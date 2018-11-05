Российская армия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы

Авторы издания Business Insider составили рейтинг сильнейших 25 европейских армий, и Россия в очередной раз его возглавила. В рейтинге учитывались численность личного состава вооруженных сил, количество вооружения и боевой техники, а также другие факторы, такие как: география, логистика, природные и промышленные ресурсы, развитость страны в целом и другие.Как пишет издание, Россия, занимающая первую строчку рейтинга сильнейших армий Европы, имеет вооруженные силы в которых служат более 3,5 млн военнослужащих. Кроме этого в ВС РФ 20,3 тыс. танков, почти 4 тыс. самолетов, а оборонный бюджет составляет порядка $47 млрд. На втором месте расположилась Франция с оборонным бюджетом в 40 млрд. долларов, 388,6 тысячами военнослужащих, 406 танками и 1,2 тыс. самолетов. На третьем месте Великобритания с более большим военным бюджетом в 50 млрд. долларов, но с 279,2 тыс. военнослужащих, 832 самолетами и 227 танками. Далее в порядке убывания с 4 по 9 место заняли армии следующих стран: Турция, Германия, Италия, Испания, Польша и Греция.На 10 месте составители рейтинга сильнейших армий Европы расположили Украину с оборонным бюджетом в 4,88 млрд долларов и армией с 1,1 млн человек личного состава. Кроме этого Украина имеет 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, из которых 29 истребители. Украинские СМИ уже отреагировали на данное радостное известие, заявив, что украинская армия сильней расположившейся на 9 месте Греции по количеству танков и личного состава, но проигрывает по количеству самолетов и оборонному бюджету.Места с 11 до 24 заняли армии следующих стран (в порядке убывания): Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Беларусь, Дания, Венгрия, Финляндия, Болгария, Австрия, Словакия и Португалия. На последнем, 25 месте расположилась Бельгия, имеющая оборонный бюджет в 5 млрд. долларов, почти 39 тыс. военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка.