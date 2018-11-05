В "Новой газете" заявили о гибели 6 россиян из "группы Вагнера" в Сирии
СМИ публикуют срочные сообщения об обстановке в Сирии. Так, «Новая газета», которая со ссылкой на неназванные источники неоднократно публиковала непроверенную информацию, на своих страницах объявляет о гибели шестерых «наёмников из ЧВК». В материале утверждается, что все они якобы россияне, и все якобы имеют отношение к так называемой «группе Вагнера». Доказательств, конечно же, не приводится.
С аналогичными утверждениями (утверждения о гибели россиян) выступает и так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, офис которой, как известно, находится в Лондоне. Утверждается, что «шестеро россиян» погибли в результате взрыва в провинции Дейр-эз-Зор 4 ноября. В материалах «обсерватории», на которые ссылаются средства массовой информации, говорится, что взрыв прогремел в здании, которое ранее принадлежало сирийской полиции. В результате этого взрыва погибли 11 человек. До последних событий в этом здании размещались бойцы сирийской правительственной армии – 5-го корпуса САА.
Заявлено, что россияне «могли выполнять функции военных советников».
Никакого официального подтверждения сведений о гибели российских граждан в Дейр-эз-Зоре на данную минуту не поступало.
Нужно добавить, что так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека" уже неоднократно попадалась на публикации фейков. При этом в лондонском офисе этой структуры заявления о происшествиях в Сирии чаще всего основывают на материалах от боевиков.
Это далеко не первое сообщение подобного рода (о гибели). При этом далеко не все предыдущие сводки от той же "обсерватории" о гибели россиян в САР находили в итоге своё подтверждение. Это говорит о том, что лондонская структура давно используется Западом как инструмент информационной войны.
Следует дождаться комментариев МИД РФ.
С аналогичными утверждениями (утверждения о гибели россиян) выступает и так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, офис которой, как известно, находится в Лондоне. Утверждается, что «шестеро россиян» погибли в результате взрыва в провинции Дейр-эз-Зор 4 ноября. В материалах «обсерватории», на которые ссылаются средства массовой информации, говорится, что взрыв прогремел в здании, которое ранее принадлежало сирийской полиции. В результате этого взрыва погибли 11 человек. До последних событий в этом здании размещались бойцы сирийской правительственной армии – 5-го корпуса САА.
Заявлено, что россияне «могли выполнять функции военных советников».
Никакого официального подтверждения сведений о гибели российских граждан в Дейр-эз-Зоре на данную минуту не поступало.
Нужно добавить, что так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека" уже неоднократно попадалась на публикации фейков. При этом в лондонском офисе этой структуры заявления о происшествиях в Сирии чаще всего основывают на материалах от боевиков.
Это далеко не первое сообщение подобного рода (о гибели). При этом далеко не все предыдущие сводки от той же "обсерватории" о гибели россиян в САР находили в итоге своё подтверждение. Это говорит о том, что лондонская структура давно используется Западом как инструмент информационной войны.
Следует дождаться комментариев МИД РФ.