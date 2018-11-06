Иудин грех бандеровской Украины
Недавняя сделка П. Порошенко с Константинопольским патриархом вновь обострила внимание к событиям на Украине, которые тревожат и даже пугают своим неизменным вектором, направленным на деградацию и распад общества и страны.
На землях, исконно являвшихся русскими (даже современная Галиция изначально называлась Червоной Русью) и, соответственно, населяемых русским народом, появилась новая нация. Причём не в итоге естественного хода событий, а как результат подрывной деятельности геополитических противников: во второй половине 19-го века австрийцам удалось купить нескольких галицийских интеллигентов, отрекшихся от русского имени и назвавших себя новой нацией — украинцами.
С тех пор, как мы сегодня видим, эта инфекция широко распространилась – практически на всё пространство вновь образованного государства Украина.
Можно проводить много аналогий на эту тему. Например, Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день» (позднее переиздававшийся под названием «Буранный полустанок») описал жестокие нравы средневековых кочевников. Победители межплеменных войн оставляли связанных пленных, которым на голову предварительно натягивали сырую кожу животных, под палящим солнцем на целый день. Кожа высыхала и стягивала головы несчастных, доставляя неимоверные муки. Большинство, не выдержав такой пытки, погибали. Выживали единицы. Но они превращались в манкуртов, поскольку теряли разум и память, слепо и беспрекословно повиновались хозяину и по его велению совершали любые действия. Манкурт не узнавал даже родную мать и убивал её по приказу своего господина.
Можно вспомнить и персонажей из «Властелина колец» — орков, в которых (по одной из версий) властелин Мордора превращал пленных эльфов, также посредством страшных пыток.
Можно вспомнить и популярных ныне зомби, распространяющих инфекцию посредством укусов здоровых людей.
Хотя наиболее подходит к данной ситуации, видимо, трагедия людей, описанная в фантастическом романе «Бегство Земли» Ф. Карсака. Подробнее об этом ниже.
Но что ни вспоминай – радоваться нечему. Факт налицо: большинство населения нынешней Украины фактически являются русскими либо сами, либо русскими называли себя их отцы или деды. А ныне они стали украинцами в результате неустанной лоботомии прозападными СМИ. Как видим, зомби-ящик и другие электронные средства оказались намного более эффективными, нежели сырая кожа.
Надо признать, что в последнее время нашим врагам удаётся успешно осуществлять политику «разделяй и властвуй». На первом этапе – перестройки – они разделили русский народ на три государства и теперь стравливают нас в братоубийственной войне.
Важным моментом в практике западных кукловодов является исключение слова «русский» из самоназвания народа, осуществлённый в результате замены названия отделённой земли из Малороссии на Украину. При этом искажается смысл именования Малороссия. Подаётся, будто это — Маленькая Русь, чем, мол, великороссы лишний раз унижают малороссов. На самом деле эта Малая Русь – та, из которой впоследствии выросла Русь Великая. Другими словами: Малороссия – корень Великороссии. Не зря в дореволюционной России в переписи населения были графы: великороссов – столько-то, малороссов – столько-то, белорусов – столько-то. Итого русских – их сумма.
Этот же приём – отказ от русского имени – пытаются применить и в Белоруссии. Там сейчас пытаются из русских людей вырастить литвинов.
Но вернёмся к Украине. Мало того, что русские там превратились в украинцев и оказались в отдельной вновь образованной стране. Если бы это произошло естественным путём, то это было бы некоей разновидностью русского государства. Например, как Австрия или Швейцария по отношению к Германии в германском мире. Но верхушка, приведённая к власти в результате переворота, организованного западной цивилизацией (надо признать: это была тщательно продуманная и блестяще проведённая операция, заверенная подписями министров иностранных дел Германии, Франции и Польши), повела народ по пути, намеченному пособником Гитлера – Бандерой. Пути, ведущему к виселицам нового Нюрнберга. Бандеровская идеология стала апофеозом проводимой в стране политики, направленной на отрыв от своих исторических корней.
Ныне узурпировавший власть сатанинский киевский режим толкает народ (в значительной степени уже отступивший от своего русского имени, рода и истории) к предательству своего Бога. Это по их задумке должно порвать последнюю – мистическую и главную — нить, связывающую население Украины с остальным русским народом.
В стране множество верующих людей, поэтому важно раскрыть им религиозный грех признания еретиков полноценной автокефальной церковью.
Поясню. Все существующие в мире религии делятся на два типа: солнечные и лунные. Солнечные поклоняются Богу-Творцу, Жизни Подателю. В качестве жертвы Богу они приносят бескровные жертвы, как правило – результаты своего труда. Солнечные культы нацелены на духовное совершенствование.
Лунные культы поклоняются тёмным силам, антиподам Создателя. Поэтому их жертвы всегда кровавы. Когда нет возможности приносить в жертву людей, то умерщвляют хотя бы животных. Лунные культы бездуховны, направлены на захват материальных благ и физическое уничтожение всех остальных людей, рассматриваемых в качестве конкурентов.
Христианство изначально было солнечным культом, исповедующим в качестве главного смысла жизни Любовь к Богу и к ближнему. Христос именовался Царём Света. Создатели христианской церкви провозгласили, что «врата адовы» не одолеют её. И это верно для истинно христианской церкви. Однако люди несовершенны, и даже в христианской церкви постоянно существуют ереси, нередко поражающие её отдельные структуры.
Самой значительной частью христианской церкви, которую одолели «врата адовы», стала Римская католическая церковь. Это выразилось не только в исключительно огромном количестве кровавых жертв, принесённых ею своему реальному богу в ходе многочисленных крестовых походов, беспредела инквизиции и колониальных захватов, но и в факте торговли индульгенциями. Если сам Христос призывал к борьбе с грехом и духовному совершенствованию, то Ватикан решил отпускать грехи от имени Бога за деньги. Тем самым он официально поставил Золотого Тельца выше Спасителя и показал, кому на самом деле он поклоняется и служит.
Отпочковавшиеся от католической церкви протестантские культы, кажется, превзошли свою родительницу, практически истребив население двух материков: Северной Америки и Австралии.
А в Европе католики тихой сапой продолжали бороться с Православием, перекодируя христиан с помощью Униатской церкви и экуменизма. Бандеровский режим, воспитанник униатов, сегодня открыто демонстрирует свою страсть к кровавым жертвоприношениям по всей стране, начиная с майдана, сжигания заживо несогласных в Одессе и заливая кровью непокорный восток государства.
Планируемое оформление несамостоятельным Константинопольским патриархом автокефалии украинским отступникам — очередной этап наступления Ватикана. И очень важно это довести до каждого жителя Украины. Верующими являются практически все. Надо, чтобы каждый житель Украины понял, что при данном течении событий он не просто меняет церковь. Он меняет Бога. Предаёт Царя Света, а его самого как жертвенного барана, поведут поклоняться Сатане.
Мы не можем запретить никому выбирать себе национальность. Во время предпоследней Всероссийской переписи кто из людей какие только национальности себе ни придумывал! Некоторые называли себя именно орками. Поэтому пусть называются теперь, как хотят… теми же украинцами. Главное, чтобы не становились бандеровцами, ибо нацизм и все его прислужники давно и справедливо осуждены человечеством. Чтобы в наше время ориентироваться на Бандеру, надо не иметь головы. Наступит время, и придётся за это отвечать.
Теперь вновь к роману Карсака. Там потомки землян, прилетевших на одну из далёких планет, попали под гипнотическое воздействие расы паразитов – рхнеров. Рхнеры всю жизнь держали людей в состоянии глубокого гипнотического транса, внушив землянам мысль, что они – доброжелательные и верные слуги. На самом деле люди были их рабами и домашним скотом, так как рхнеры ко всему прочему были людоедами. Для удовлетворения своих садистских вкусов рхнеры периодически выводили отдельных людей из состояния транса, давали осознать им весь ужас их положения, и, насладившись душевными муками жертв, вновь погружали в транс. Когда на планету прилетели земляне, рхнеры внушили своим жертвам, что прилетели враги, и потомки землян начали сражаться с землянами не щадя своих жизней, по факту защищая своих сверхподлых хозяев. Прилетевшие земляне сумели разобраться в обстановке и сумели создать излучение, нейтрализующее гипновоздействие рхнеров. Потомки землян освобождённым от гипноза разумом осознали правду, что и привело к торжеству справедливости.
Судя по жёстким запретам ревнителями свободы слова RT, у нас подобное оружие (Правда) есть. Нужно всеми возможными способами помочь нашим охмурённым братьям вернуть память и разум. Вдобавок пусть внимательнее посмотрят: куда они так стремятся попасть? Что из себя представляет так желаемая ими Европа... с её педерастией, педофилией и прочей ЛГБТ-диктатурой? Неужели их не страшит то, что из их детей с детского сада принудительно будут штамповать всякого рода извращенцев?
Стремясь в Европу за морковкой материального благополучия, сегодняшние украинцы приносят в жертву будущее своих детей, всего своего народа, своей страны. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что Украине уготована судьба Польши – таскать каштаны из огня своим цивилизованным хозяевам, расплачиваясь за это своей кровью.
Верующие Украины – мощный народный резерв, способный удержать страну от смертельного шага. Если же всё пойдёт прежним путём и далее, то алгоритм исторически проверен:
— Гитлер – капут;
— Бандера – капут;
— бандеровская Украина – капут.
Остаётся надеяться, что Правда Жизни вернёт нашим кровным братьям память и разум.
На землях, исконно являвшихся русскими (даже современная Галиция изначально называлась Червоной Русью) и, соответственно, населяемых русским народом, появилась новая нация. Причём не в итоге естественного хода событий, а как результат подрывной деятельности геополитических противников: во второй половине 19-го века австрийцам удалось купить нескольких галицийских интеллигентов, отрекшихся от русского имени и назвавших себя новой нацией — украинцами.
С тех пор, как мы сегодня видим, эта инфекция широко распространилась – практически на всё пространство вновь образованного государства Украина.
Можно проводить много аналогий на эту тему. Например, Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день» (позднее переиздававшийся под названием «Буранный полустанок») описал жестокие нравы средневековых кочевников. Победители межплеменных войн оставляли связанных пленных, которым на голову предварительно натягивали сырую кожу животных, под палящим солнцем на целый день. Кожа высыхала и стягивала головы несчастных, доставляя неимоверные муки. Большинство, не выдержав такой пытки, погибали. Выживали единицы. Но они превращались в манкуртов, поскольку теряли разум и память, слепо и беспрекословно повиновались хозяину и по его велению совершали любые действия. Манкурт не узнавал даже родную мать и убивал её по приказу своего господина.
Можно вспомнить и персонажей из «Властелина колец» — орков, в которых (по одной из версий) властелин Мордора превращал пленных эльфов, также посредством страшных пыток.
Можно вспомнить и популярных ныне зомби, распространяющих инфекцию посредством укусов здоровых людей.
Хотя наиболее подходит к данной ситуации, видимо, трагедия людей, описанная в фантастическом романе «Бегство Земли» Ф. Карсака. Подробнее об этом ниже.
Но что ни вспоминай – радоваться нечему. Факт налицо: большинство населения нынешней Украины фактически являются русскими либо сами, либо русскими называли себя их отцы или деды. А ныне они стали украинцами в результате неустанной лоботомии прозападными СМИ. Как видим, зомби-ящик и другие электронные средства оказались намного более эффективными, нежели сырая кожа.
Надо признать, что в последнее время нашим врагам удаётся успешно осуществлять политику «разделяй и властвуй». На первом этапе – перестройки – они разделили русский народ на три государства и теперь стравливают нас в братоубийственной войне.
Важным моментом в практике западных кукловодов является исключение слова «русский» из самоназвания народа, осуществлённый в результате замены названия отделённой земли из Малороссии на Украину. При этом искажается смысл именования Малороссия. Подаётся, будто это — Маленькая Русь, чем, мол, великороссы лишний раз унижают малороссов. На самом деле эта Малая Русь – та, из которой впоследствии выросла Русь Великая. Другими словами: Малороссия – корень Великороссии. Не зря в дореволюционной России в переписи населения были графы: великороссов – столько-то, малороссов – столько-то, белорусов – столько-то. Итого русских – их сумма.
Этот же приём – отказ от русского имени – пытаются применить и в Белоруссии. Там сейчас пытаются из русских людей вырастить литвинов.
Но вернёмся к Украине. Мало того, что русские там превратились в украинцев и оказались в отдельной вновь образованной стране. Если бы это произошло естественным путём, то это было бы некоей разновидностью русского государства. Например, как Австрия или Швейцария по отношению к Германии в германском мире. Но верхушка, приведённая к власти в результате переворота, организованного западной цивилизацией (надо признать: это была тщательно продуманная и блестяще проведённая операция, заверенная подписями министров иностранных дел Германии, Франции и Польши), повела народ по пути, намеченному пособником Гитлера – Бандерой. Пути, ведущему к виселицам нового Нюрнберга. Бандеровская идеология стала апофеозом проводимой в стране политики, направленной на отрыв от своих исторических корней.
Ныне узурпировавший власть сатанинский киевский режим толкает народ (в значительной степени уже отступивший от своего русского имени, рода и истории) к предательству своего Бога. Это по их задумке должно порвать последнюю – мистическую и главную — нить, связывающую население Украины с остальным русским народом.
В стране множество верующих людей, поэтому важно раскрыть им религиозный грех признания еретиков полноценной автокефальной церковью.
Поясню. Все существующие в мире религии делятся на два типа: солнечные и лунные. Солнечные поклоняются Богу-Творцу, Жизни Подателю. В качестве жертвы Богу они приносят бескровные жертвы, как правило – результаты своего труда. Солнечные культы нацелены на духовное совершенствование.
Лунные культы поклоняются тёмным силам, антиподам Создателя. Поэтому их жертвы всегда кровавы. Когда нет возможности приносить в жертву людей, то умерщвляют хотя бы животных. Лунные культы бездуховны, направлены на захват материальных благ и физическое уничтожение всех остальных людей, рассматриваемых в качестве конкурентов.
Христианство изначально было солнечным культом, исповедующим в качестве главного смысла жизни Любовь к Богу и к ближнему. Христос именовался Царём Света. Создатели христианской церкви провозгласили, что «врата адовы» не одолеют её. И это верно для истинно христианской церкви. Однако люди несовершенны, и даже в христианской церкви постоянно существуют ереси, нередко поражающие её отдельные структуры.
Самой значительной частью христианской церкви, которую одолели «врата адовы», стала Римская католическая церковь. Это выразилось не только в исключительно огромном количестве кровавых жертв, принесённых ею своему реальному богу в ходе многочисленных крестовых походов, беспредела инквизиции и колониальных захватов, но и в факте торговли индульгенциями. Если сам Христос призывал к борьбе с грехом и духовному совершенствованию, то Ватикан решил отпускать грехи от имени Бога за деньги. Тем самым он официально поставил Золотого Тельца выше Спасителя и показал, кому на самом деле он поклоняется и служит.
Отпочковавшиеся от католической церкви протестантские культы, кажется, превзошли свою родительницу, практически истребив население двух материков: Северной Америки и Австралии.
А в Европе католики тихой сапой продолжали бороться с Православием, перекодируя христиан с помощью Униатской церкви и экуменизма. Бандеровский режим, воспитанник униатов, сегодня открыто демонстрирует свою страсть к кровавым жертвоприношениям по всей стране, начиная с майдана, сжигания заживо несогласных в Одессе и заливая кровью непокорный восток государства.
Планируемое оформление несамостоятельным Константинопольским патриархом автокефалии украинским отступникам — очередной этап наступления Ватикана. И очень важно это довести до каждого жителя Украины. Верующими являются практически все. Надо, чтобы каждый житель Украины понял, что при данном течении событий он не просто меняет церковь. Он меняет Бога. Предаёт Царя Света, а его самого как жертвенного барана, поведут поклоняться Сатане.
Мы не можем запретить никому выбирать себе национальность. Во время предпоследней Всероссийской переписи кто из людей какие только национальности себе ни придумывал! Некоторые называли себя именно орками. Поэтому пусть называются теперь, как хотят… теми же украинцами. Главное, чтобы не становились бандеровцами, ибо нацизм и все его прислужники давно и справедливо осуждены человечеством. Чтобы в наше время ориентироваться на Бандеру, надо не иметь головы. Наступит время, и придётся за это отвечать.
Теперь вновь к роману Карсака. Там потомки землян, прилетевших на одну из далёких планет, попали под гипнотическое воздействие расы паразитов – рхнеров. Рхнеры всю жизнь держали людей в состоянии глубокого гипнотического транса, внушив землянам мысль, что они – доброжелательные и верные слуги. На самом деле люди были их рабами и домашним скотом, так как рхнеры ко всему прочему были людоедами. Для удовлетворения своих садистских вкусов рхнеры периодически выводили отдельных людей из состояния транса, давали осознать им весь ужас их положения, и, насладившись душевными муками жертв, вновь погружали в транс. Когда на планету прилетели земляне, рхнеры внушили своим жертвам, что прилетели враги, и потомки землян начали сражаться с землянами не щадя своих жизней, по факту защищая своих сверхподлых хозяев. Прилетевшие земляне сумели разобраться в обстановке и сумели создать излучение, нейтрализующее гипновоздействие рхнеров. Потомки землян освобождённым от гипноза разумом осознали правду, что и привело к торжеству справедливости.
Судя по жёстким запретам ревнителями свободы слова RT, у нас подобное оружие (Правда) есть. Нужно всеми возможными способами помочь нашим охмурённым братьям вернуть память и разум. Вдобавок пусть внимательнее посмотрят: куда они так стремятся попасть? Что из себя представляет так желаемая ими Европа... с её педерастией, педофилией и прочей ЛГБТ-диктатурой? Неужели их не страшит то, что из их детей с детского сада принудительно будут штамповать всякого рода извращенцев?
Стремясь в Европу за морковкой материального благополучия, сегодняшние украинцы приносят в жертву будущее своих детей, всего своего народа, своей страны. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что Украине уготована судьба Польши – таскать каштаны из огня своим цивилизованным хозяевам, расплачиваясь за это своей кровью.
Верующие Украины – мощный народный резерв, способный удержать страну от смертельного шага. Если же всё пойдёт прежним путём и далее, то алгоритм исторически проверен:
— Гитлер – капут;
— Бандера – капут;
— бандеровская Украина – капут.
Остаётся надеяться, что Правда Жизни вернёт нашим кровным братьям память и разум.
- Автор:
- И. Бондарев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com