознание было расшатано и развращено господством слабого психотипа в общественно-государственном и культурном масштабе, и законопослушное существование в такой атмосфере они сочли для себя не только бессмысленно-безнадёжным, но и оскорбительно-унизительным. Недаром же возник и часто повторяется по разным поводам известный слоган: не мы — такие, жизнь — такая...
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com