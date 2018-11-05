В Норвегии на карте "засветили" секретный бункер правительства
На фоне проходящих на территории Норвегии крупнейших с 1991 года учений НАТО в стране обозначилась проблема в сфере национальной безопасности. В одной из авторитетных норвежских газет Aftenposten вышел материал, в котором говорится о том, что отдельные секретные объекты военного командования страны уже не являются секретными, а потому могут стать целью для атак – в том числе, для атак со стороны хакеров.
Речь идёт о секретном военном штабе правительства, находящемся на востоке Норвегии. Журналисты этой Скандинавской страны пишут, что чуть более месяца назад на опубликованной Управлением национальной безопасности карте по какой-то причине содержалась отметка, указывающая на точное расположение секретного объекта.
После этого журналисты отправились туда и сделали фотографии "секретного" бункера правительства.
Отмечается, что секретный штаб правительство полностью автономен. Он имеет автономное водоснабжение, системы связи. По замыслу, который родился ещё в годы Холодной войны, этим бункером правительство страны должно было воспользоваться в случае начала военных действий. Оттуда предполагалось руководить страной в военное время.
Как отмечается, своей актуальности этот объект не потерял и сегодня, однако теперь о секретности говорить не приходится. Эксперты призывают норвежские власти организовать бункер на случай управление королевством в военном время в другом месте.
Военный аналитик Йон Берг отмечает, что ситуация абсурдна. Бункер имеет правительственный статус, но при этом доступ в него при желании может получить любой человек, сделав обычный запрос в поисковой системе Интернета. По словам норвежских экспертов, системы связи бункера могут попасть в зависимости от хакеров. Также добавлено, что существует немало современных вызовов для правительственного объекта, переставшего обладать 100%-ной секретностью.
Речь идёт о секретном военном штабе правительства, находящемся на востоке Норвегии. Журналисты этой Скандинавской страны пишут, что чуть более месяца назад на опубликованной Управлением национальной безопасности карте по какой-то причине содержалась отметка, указывающая на точное расположение секретного объекта.
После этого журналисты отправились туда и сделали фотографии "секретного" бункера правительства.
Отмечается, что секретный штаб правительство полностью автономен. Он имеет автономное водоснабжение, системы связи. По замыслу, который родился ещё в годы Холодной войны, этим бункером правительство страны должно было воспользоваться в случае начала военных действий. Оттуда предполагалось руководить страной в военное время.
Как отмечается, своей актуальности этот объект не потерял и сегодня, однако теперь о секретности говорить не приходится. Эксперты призывают норвежские власти организовать бункер на случай управление королевством в военном время в другом месте.
Военный аналитик Йон Берг отмечает, что ситуация абсурдна. Бункер имеет правительственный статус, но при этом доступ в него при желании может получить любой человек, сделав обычный запрос в поисковой системе Интернета. По словам норвежских экспертов, системы связи бункера могут попасть в зависимости от хакеров. Также добавлено, что существует немало современных вызовов для правительственного объекта, переставшего обладать 100%-ной секретностью.
- Использованы фотографии:
- https://www.nato.in