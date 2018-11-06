Псевдопатриотизм уходит в подполье. Итоги Дня народного единства
В выходные в российских городах прошли праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства.
Более миллиона россиян и соотечественников за рубежом приняли участие в массовых гуляньях, посвященных годовщине освобождения Москвы от польских интервентов (4 ноября 1612 г.). Праздник служит напоминанием гражданам об успехах России, достигнутых благодаря сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Тем не менее, отдельные представители общественно-политических организаций пытаются вложить в памятный для страны день искаженный подтекст.
Помимо праздничных концертов, спортивных мероприятий, фестивалей и выставок, в крупных российских городах прошли акции националистических организаций. Традиционно самыми популярными среди них стали «Русские марши».
Проведение шествий националистов, имеющих не всегда правильное понимание понятия «гражданин Отечества», встречает в обществе неоднозначную реакцию. Как отмечают социологи, негатив населения к данным мероприятиям продолжает расти. Недовольство вызывает деятельность отдельных организаторов, которые, прикрываясь патриотическими лозунгами, пропагандируют в стране крайние формы национализма, направленные на разжигание межнациональной розни.
Необходимо сделать акцент: речь идет именно о крайних проявлениях. Ведь в большинстве случаев именно самые радикальные элементы и формируют мнение об идеологии.
Отметим, сторонниками деструктивных идей превосходства по национальному или религиозному признаку преимущественно является молодежь. Этому есть два объяснения. Во-первых, в силу отсутствия у молодых людей жизненного опыта навязываемая идеология не нуждается в аргументации и строится, как правило, на авторитете наставников. Во-вторых, являясь максималистами, представители молодого поколения охотно идут на совершение противоправных действий в отношении идеологических оппонентов, чем умело пользуются их кураторы.
Напомним, 3 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности задержала участников экстремистской организации «Артподготовка», готовившихся устроить 4 и 5 ноября в Москве и других городах серию поджогов административных зданий и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Как заявили задержанные, среди которых присутствовали граждане до 25 лет, планируемые диверсии были направлены на провоцирование массовых беспорядков.
В этом году за две недели до Дня народного единства ФСБ задержала двух 17-летних подростков, Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина, которых обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Также в ходе следственных мероприятий по делу о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области силовики задержали учащегося одной из школ Москвы, который общался с юношей, устроившим взрыв. В ходе обыска у московского школьника было обнаружено взрывное устройство. Как сообщил подросток, 4 ноября он собирался привести бомбу в действие в одном из районов столицы.
Возвращаясь к теме проведения шествий националистов, следует указать, что в 2018 году ежегодные «Русские марши» (проводятся с 2005 года. — Прим. авт) были самыми тихими и малочисленными. Как сообщают журналисты, число участников самых крупных акций не превысило 200 человек. Во многом это обусловлено многочисленными скандалами и уголовными разбирательствами с участием организаторов. Очевидно, сегодня «Русский марш» редко у кого ассоциируется с такими понятиями, как «патриотизм» и «любовь к Родине», что, по своей сути, скорее, пагубное явление.
В сухом остатке имеем, что «здоровые» националисты — люди, которые заинтересованы в процветании русской нации (без ущемления прав других народов!), — все меньше воспринимают 4 ноября как праздничный повод. При этом никуда не делись псевдопатриоты-пропагандисты, промывающие мозги молодежи и занимающиеся расшатыванием обстановки. На фоне регулярных скандалов и внимания со стороны правоохранителей, а также развития цифровых технологий организаторы уходят в подполье и работают со своими сторонниками через социальные сети, как это делают и другие экстремистские организации (вне зависимости от их идеологической направленности).
Более миллиона россиян и соотечественников за рубежом приняли участие в массовых гуляньях, посвященных годовщине освобождения Москвы от польских интервентов (4 ноября 1612 г.). Праздник служит напоминанием гражданам об успехах России, достигнутых благодаря сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Тем не менее, отдельные представители общественно-политических организаций пытаются вложить в памятный для страны день искаженный подтекст.
Помимо праздничных концертов, спортивных мероприятий, фестивалей и выставок, в крупных российских городах прошли акции националистических организаций. Традиционно самыми популярными среди них стали «Русские марши».
Проведение шествий националистов, имеющих не всегда правильное понимание понятия «гражданин Отечества», встречает в обществе неоднозначную реакцию. Как отмечают социологи, негатив населения к данным мероприятиям продолжает расти. Недовольство вызывает деятельность отдельных организаторов, которые, прикрываясь патриотическими лозунгами, пропагандируют в стране крайние формы национализма, направленные на разжигание межнациональной розни.
Необходимо сделать акцент: речь идет именно о крайних проявлениях. Ведь в большинстве случаев именно самые радикальные элементы и формируют мнение об идеологии.
Отметим, сторонниками деструктивных идей превосходства по национальному или религиозному признаку преимущественно является молодежь. Этому есть два объяснения. Во-первых, в силу отсутствия у молодых людей жизненного опыта навязываемая идеология не нуждается в аргументации и строится, как правило, на авторитете наставников. Во-вторых, являясь максималистами, представители молодого поколения охотно идут на совершение противоправных действий в отношении идеологических оппонентов, чем умело пользуются их кураторы.
Напомним, 3 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности задержала участников экстремистской организации «Артподготовка», готовившихся устроить 4 и 5 ноября в Москве и других городах серию поджогов административных зданий и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Как заявили задержанные, среди которых присутствовали граждане до 25 лет, планируемые диверсии были направлены на провоцирование массовых беспорядков.
В этом году за две недели до Дня народного единства ФСБ задержала двух 17-летних подростков, Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина, которых обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Также в ходе следственных мероприятий по делу о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области силовики задержали учащегося одной из школ Москвы, который общался с юношей, устроившим взрыв. В ходе обыска у московского школьника было обнаружено взрывное устройство. Как сообщил подросток, 4 ноября он собирался привести бомбу в действие в одном из районов столицы.
Возвращаясь к теме проведения шествий националистов, следует указать, что в 2018 году ежегодные «Русские марши» (проводятся с 2005 года. — Прим. авт) были самыми тихими и малочисленными. Как сообщают журналисты, число участников самых крупных акций не превысило 200 человек. Во многом это обусловлено многочисленными скандалами и уголовными разбирательствами с участием организаторов. Очевидно, сегодня «Русский марш» редко у кого ассоциируется с такими понятиями, как «патриотизм» и «любовь к Родине», что, по своей сути, скорее, пагубное явление.
В сухом остатке имеем, что «здоровые» националисты — люди, которые заинтересованы в процветании русской нации (без ущемления прав других народов!), — все меньше воспринимают 4 ноября как праздничный повод. При этом никуда не делись псевдопатриоты-пропагандисты, промывающие мозги молодежи и занимающиеся расшатыванием обстановки. На фоне регулярных скандалов и внимания со стороны правоохранителей, а также развития цифровых технологий организаторы уходят в подполье и работают со своими сторонниками через социальные сети, как это делают и другие экстремистские организации (вне зависимости от их идеологической направленности).
- Автор:
- Владимир Сергеев