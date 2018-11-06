Псевдопатриотизм уходит в подполье. Итоги Дня народного единства

В выходные в российских городах прошли праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства.Более миллиона россиян и соотечественников за рубежом приняли участие в массовых гуляньях, посвященных годовщине освобождения Москвы от польских интервентов (4 ноября 1612 г.). Праздник служит напоминанием гражданам об успехах России, достигнутых благодаря сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Тем не менее, отдельные представители общественно-политических организаций пытаются вложить в памятный для страны день искаженный подтекст.Помимо праздничных концертов, спортивных мероприятий, фестивалей и выставок, в крупных российских городах прошли акции националистических организаций. Традиционно самыми популярными среди них стали «Русские марши».Проведение шествий националистов, имеющих не всегда правильное понимание понятия «гражданин Отечества», встречает в обществе неоднозначную реакцию. Как отмечают социологи, негатив населения к данным мероприятиям продолжает расти. Недовольство вызывает деятельность отдельных организаторов, которые, прикрываясь патриотическими лозунгами, пропагандируют в стране крайние формы национализма, направленные на разжигание межнациональной розни.Необходимо сделать акцент: речь идет именно о крайних проявлениях. Ведь в большинстве случаев именно самые радикальные элементы и формируют мнение об идеологии.Отметим, сторонниками деструктивных идей превосходства по национальному или религиозному признаку преимущественно является молодежь. Этому есть два объяснения. Во-первых, в силу отсутствия у молодых людей жизненного опыта навязываемая идеология не нуждается в аргументации и строится, как правило, на авторитете наставников. Во-вторых, являясь максималистами, представители молодого поколения охотно идут на совершение противоправных действий в отношении идеологических оппонентов, чем умело пользуются их кураторы.Напомним, 3 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности задержала участников экстремистской организации «Артподготовка», готовившихся устроить 4 и 5 ноября в Москве и других городах серию поджогов административных зданий и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Как заявили задержанные, среди которых присутствовали граждане до 25 лет, планируемые диверсии были направлены на провоцирование массовых беспорядков.В этом году за две недели до Дня народного единства ФСБ задержала двух 17-летних подростков, Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина, которых обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Также в ходе следственных мероприятий по делу о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области силовики задержали учащегося одной из школ Москвы, который общался с юношей, устроившим взрыв. В ходе обыска у московского школьника было обнаружено взрывное устройство. Как сообщил подросток, 4 ноября он собирался привести бомбу в действие в одном из районов столицы.Возвращаясь к теме проведения шествий националистов, следует указать, что в 2018 году ежегодные «Русские марши» (проводятся с 2005 года. — Прим. авт) были самыми тихими и малочисленными. Как сообщают журналисты, число участников самых крупных акций не превысило 200 человек. Во многом это обусловлено многочисленными скандалами и уголовными разбирательствами с участием организаторов. Очевидно, сегодня «Русский марш» редко у кого ассоциируется с такими понятиями, как «патриотизм» и «любовь к Родине», что, по своей сути, скорее, пагубное явление.В сухом остатке имеем, что «здоровые» националисты — люди, которые заинтересованы в процветании русской нации (без ущемления прав других народов!), — все меньше воспринимают 4 ноября как праздничный повод. При этом никуда не делись псевдопатриоты-пропагандисты, промывающие мозги молодежи и занимающиеся расшатыванием обстановки. На фоне регулярных скандалов и внимания со стороны правоохранителей, а также развития цифровых технологий организаторы уходят в подполье и работают со своими сторонниками через социальные сети, как это делают и другие экстремистские организации (вне зависимости от их идеологической направленности).