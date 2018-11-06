Записки Колорадского Таракана. Гражданин, оплатите майдан!

Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны.

За ними другие приходят-

Они будут тоже трудны!

Приветствую вас, друзья мои. Песня, которую я напеваю в начале этого материала, как нельзя лучше характеризует состояние моей вечно чем-то недовольной души. Сижу, слушаю Юлия Кима и вспоминаю Швондера из "Собачьего сердца". Прошло сто лет, а суровые годы все приходят и приходят. Наверное, у них тут, на Украине, гнездо.В голове сумбур, потому и писать буду именно так. Сумбурно. Нарушу собственные правила. Просто потому, что правил у нас все равно никто не соблюдает. Ну и ваш, уважаемые читатели, мозг (у кого есть), заставлю поработать.Вы люди солидные. С жизненным опытом. Тогда, наверное, заметили странную психологическую особенность наших женщин. Вне зависимости от национальности, вероисповедания и прочих "различий". Если вам необходимо что-то решить в свою пользу, достаточно сказать магическую фразу: "Девочка моя, а давай…" И всё. Вопрос решится.Точно так и у нас сегодня. Для того, чтобы украинец превратился в овечку и не мешал "проводить реформы", достаточно сказать: "Это козни Кремля (Путина, москалей, московских попов и т.д.)". Я специально на этой неделе много разговаривал с друзьями и просто знакомыми. Хотелось узнать, есть ли у нас шанс изменить страну после выборов.Увы, 9 из 10 ненавидят Гидранта, но голосовать, возможно, будут за него. Потому что "больше не за кого". Тимошенко — агент Путина. Остальные клоуны и политические проститутки (!). А на майдан больше не пойдем. Страшно. Да и бесполезно. Да и платить за майдан никто не будет...Вот такие мы не рабы...Сразу вспомнился разговор по телефону двух шутников под газом. "Алло, это служба доставки овощей? Доставьте нас, пожалуйста, домой". М-да, Украина действительно аграрная страна. Как у Родари. Тыква, Чиполлино, Вишенка, сеньор Помидор, принц Лимон...Вы, наверное, хотите, чтобы я рассказал о нашей реакции на ваши санкции. Я хоть и украинец, но не отрицаю наши общие корни в прошлом. Потому и не буду рассказывать о реакции. Она точно такая же, как в России на санкции ЕС и США. "Мели Емеля — твоя неделя". Все же понимают, что дерутся паны. Ваши с нашими. А как грамотные люди, знаем, что и чубы будут рвать и вам и нам. Налысо.Это я процитировал нашего кровавого пастора Турчинова. Переводить не буду.Гораздо интереснее рассказать о новом, для вас пока неизвестном. О том, что у нас есть, а у вас нет. Так вот, 31 октября Гидрант подписал закон "маски-шоу стоп-2". Это неофициальное, но общенародное название.Этим документом предусматривается установление возможности другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.Хороший закон? Не поспоришь. Только вот действительность у нас такова, что добиться справедливого решения от наших судов сложновато. Так что, можете представить, как сейчас потирают руки родные и близкие власть имущих. Короче, клещ Валера приглашает всех желающих в лес на шашлыки... Майдан все равно на ремонт закрыли. "Выражать" негде...Ещё интереснее пришли только что сообщения из Турции. Во-первых, Гидрант у нас теперь почетный доктор Стамбульского университета. Мне вот интересно, а по нечетным он так и будет Украиной управлять? Или великий ученый теперь будет сутки через сутки сеять разумное и вечное? И ещё, а каких наук-то он доктор? Кондитерских?Вот только посмотрел я список почетных докторов этого университета, и политических деятелей там не нашел. Ни одного. Так что Гидрант наш в когорте – первый!Может, опечатка вышла? Не почетный, а почечный? Тоже не складывается, потому что Петя наш не доктор, а палач почек. И в этом списке он все равно первый из первых. Странно так все это…Ещё больший сумбур в голове от договора, который подписал Гидрант и этот, стамбульский, ой вселенский, патриарх. Глава турецкой епархии подписывает с президентом страны договор о создании автокефальной церкви. И самое интересное, согласно всем канонам церкви.Я в церковных делах не очень. Но, по-моему, Богу - богово, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Так должно быть.Конечно, как таракан, а значит, априори в меру зараженный верой, я должен знать, что все вы люди, все человеки. Но управлять душами человеков должны, как минимум, не глупые люди. А как воспринимать тогда слова этого самого вселенского (а и правильно, чего мелочиться-то) патриарха?Остается одно. Последовать совету Гидранта. Быть идиотами — так быть до конца. Олигофрения в стадии идиотии. Причем полной...В Конституции четко написано, что церковь отделена от государства. Этот постулат нарушен лично Гидрантом, признанным Президентом Украины в 2014 году.Подписание соглашения, переговоры о создании некоей новой церковной структуры — есть не что иное, как использование положения президента в личных целях, при этом с грубым нарушением действующей Конституции. Если перевести и сравнить эти действия в плоскости правоохранительной деятельности, то по составу деяний, таких правоохранителей в народе называют оборотни в погонах. Нормальный Гидрант такой...Знаете, что мне рассказал один друг из Одессы недавно? Участвовал он в игре "Миллионер. Горячее кресло". Хотел разбогатеть на халяву. Но уже в ходе игры понял, что это всё ерунда. Не светит ему стать миллионером. И тогда он попросил звонок к другу. Надо же было узнать последние новости у дяди Даниэля в Сиднее...Это я к чему вспомнил? Украинцы вообще почему-то странно любят Родину. Чем дальше от Украины, тем любовь возрастает. И знаете, согласно последним данным, патриотов у нас становится все больше и больше. Хотя, для русских это тоже характерно.Количество украинцев, выехавших за рубеж, в 2018 году выросло на 10-15%. Об этом в среду, 31 октября, сообщил президент Украины. Гидрант отметил, что согласно статистике 2017 года, разница между количеством людей, выехавших и вернувшихся составляет чуть более 200 тыс.Знаете, на кого намекает гарант, мать его мокрица? На Климкина. Это наш МИД заявил о миллионе в год. Вот Гидрант и подправил. Чтобы не так страшно было простым украинцам. И тут же выдал инфу, от которой точно страшно становится.Вспомните арифметику. Проценты от тех, что должны работать, прикиньте. Хорошо хоть Луценко поправил и Гидранта, и министра иностранных дел. А то совсем морды лица скисли у нас.Остается прокомментировать данное сообщение по-нашему. Кто уезжает на заработки, тот не патриот. Слесари всякие, сантехники, медсестры... Вот депутаты с министрами не уезжают, а также судьи, прокуроры, налоговики и прочие чиновники. Это и есть настоящие патриоты. Честь и хвала таким людям! Мда...Кстати, а как у вас, уважаемые россияне? Тоже уровень патриотизма стремится вверх одновременно с цифрой зарплаты, количеством льгот и маркой авто?Самое страшное, что уезжают самые умные, самые активные — те, кто своим трудом могут развивать страну. А остается кто? Скакуны майданные, пенсионеры несчастные и люмпены бесперспективные… Эмиграция самых активных и трудоспособных + отрицательная рождаемость = не просто депопуляция, а дегенератизация Украины, превращение её населения в глупое и агрессивное стадо.Смотрите, внимательно смотрите, россияне… И выводы делайте. Пока не поздно.У пана атамана нэмае золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны. Если так и дальше пойдет, то и я разбегусь в разные стороны... Хотя, нет. Не разбегусь. С корабля бегут крысы. Тараканы погибают вместе с капитаном и кораблем...Правда, наш Гидрант и тут нашел перемогу. Вроде бы такого не может быть, но такое на Украине есть! Людишки разбегаются, а мы празднуем победу! Озвучил эту перемогу опять же Луценко:Вспомнился старый престарый анекдот. Учительница вызвала отца нерадивого ученика в школу. "Ваш сын совершенно не учит уроки. Не знает элементарных вещей. Вот скажите, у кого на Земле самые большие яйца?" Отец подумал. "Наверное, у слона!" — "Да вы что? Самые большие яйца на Земле у страуса!" — "А-а-а, а я-то думаю, что это страусы бегают быстрее всех, а взлететь не могут..."Вы уже заметили, что вспоминаю я всегда не просто так. Со смыслом. Я про наших пенсионеров вспоминаю. У нас же очередное повышение пенсий намечается. Деньгу будут деды с бабками грести лопатой. Примерно по 90$ в месяц! Завидуйте! Только вот, в 2013 году эти самые пенсы нищенствовали на 183$...Ещё смешнее выглядит минимальная пенсия. Мизерная пенсия в размере $50 отвечает только одной цели – не дать пенсионеру замерзнуть в собственной квартире. Но даже этому сейчас она не отвечает. Нет возможности на эти $50, даже используя дотации, отопить свое жилье и прокормить себя.Украинские пенсионеры являются нищими. С 1 декабря 2018 года ожидается очередное повышение минимальной пенсии до 1497 гривен (примерно $53), однако минимальная пенсия, и даже средняя пенсия, существенно отстают от критерия ООН, определяющий порог нищеты в государстве: нищими считаются люди, которые в день получают менее $5.Если честно говорить – пенсии не существует. А пенсионеры существуют... Вот она, советская закалка! Но у меня остается ощущение, что скоро наше государство и эти выплаты прекратит. Прямо как у вас — денег нет, но вы держитесь... Пусть вас ваши дети и содержат... Кстати, интересно сравнить наши и ваши пенсии.М-да. Опять воспоминания. Подслушал разговор Тараканушки с подругой, которая поругалась с мужем. "Я была такой дурой в молодости, когда за него вышла замуж". "Да не переживай, ты и сейчас молодо выглядишь!" Вот и мы, всей страной, молодо выглядим...Ну не могу пройти мимо этих проклятых всеми тарифов. Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, это на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года. Это статистика.На конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды — 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений, и придомовых территорий — 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии — 3,8 млрд грн.И что делать? Денег-то нет. Точнее, "организм расходует собственные резервы". Заначки уже выпотрошены, молодежь "рассматривает варианты выезда на ПМЖ за границу". Майдан? Так мы не рабы. За просто так не майданим, а олигархи платить за митинги не хотят... Извините, что повторяюсь...Всё. Время позитивных новостей! Время перемог! Украинский международный аэропорт Борисполь был включен в антирейтинг самых популярных в мире по версии AirHelp. В перечне он занял седьмую позицию, в то время как лидировал Международный аэропорт Кувейт.Завидуете? А слово "анти" не заметили? По украинской традиции, перемога немедленно превратилась в зраду. Оказалось, что мы седьмые с конца. Но я, как насекомое иногда раскатывающее по миру, скажу так — враньё!Прокатитесь в Варшаву. Наш Борисполь современнее. А французские аэропорты... Бррр. Но больше всего "понравилось" в Торонто. Аэропорта достаточно, чтобы возненавидеть весь город.Никогда не берите маршрут с пересадкой в Торонто. В смысле не успеть на рейс — обычное дело. Сервис называется. Бежать с чемоданами (обязательно нужно забирать при пересадке) как бегемот — на всю жизнь проклянёшь Торонто, Канаду... Ну это так, воспоминания о будущем.Не получилось перемогнуть. Повторяю попытку.На автозаправочных станциях WOG и ОККО снизили цены на бензин на 50 коп./л.На станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,49 грн/л, А-95 — до 34,49 грн/л, А-95+ — до 35,59 грн/л. Цена на ДТ у операторов осталась на уровне 33,49 грн/л.Ура! Получилось. Только вот ездить на собственном авто не получается у многих. Цены снизились. Но так, что для обычного человека заправить машину все равно остается проблемой...Теперь о собственных "походах за истиной". Разговаривал тут с тараканом, который в казначействе живет. Голодно там у них стало! В октябре остаток средств на едином казначейском счете сократился на 31,5% с 21,388 млрд гривен до 14,645 млрд гривен.За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.Не подумайте, что они (местные тараканы) там золотом и долларами питаются. Золото ещё Яценюк в Штаты перевез. Голод у них. Расписки всякие доедают. Сами понимаете, качество пищи сильно ухудшилось. Короче, готовятся штурмовать Минфин. Именно эти тунеядцы не смогли взять займы. Вот голодают казначейские...Странное мы государство, да? Наполнение казны зависит от займов. Уничтожаем собственное производство ради соседей. Убиваем собственных граждан своеобразной медициной. Гордимся тем, что "разбегаемся в разные стороны". И все остальное тоже...А я вам скажу, мы не странное государство. Мы особое (ну так детей с отсталостями психическими принято в цивилизованном мире называть) государство! Любительское, если угодно. Знаете, как в производстве колбасы делают? Кончился какой-то компонент — продолжают выпуск. Только теперь колбаса становится "любительская". А если что-то случайно в колбасную массу уронили из ненужного — "особая"...Вот не хотел больше стариков трогать. А надо. Они же хотят нашу почту уничтожить! Своими пенсиями. Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что предприятие исчерпало все финансовые резервы и не сможет выплачивать зарплаты сотрудникам в случае, если тариф на доставку пенсий не будет изменен.Поговорил, как всегда. Интересный этот тип Смелянский. Знаете, сколько стоили пенсионеры нашей почте? Не поверите, но миллиард гривен! А я вот опять вспомнил, только не случай из жизни или анекдот. А брифинг этого самого Смелянского.Там же был задан самый мерзкий для украинских политиков и чиновников вопрос о гражданстве. На вопрос о гражданстве он ответил, что имеет два гражданства США и Украины. Вот вам и ответ.Я краем третьего уха слышал, что у вас тоже почтовые со странностями, так?А с другой стороны. Если пенсионеры хотят получать пенсии, то пусть оплачивают и доставку. Тем более, пенсии у них европейские будут. А они на нашей шее хотят шиковать... М-да, будут европейские... Скоро... Если доживут... Внуки...Ну а закончу я сегодня раскрытием государственной тайны! Не больше и не меньше.Я вспоминаю разговоры, в том числе и здесь, о скорой передаче земель Украины соседним государствам. Логика событий к этому и вела. Ну вы помните...Так вот, природа устала ждать справедливости. А она мудрая, мать наша природа. Сама решает вопросы, которые не хотят решать люди. Украина может потерять около 5 тысяч га земель из-за эрозии берега реки Западный Буг, который размывается из-за недостаточного финансирования работ по укреплению.Не подумайте, что природа справедливость выборочно устанавливает. Украина также может потерять территории в пользу других государств. В частности, на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей.Реки валят с Украины вместе с берегами...Вот такие галушки. А все потому, что кое-кто, знаю, что вы правильно подумали о Гидранте и К, уже три года не выделяет денег на укрепление берегов этих рек. Мочат как рыбы и не делают ничего. Хотя рыб-то я как раз понимаю. Им свинтить с этой "демократической страны" прямо мрия...Иногда сижу у окна, смотрю на Крещатик или прогуливаюсь по парку и думаю. В правительстве и администрации Гидранта прекрасно видят, как медленно становится сильнее наша Украина. Что же ещё они придумают для ускорения этого процесса? Остались неохваченными дети... Могут ведь разрешить и им работать лет с 9-ти...Не очень весело получилось сегодня. Но я предупреждал. Пишу ровно то, что в голове.Ну и пока! У вас сегодня праздник. Так что поздравляю. Улыбайтесь и отдыхайте. Удачи в делах, здоровья назло всем печалям и счастья вашей семье. Будем жить!