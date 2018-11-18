Реактивная установка разминирования Giant Viper (Великобритания)

Установка Giant Vyper на огневой позиции. Фото Thinkdefence.co.uk

Запуск ракеты и удлиненного заряда. Фото Weaponsandwarfare.com

"Гадюка" на испытаниях в США. В качестве тягача используется бронетранспортер M113. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"