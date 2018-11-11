Эволюция ручных противотанковых гранат РПГ
Появление на полях сражений танков в годы Первой мировой войны запустило процесс создания различных противотанковых вооружений. В том числе тех, которыми можно было оснастить обычного пехотинца. Так достаточно скоро появились противотанковые ружья и противотанковые гранаты. Уже в годы Второй мировой войны армии воюющих стран начали использовать ручные противотанковые гранатометы, всем известны немецкие одноразовые гранатометы Фаустпатрон или американские ручные противотанковые гранатометы M1 «Базука».
В СССР в годы Второй мировой войны основным противотанковым оружием солдата-пехотинца были противотанковые ружья и ручные противотанковые гранаты. На протяжении войны также достаточно широко использовались импровизированные средства борьбы с бронетехникой противника, к которым можно было отнести знаменитые бутылки с зажигательной смесью. Первые образцы ручных противотанковых гранат, которые были созданы на основе опыта Первой мировой войны, при удачном броске за счет фугасного действия могли обеспечить пробитие брони толщиной до 15 мм.
Уже после начала Второй мировой войны стало понятно, что пехотинцу необходима граната, обладающая более мощным пробивным действием. В 1940 году на вооружение РККА начинает поступать ручная противотанковая граната ударного действия РПГ-40. РПГ-40 (ручная противотанковая граната образца 1940 года) – фугасная противотанковая граната созданная специалистами ГСКБ-30 при заводе №58 имени Ворошилова, конструктор – М. И. Пузырев. Граната, созданная Пузыревым, использовалась советскими солдатами на протяжении всей войны, она предназначалась для борьбы с бронетехникой противника: бронемашинами, бронетранспортерами, легкими танками с броней до 20 мм.
Граната РПГ-40 была оснащена ударным взрывателем мгновенного действий, который отвечал за подрыв гранаты при ее встрече с твердой поверхностью и поражение цели за счет фугасного эффекта. Броня толщиной до 15-20 мм пробивалась данной гранатой сквозным пробитием. В зависимости от положения противотанковой гранты в момент соприкосновения с целью ее бронепробиваемость могла уменьшаться. При разрывах на броне толщиной более 20-мм, на ней оставались лишь вмятины небольшой формы. При этом в некоторых случаях ограниченно поражались цели и с более толстым бронированием, это происходило за счет откола внутреннего слоя брони и образования вторичных поражающих элементов.
РПГ-40 весила 1200 грамм, масса разрывного заряда составляла 760 грамм. Ручная граната состояла из жестяного корпуса, в котором располагался разрывной заряд – прессованный или литой тротил. Корпус при заряжании гранаты навинчивался на рукоятку, в которой находились предохранительный и ударный механизмы. В рукоятке РПГ-40 был помещен инерционный запал мгновенного действия с ударным механизмом и предохранительной чекой. Перед броском гранаты через отверстие в крышке в осевой канал корпуса вставлялся детонатор. Максимальная дальность броска такой гранаты составляла 20-25 метров. Метать гранату необходимо было из укрытия. Пехотинец должен был постараться попасть по наиболее уязвимым местам бронемашины или танка (ведущим колесам, гусеницам, крыше башни, крыше моторного отсека). Помимо этого на протяжении всей войны граната использовалась советскими пехотинцами и для разрушения различных укрытий и огневых точек противника полевого типа.
Ручные противотанковые гранаты РПГ-40 оставались на вооружении вплоть до конца Великой Отечественной войны и даже некоторое время после ее окончания. При этом еще перед самой войной была разработана более мощная граната РПГ-41, создателем которой также был М. И. Пузырев. Она представляла собой вариант РПГ-40 с увеличенным весом разрывного заряда. Данная граната успешно прошла испытания в апреле 1941 года и была принята на вооружение.
Масса взрывчатого вещества в гранате была доведена до 1400-1500 грамм, а вес самой гранаты составлял 2000 грамм. Как и предшественница РПГ-41 обладала ненаправленным фугасным действием на цель и могла пробивать броню толщиной до 25 мм. Таким образом, ее бронепробитие подросло всего на 5 мм. Но существенно возросшая масса изделия уменьшила дальность броска всего до 10-15 метров, что тем более предполагало ее использование исключительно из укрытия.
Обычно при подрыве на поверхности брони толщиной 20-25 мм граната обеспечивала сквозное пробитие. РПГ-41 могла ограничено использоваться и для борьбы со средними, тяжелыми танками, но лишь при удачном попадании в наиболее уязвимые места. Несмотря на принятие на вооружение, данная граната по своей бронепробиваемости лишь немного превосходила предшественницу, при этом дальность броска из-за увеличившейся массы сократилась существенно. Широкого распространения данная граната не получила, она выпускалась лишь короткий промежуток времени с 1941 по 1942 год, при этом в войсках уже в 1942 году снова вернулись к использованию гранаты РПГ-40, обладавшей меньшим весом.
Гранату РПГ-41 Пузырева не стоит путать с гранатой конструкторов Дьяконова и Селянкина, которая была разработана в июле 1941 года для производства на предприятиях Ленинграда. Граната также получила обозначение «ручная противотанковая граната образца 1941 года» — РПГ-41, но также ее называли и РГД-41. Для создания противотанковой гранаты конструкторы использовали ручку от осколочной гранаты Дьяконова РГД-33. При этом удлинили запал и увеличили массу взрывчатого вещества до 1000 грамм (по этой причине данная граната получила неофициальное прозвище «Ворошиловский килограмм»), взрывчатое вещество было расположено в корпусе цилиндрической формы. При общей массе 1300 грамм граната обеспечивала бронепробиваемость на уровне 20-25 мм, дальность броска гранаты не превышала 15 метров. Данный боеприпас использовался в основном во время боев по обороне Ленинграда, всего в 1941 году предприятия города выпустили почти 800 тысяч подобных гранат.
При этом конструкторы немецкой бронетехники последовательно шли по пути усиления бронирования танков. Гранаты РПГ-40 и РПГ-41 достаточно быстро перестали удовлетворять требованиям пехоты, против появления большого количества танков, в конструкции которых использовались бронелисты от 30 мм и выше, данные гранаты были откровенно слабыми. А с массовым появлением на полях сражений средних танков «Пантера» и тяжелых танков «Тигр» потребность в новом противотанковом вооружения пехотинца стала еще более очевидной.
Реагируя на ситуации на фронте, уже в 1942 году конструктором Н. П. Беляковым, работающим в КБ-30, были начаты работы по созданию ручной противотанковой кумулятивной гранаты направленного действия. Из-за острой потребности действующей армии в ручных средствах борьбы с немецкими танками испытания новой гранаты провели в сжатые сроки. Полигонные испытания были завершены 16 апреля 1943 года, а войсковые – с 22 по 28 апреля того же года. После их завершения новая граната под обозначением «ручная противотанковая граната образца 1943 года» – РПГ-43 была принята на вооружение. Уже к лету 1943 года она начала поступать в войска и использовалась советскими пехотинцами вплоть до завершения войны. Граната весила около 1200 грамм, что обеспечивало дальность броска до 20 метров. В качестве взрывчатого вещества использовался тротил, вес боевого заряда составлял примерно 650 грамм.
Граната РПГ-43 состояла из корпуса, разрывного заряда, рукоятки с предохранительным механизмом, ленточного стабилизатора (две стропы из брезентовой ткани), а также ударно-воспламеняющего механизма с запалом. Корпус гранаты был выполнен из металла, взрывчатое вещество внутри корпуса размещено таким образом, что образовывало конус кумулятивной воронки, направленной вниз. На деревянной рукоятке гранаты находится чека, жестяная воронка (под которой находился стабилизатор), пружина и две брезентовых ленты. После того, как пехотинец выдергивает чеку гранаты и бросает ее в цель, происходит следующее: пружина выстреливает назад жестяную воронку, которая вытягивает за собой две тканевые ленты, образующие подобие парашюта, такой стабилизатор разворачивает гранату кумулятивной воронкой вперед к броне цели. При соприкосновении с преградой инерционный ударник разбивает капсюль, после чего следует мгновенный взрыв гранаты. В момент взрыва образуется кумулятивная струя, скорость которой достигает 12000-15000 м/с, а давление внутри струи – 100 000 кгс/см², при диаметре корпуса гранаты в 95 мм это обеспечивает бронепробитие на уровне 75 мм.
Появление в войсках гранаты РПГ-43 существенным образом расширило возможности пехотинцев по борьбе с бронетехникой противника. Однако вскоре было установлено, что детонацию лучше производить не на самой броне, а на расстоянии от цели, равном приблизительно диаметру корпуса. После этого работы по разработке новых ручных противотанковых гранат были продолжены. В результате этих работ была создана наиболее совершенная советская ручная противотанковая граната РПГ-6.
Данная граната предназначалась для поражения различной бронетехники, ее экипажа, оборудования, вооружений, воспламенения боеприпасов и горючего. Разработке гранаты способствовало появление немецких танков «Тигр» и «Пантера», а также знакомство с штурмовым орудием «Фердинанд». В 1943 году в московском филиале НИИ-6 начались работы по созданию нового боеприпаса. Над гранатой работали конструкторы М. З. Полевиков, Л. Б. Иоффе и Н. С. Житких при участии Г. В. Хрусталева, А. Н. Осина и Е. И. Пыховой. Ими была создана ручная противотанковая кумулятивная граната РПГ-6, оснащенная ударным детонатором. Войсковые испытания новинки прошли в сентябре 1943 года. В качестве мишени было использовано трофейное штурмовое орудие «Фердинанд» (лобовая броня до 200 мм, бортовая – порядка 85 мм). Проведенные испытания показали, что при ударе головной частью граната пробивает броню толщиной до 120 мм, в то время как РПГ-43 не пробивала броню толще 75 мм. По завершению испытаний граната была рекомендована к принятию на вооружение Красной Армией и использовалась до конца войны. Производство гранаты РПГ-6 продолжалось в СССР с 1943 по 1950 год.
Масса гранаты составляла около 1100-1130 грамм, масса взрывчатого вещества – 580 грамм. Стрелок мог метать такую гранату на дальность до 20-25 метров. Как и граната РПГ-43, новинка имела стабилизатор, который предназначен для придания боеприпасу направления полета с целью обеспечения удара о броню выпуклым дном корпуса. Стабилизатор гранаты РПГ-6 состоял из двух малых и двух больших матерчатых лент. Одной из особенностей гранаты РПГ-6 была простота ее изготовления – все детали гранаты производились методом штамповки из листовой стали, а резьбовые соединения получали путем накатки. В ее конструкции отсутствовали резьбовые и точеные детали. Рукоятка гранаты производилась из листовой стали толщиной полмиллиметра. В качестве взрывчатого вещества использовался тротил, граната снаряжалась методом заливки. Простота конструкции позволила наладить массовый выпуск гранаты РПГ-6 в короткие сроки, обеспечив советских пехотинцев достаточно мощным противотанковым средством ближнего боя.
Источники информации:
http://broneboy.ru
https://soldat.pro
https://vpk-news.ru/articles/45192
Материалы из открытых источников
В СССР в годы Второй мировой войны основным противотанковым оружием солдата-пехотинца были противотанковые ружья и ручные противотанковые гранаты. На протяжении войны также достаточно широко использовались импровизированные средства борьбы с бронетехникой противника, к которым можно было отнести знаменитые бутылки с зажигательной смесью. Первые образцы ручных противотанковых гранат, которые были созданы на основе опыта Первой мировой войны, при удачном броске за счет фугасного действия могли обеспечить пробитие брони толщиной до 15 мм.
Уже после начала Второй мировой войны стало понятно, что пехотинцу необходима граната, обладающая более мощным пробивным действием. В 1940 году на вооружение РККА начинает поступать ручная противотанковая граната ударного действия РПГ-40. РПГ-40 (ручная противотанковая граната образца 1940 года) – фугасная противотанковая граната созданная специалистами ГСКБ-30 при заводе №58 имени Ворошилова, конструктор – М. И. Пузырев. Граната, созданная Пузыревым, использовалась советскими солдатами на протяжении всей войны, она предназначалась для борьбы с бронетехникой противника: бронемашинами, бронетранспортерами, легкими танками с броней до 20 мм.
Граната РПГ-40
Граната РПГ-40 была оснащена ударным взрывателем мгновенного действий, который отвечал за подрыв гранаты при ее встрече с твердой поверхностью и поражение цели за счет фугасного эффекта. Броня толщиной до 15-20 мм пробивалась данной гранатой сквозным пробитием. В зависимости от положения противотанковой гранты в момент соприкосновения с целью ее бронепробиваемость могла уменьшаться. При разрывах на броне толщиной более 20-мм, на ней оставались лишь вмятины небольшой формы. При этом в некоторых случаях ограниченно поражались цели и с более толстым бронированием, это происходило за счет откола внутреннего слоя брони и образования вторичных поражающих элементов.
РПГ-40 весила 1200 грамм, масса разрывного заряда составляла 760 грамм. Ручная граната состояла из жестяного корпуса, в котором располагался разрывной заряд – прессованный или литой тротил. Корпус при заряжании гранаты навинчивался на рукоятку, в которой находились предохранительный и ударный механизмы. В рукоятке РПГ-40 был помещен инерционный запал мгновенного действия с ударным механизмом и предохранительной чекой. Перед броском гранаты через отверстие в крышке в осевой канал корпуса вставлялся детонатор. Максимальная дальность броска такой гранаты составляла 20-25 метров. Метать гранату необходимо было из укрытия. Пехотинец должен был постараться попасть по наиболее уязвимым местам бронемашины или танка (ведущим колесам, гусеницам, крыше башни, крыше моторного отсека). Помимо этого на протяжении всей войны граната использовалась советскими пехотинцами и для разрушения различных укрытий и огневых точек противника полевого типа.
Ручные противотанковые гранаты РПГ-40 оставались на вооружении вплоть до конца Великой Отечественной войны и даже некоторое время после ее окончания. При этом еще перед самой войной была разработана более мощная граната РПГ-41, создателем которой также был М. И. Пузырев. Она представляла собой вариант РПГ-40 с увеличенным весом разрывного заряда. Данная граната успешно прошла испытания в апреле 1941 года и была принята на вооружение.
Гранаты РПГ-40 и РПГ-41
Масса взрывчатого вещества в гранате была доведена до 1400-1500 грамм, а вес самой гранаты составлял 2000 грамм. Как и предшественница РПГ-41 обладала ненаправленным фугасным действием на цель и могла пробивать броню толщиной до 25 мм. Таким образом, ее бронепробитие подросло всего на 5 мм. Но существенно возросшая масса изделия уменьшила дальность броска всего до 10-15 метров, что тем более предполагало ее использование исключительно из укрытия.
Обычно при подрыве на поверхности брони толщиной 20-25 мм граната обеспечивала сквозное пробитие. РПГ-41 могла ограничено использоваться и для борьбы со средними, тяжелыми танками, но лишь при удачном попадании в наиболее уязвимые места. Несмотря на принятие на вооружение, данная граната по своей бронепробиваемости лишь немного превосходила предшественницу, при этом дальность броска из-за увеличившейся массы сократилась существенно. Широкого распространения данная граната не получила, она выпускалась лишь короткий промежуток времени с 1941 по 1942 год, при этом в войсках уже в 1942 году снова вернулись к использованию гранаты РПГ-40, обладавшей меньшим весом.
Гранату РПГ-41 Пузырева не стоит путать с гранатой конструкторов Дьяконова и Селянкина, которая была разработана в июле 1941 года для производства на предприятиях Ленинграда. Граната также получила обозначение «ручная противотанковая граната образца 1941 года» — РПГ-41, но также ее называли и РГД-41. Для создания противотанковой гранаты конструкторы использовали ручку от осколочной гранаты Дьяконова РГД-33. При этом удлинили запал и увеличили массу взрывчатого вещества до 1000 грамм (по этой причине данная граната получила неофициальное прозвище «Ворошиловский килограмм»), взрывчатое вещество было расположено в корпусе цилиндрической формы. При общей массе 1300 грамм граната обеспечивала бронепробиваемость на уровне 20-25 мм, дальность броска гранаты не превышала 15 метров. Данный боеприпас использовался в основном во время боев по обороне Ленинграда, всего в 1941 году предприятия города выпустили почти 800 тысяч подобных гранат.
При этом конструкторы немецкой бронетехники последовательно шли по пути усиления бронирования танков. Гранаты РПГ-40 и РПГ-41 достаточно быстро перестали удовлетворять требованиям пехоты, против появления большого количества танков, в конструкции которых использовались бронелисты от 30 мм и выше, данные гранаты были откровенно слабыми. А с массовым появлением на полях сражений средних танков «Пантера» и тяжелых танков «Тигр» потребность в новом противотанковом вооружения пехотинца стала еще более очевидной.
Реагируя на ситуации на фронте, уже в 1942 году конструктором Н. П. Беляковым, работающим в КБ-30, были начаты работы по созданию ручной противотанковой кумулятивной гранаты направленного действия. Из-за острой потребности действующей армии в ручных средствах борьбы с немецкими танками испытания новой гранаты провели в сжатые сроки. Полигонные испытания были завершены 16 апреля 1943 года, а войсковые – с 22 по 28 апреля того же года. После их завершения новая граната под обозначением «ручная противотанковая граната образца 1943 года» – РПГ-43 была принята на вооружение. Уже к лету 1943 года она начала поступать в войска и использовалась советскими пехотинцами вплоть до завершения войны. Граната весила около 1200 грамм, что обеспечивало дальность броска до 20 метров. В качестве взрывчатого вещества использовался тротил, вес боевого заряда составлял примерно 650 грамм.
Граната РПГ-43 состояла из корпуса, разрывного заряда, рукоятки с предохранительным механизмом, ленточного стабилизатора (две стропы из брезентовой ткани), а также ударно-воспламеняющего механизма с запалом. Корпус гранаты был выполнен из металла, взрывчатое вещество внутри корпуса размещено таким образом, что образовывало конус кумулятивной воронки, направленной вниз. На деревянной рукоятке гранаты находится чека, жестяная воронка (под которой находился стабилизатор), пружина и две брезентовых ленты. После того, как пехотинец выдергивает чеку гранаты и бросает ее в цель, происходит следующее: пружина выстреливает назад жестяную воронку, которая вытягивает за собой две тканевые ленты, образующие подобие парашюта, такой стабилизатор разворачивает гранату кумулятивной воронкой вперед к броне цели. При соприкосновении с преградой инерционный ударник разбивает капсюль, после чего следует мгновенный взрыв гранаты. В момент взрыва образуется кумулятивная струя, скорость которой достигает 12000-15000 м/с, а давление внутри струи – 100 000 кгс/см², при диаметре корпуса гранаты в 95 мм это обеспечивает бронепробитие на уровне 75 мм.
Граната РПГ-43
Появление в войсках гранаты РПГ-43 существенным образом расширило возможности пехотинцев по борьбе с бронетехникой противника. Однако вскоре было установлено, что детонацию лучше производить не на самой броне, а на расстоянии от цели, равном приблизительно диаметру корпуса. После этого работы по разработке новых ручных противотанковых гранат были продолжены. В результате этих работ была создана наиболее совершенная советская ручная противотанковая граната РПГ-6.
Данная граната предназначалась для поражения различной бронетехники, ее экипажа, оборудования, вооружений, воспламенения боеприпасов и горючего. Разработке гранаты способствовало появление немецких танков «Тигр» и «Пантера», а также знакомство с штурмовым орудием «Фердинанд». В 1943 году в московском филиале НИИ-6 начались работы по созданию нового боеприпаса. Над гранатой работали конструкторы М. З. Полевиков, Л. Б. Иоффе и Н. С. Житких при участии Г. В. Хрусталева, А. Н. Осина и Е. И. Пыховой. Ими была создана ручная противотанковая кумулятивная граната РПГ-6, оснащенная ударным детонатором. Войсковые испытания новинки прошли в сентябре 1943 года. В качестве мишени было использовано трофейное штурмовое орудие «Фердинанд» (лобовая броня до 200 мм, бортовая – порядка 85 мм). Проведенные испытания показали, что при ударе головной частью граната пробивает броню толщиной до 120 мм, в то время как РПГ-43 не пробивала броню толще 75 мм. По завершению испытаний граната была рекомендована к принятию на вооружение Красной Армией и использовалась до конца войны. Производство гранаты РПГ-6 продолжалось в СССР с 1943 по 1950 год.
Граната РПГ-6
Масса гранаты составляла около 1100-1130 грамм, масса взрывчатого вещества – 580 грамм. Стрелок мог метать такую гранату на дальность до 20-25 метров. Как и граната РПГ-43, новинка имела стабилизатор, который предназначен для придания боеприпасу направления полета с целью обеспечения удара о броню выпуклым дном корпуса. Стабилизатор гранаты РПГ-6 состоял из двух малых и двух больших матерчатых лент. Одной из особенностей гранаты РПГ-6 была простота ее изготовления – все детали гранаты производились методом штамповки из листовой стали, а резьбовые соединения получали путем накатки. В ее конструкции отсутствовали резьбовые и точеные детали. Рукоятка гранаты производилась из листовой стали толщиной полмиллиметра. В качестве взрывчатого вещества использовался тротил, граната снаряжалась методом заливки. Простота конструкции позволила наладить массовый выпуск гранаты РПГ-6 в короткие сроки, обеспечив советских пехотинцев достаточно мощным противотанковым средством ближнего боя.
Источники информации:
http://broneboy.ru
https://soldat.pro
https://vpk-news.ru/articles/45192
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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