Реактивная установка разминирования Giant Viper (Великобритания)

Установка Giant Vyper на огневой позиции. Фото Thinkdefence.co.uk



Инженерный танк Centurion AVRE буксирует установку Giant Vyper. Фото Weaponsandwarfare.com



Запуск ракеты и удлиненного заряда. Фото Weaponsandwarfare.com



"Гадюка" на испытаниях в США. В качестве тягача используется бронетранспортер M113. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"

Во время Второй мировой войны в распоряжении британского Корпуса королевских инженеров появились новые средства для борьбы с минно-взрывными заграждениями противника – установки разминирования Conger device. Это устройство расчищало местность при помощи взрыва специального удлиненного заряда, укладываемого твердотопливной ракетой. Оно имело ряд серьезных недостатков, и потому эксплуатировалось не слишком активно. Однако в послевоенный период имеющиеся идеи получили развитие, в результате чего появилась новая установка под названием Giant Viper.В начале пятидесятых годов британское командование вновь занялось проработкой темы инженерных машин, пригодных для быстрого разминирования больших площадей. Анализ показывал, что наилучшее соотношение характеристик должна показывать система, использующая гибкий удлиненный заряд – рукав с взрывчатым веществом. При помощи простейшей твердотопливной ракеты его можно было укладывать на минное поле, а затем взрывать. Такой принцип уже использовался в проекте «Конгер», но тогда саперы столкнулись с самыми серьезными проблемами.Реактивная установка разминирования времен войны имела два основных недостатка, которые к тому же дополняли друг друга. Во-первых, использованное шасси бронетранспортера имело лишь противопульную защиту и не обеспечивало высокой живучести. Второй проблемой было использование жидкой взрывчатой смеси на основе нитроглицерина, способного взрываться даже от ударов. Так, одна из установок Conger device была уничтожена во время заправки из-за неожиданной детонации смеси. Неожиданный взрыв убил несколько десятков человек и повредил массу техники.Причины использования жидкой взрывчатки были достаточно простыми. Во время работы на минном поле установка должна была укладывать легкий и длинный тканевый рукав, который затем заполнялся взрывчатой смесью. Такой способ работы снижал требования к ракете-буксировщику. В то же время, приходилось использовать нестойкий состав взрывчатого вещества, что приводило к серьезным рискам для расчета.На основе имеющегося опыта командование составило требования к новому образцу инженерной системы. Оно потребовало разработать буксируемую установку разминирования с ракетным принципом укладки совершенно нового удлиненного заряда. Последний следовало выполнить на основе стойких к детонации взрывчатых веществ, что, впрочем, должно было привести к росту его массы. Компенсировать большой вес заряда предлагалось при помощи более мощной ракеты-буксировщика.Новый проект получил достаточно громоздкое официальное обозначение – Giant Viper Antitank Mine Clearing Line Charge – «Удлиненный заряд для обезвреживания противотанковых мин «Гигантская гадюка». Кроме того, разные модификации системы имели индексы от L3A1 до L7A1. Впрочем, для большего удобства установку разминирования почти всегда называют «по имени», а полное обозначение встречается только в документах.В соответствии с требованиями заказчика был сформирован простой технический облик будущей установки, который, однако, позволял решать все основные задачи. «Гигантскую гадюку» решили выполнить в виде буксируемого колесного прицепа с набором необходимых устройств. Предполагалось, что эта система будет работать вместе с танками и другими бронемашинами инженерных войск. Они должны были выводить установку на требуемую позицию, а также отвечать за ее эвакуацию после стрельбы.В основе изделия Giant Viper имелся обычный одноосный автомобильный прицеп. Он строился на основе прямоугольной платформы достаточных размеров, под которой располагался единственный колесный мост с зависимой рессорной подвеской. Также под платформой предусматривалась установка пары дополнительных опор, благодаря которым она могла стоять ровно и без тягача.В ходе развития исходной конструкции проводилась замена разных компонентов, в том числе базового прицепа. Так, в модификации L6A1 установка базировалась на двухосном прицепе. Для повышения проходимости на пересеченной местности прямо на колеса можно было устанавливать гусеничные ленты. При этом, вне зависимости от типа и конструкции прицепа, состав прочих устройств оставался одинаковым.Специальное оснащение прицепа отличалось крайней простотой. Большую его часть занимал металлический или деревянный ящик для перевозки боекомплекта в виде удлиненного заряда. Любопытно, что вместо специального короба для «боекомплекта», являющегося частью установки, использовалась штатная укупорка удлиненного заряда. При подготовке комплекса ее устанавливали на площадку шасси и убирали крышку. Это упрощало как конструкцию установки, так и ее эксплуатацию. После установки на прицеп укупорка оказывалась открытой сверху. При транспортировке и хранении ее следовало закрывать брезентовым тентом.По некоторым данным, проводились эксперименты, в которых использовались специальные ящики из броневой стали, обеспечивающие защиту от пуль и осколков. Тем не менее, если такие изделия и существовали, то не в больших количествах и вряд ли могли в этом отношении составить конкуренцию незащищенным укупоркам.Позади ящика располагалась опора с пусковой установкой для ракеты-буксировщика. Опора сваривалась из нескольких металлических листов сложных форм, за счет которых сама установка располагалась на нужном отдалении от ящика и на требуемой высоте, обеспечивающей свободный проход ракеты.Пусковая установка для Giant Viper отличалась оригинальной конструкцией, которая была связана со специфическим обликом ракеты для нее. На опоре помещался простейший стержень-направляющая. За счет несложных механизмов он мог перемещаться в вертикальной плоскости: для перевода установки в походное положение или для изменения дальности стрельбы. На стыке опоры и направляющей помещались устройства управления запуском двигателей ракеты.По опыту недолгой эксплуатации предыдущей установки разминирования, в новом проекте предлагалось использовать гибкий удлиненный заряд, заранее оснащенный взрывчатым веществом. Штатным « оружием » изделия Giant Viper стал удлиненный заряд в виде тканевого рукава малого диаметра длиной 250 м. Внутри рукава находились шашки взрывчатки типа PE-6/A1 общей массой около 1,5 т. Форма шашек была определена таким образом, чтобы заряд сохранял определенную гибкость, но мог взорваться одновременно. Также заряд комплектовался взрывателем, обеспечивающим подрыв по истечении заданного промежутка времени. К удлиненному заряду крепились несколько тормозных парашютов, отвечавших за его правильную укладку.Укладывать заряд на поле предлагалось при помощи ракеты-буксировщика особой конструкции. В ее состав включили сразу восемь твердотопливных двигателей, аналогичных использовавшимся в предыдущем проекте. Цилиндрические корпуса диаметром 5 дюймов (127 мм) соединялись друг с другом при помощи нескольких поперечных дисков-обойм с отверстиями по окружности. В центре каждого диска имелось отверстие для взаимодействия с направляющим стержнем. Ракета соединялась с удлиненным зарядом при помощи троса. Второй трос соединял другой конец заряда и пусковую установку.Реактивная установка разминирования Giant Viper не отличалась большими габаритами, что могло сказаться на ее живучести. Общая длина изделия не превышала 3 м при ширине около 2 м и схожей высоте (в транспортном положении). Масса прицепа с пусковой установкой и «боекомплектом» – менее тонны. Следует отметить, что габариты и масса изделия в рабочем положении зависели, в первую очередь, от платформы-прицепа.Принцип действия комплекса Giant Viper всех модификаций был достаточно простым. Перед выходом на огневую позицию вблизи минного поля следовало поднять направляющую пусковой установки и установить на нее ракету-буксировщик. К последней присоединялся трос, соединенный с удлиненным зарядом. Сам заряд правильным образом лежал в ящике: он должен был свободно покидать установку, не перекручиваясь и не образовывая петли. Второй трос большой длины соединял удлиненный заряд и пусковую установку.На позицию установка выводилась при помощи любой имеющейся бронемашины. Ее следовало размещать перед минным полем, направив в нужном направлении. По команде оператора осуществлялось зажигание двигателей буксировщика, после чего тот поднимался в воздух. Тяги восьми двигателей хватало для разгона и последующего извлечения удлиненного заряда из ящика. Летящая ракета и набор тормозных парашютов прямо в воздухе распрямляли рукав с взрывчаткой, после чего он должен был падать на грунт. Второй трос, связанный с пусковой установкой, ограничивал дальность полета заряда. Далее происходил взрыв, призванный повредить мины в грунте или спровоцировать их детонацию.В ходе испытаний удалось определить реальные характеристики установки разминирования. В целом, они соответствовали ожидаемым. Новый буксировщик мог отправить 250-метровый удлиненный заряд на значительную дальность от установки. При помощи троса дальность его полета ограничили 200 метрами (по ближнему торцу). В связи с возможными изгибами заряда при падении на грунт гарантированная длина расчищаемого прохода составляла лишь 200 м. Ширина полосы разминирования достигла 6 м. Это было более чем достаточно для свободного прохода для людей и техники. Мощности подрыва хватало для эффективного уничтожения противопехотных и противотанковых мин.Однако имелись и проблемы. Прежде всего, определенные ограничения накладывало использование несамоходного шасси. Установка нуждалась в тягаче. Кроме того, оставляла желать лучшего защита самой установки и взрывчатых веществ на ней. Любое попадание снаряда или даже пули могло спровоцировать подрыв мощного удлиненного заряда. Это накладывало определенные ограничения на эксплуатацию «Гадюки» и выбор огневой позиции.Тем не менее, новый образец посчитали удачным. В середине пятидесятых годов реактивная установка разминирования L3A1 Giant Viper была принята на вооружение Корпуса королевских инженеров. Простейшая конструкция позволила в кратчайшие сроки выпустить необходимое количество установок и полностью оснастить инженерные войска. Не позднее конца десятилетия Корпус располагал достаточным числом буксируемых установок и имел все возможности для расчистки минных полей.В дальнейшем «Гигантская гадюка» неоднократно проходила модернизацию. Прежде всего, осуществлялась доработка или даже замена базового прицепа, на котором устанавливались все прочие агрегаты. Также велось совершенствование удлиненного заряда и ракеты-буксировщика. По результатам таких обновлений, комплекс сохранил основные боевые качества, но при этом заметно росли эксплуатационные характеристики.Большую часть времени техника Корпуса королевских инженеров находилась на базах, время от времени отправляясь на полигоны для участия в учебных мероприятиях. В течение нескольких десятилетий британская армия не участвовала в крупных сухопутных конфликтах, где могли понадобиться средства разминирования, что и определило основные особенности эксплуатации Giant Viper.Впрочем, со временем эту технику все же пришлось отправить на войну. По имеющимся данным, в 1991 году во время войны в Персидском заливе британская армия использовала несколько установок разминирования. Имели место несколько применений удлиненных зарядов на минных полях, организованных иракскими войсками. Следующие эпизоды применения такого оружия относятся к следующей войне в Ираке, начавшейся в 2003 году. Также «Гадюки» использовались в Афганистане.В начале прошлого десятилетия британское командование пришло к выводу о необходимости глубокой модернизации имеющихся систем разминирования либо создания совершенно новых образцов такого рода. Перспективная установка разминирования должна была отличаться большей дальностью стрельбы и повышенной эффективностью удлиненного заряда. Эти задачи были успешно решены к концу десятилетия, и в 2010 году в Афганистане впервые использовали новую установку Python.В этом десятилетии армия Великобритании приобрела некоторое количество новых установок разминирования «Питон», при помощи которых удалось постепенно заменить, как минимум, большую часть существующих «Гадюк». Не позднее чем в ближайшем будущем последние должны окончательно выйти из эксплуатации, уступив свое место современным системам.В рамках проекта Giant Viper конструкторы должны были создать эффективную реактивную установку разминирования, лишенную характерных недостатков предшественника. Эта задача была успешно решена, что привело к весьма интересным результатам. «Гигантская гадюка» оставалась в строю более полувека и занимала особую нишу, не имея в ней конкурентов. Несколько последовательных модернизаций позволили повысить характеристики этой системы, обеспечив сохранение требуемого потенциала. В итоге необходимость замены имеющихся установок назрела только в начале прошлого десятилетия. Все это можно рассматривать как признак успеха.