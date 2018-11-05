Партия новых танков Т-72Б3 поступила в Омский инженерный институт

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Омский автобронетанковый инженерный институт, являющийся филиалом Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, получил три новых танка Т-72Б3. Техника поступила в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Согласно сообщению пресс-службы ЦВО, партия из трех танков Т-72Б3 поступила в институт в рамках гособоронзаказа. Техника с улучшенными боевыми характеристиками будет использована в боевой подготовке курсантов в условиях реального современного боя. С учетом инженерной подготовки курсантов, в линейке боевых машин института присутствуют различные машины, но преобладают Т-72 и Т-80. Ранее сообщалось, что партия танков должна была поступить в Омский институт в преддверии дня танкиста. Кроме этого ожидается поставка 9 новых танков Т-72Б3 в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище до конца этого года.Модификация Т-72Б3 разработана в качестве относительно дешёвой альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооружёнными силами Российской Федерации танков нового поколения. Главным отличием от Т-72 является повышенная мобильность, более мощная силовая установка, усиленная огневая мощь и модернизация заряжающей системы, позволяющая использовать самые современные боеприпасы.