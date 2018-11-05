Коалиция США опять применила белый фосфор при ударе по Сирии

Западная коалиция во главе с США в очередной раз нанесла авиаудар с применением боеприпасов с запрещенным международными конвенциями белым фосфором по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.Согласно сообщению агенства авиаудар коалиции пришелся по району Нового рынка города Хаджин, сведений о погибших и раненных в ходе удара на данный момент не сообщается. Кроме этого был нанесен удар коалиции по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается о гибели троих детей.Аналогичные удары с применением белого фосфора западная коалиция, по сведениям сирийских властей, наносила по Хаджину 13 и 29 октября. При этом представители американского командования заявляют, что не будут раскрывать, какие боеприпасы коалиция применяет в Сирии, но утверждают, что "они соответствуют всем международным нормам".В Дамаске призывают ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирийской арабской республики.