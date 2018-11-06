Что говорят немецкие архивные документы о подвигах советских солдат в годы ВОВ?

В последние годы отмечается негативная тенденция в освещении исторических страниц нашей страны. Некоторые историки, а также зарубежные политики, оперируя сомнительными источниками, настойчиво пытаются подменить одни исторические факты другими. Самой острой темой для фальсификации остаётся Великая Отечественная война и её итоги.В очередном выпуске программы «Цифровая история» её гость, кандидат исторических наук Алексей Иванов, опираясь на реально подтверждённые архивные документы вооружённых сил нацистской германии и войск СС, приводит интересные факты подвигов советских войск в годы Великой Отечественной войны. По мнению Иванова, таких примеров предостаточно.Все немецкие документы, которые в ходе войны оказывались в руках наших военных, тщательно переводились. Так, благодаря этим трофейным документам мы знаем о подвиге защитников Брестской крепости, о подвиге бойцов крепости Лиепая, которые не только защищали её, но и успешно контратаковали врага, об осознании вражеской стороной ещё в 1941 году всей безнадёжности штурма Ленинграда и т.д.На что жаловались немецкие войска? Что они особо отмечали в советской тактике ведения боевых действий? Смотрите видео «Подвиги РККА в немецких документах»: