Новороссия никогда не станет частью фашистской Украины
После Минских соглашений популярным стал миф об ополчении, которое вполне могло победоносно дойти до Киева (Львова, Лондона…) и очистить Украину от скверны, но было остановлено Кремлем. Сторонники этого мифа не слишком заботятся о реальном положении вещей: отсутствии у ополчения в 2014 году достаточного количества личного состава, техники и опыта, чтобы просто отбросить украинцев за пределы Донбасса (автор, принимавший непосредственное участие в боевых действиях в 2014 году, придерживается веры в то, что в июле-августе ополчение спасли от тотального разгрома «отпускники» и «Северный ветер»). Исходя из сути договоренностей, также был выпестован и широко распространен миф о том, что в Кремле только и мечтают, как бы вернуть Новороссию в состав Украины.
Сейчас, когда ЛНР и ДНР столкнулись с досадно безальтернативными выборами глав республик, в социальных сетях появилось множество материалов (в том числе исходящих от кандидатов, сошедших с трассы, а также лишившихся своих постов чиновников), прямо обвиняющих РФ и поддерживаемых «кураторами» фаворитов выборов в подготовке «сдачи» Новороссии, возвращения ее под контроль Украины или западных миротворцев.
Учитывая, что данный миф активно пропагандируется (не без помощи противника) и вогнал в уныние множество деятельных сторонников Новороссии, необходимо попытаться по мере сил противостоять наветам. И пусть об истинных планах Кремля автору, в отличие от большинства расхожих «экспертов-аналитиков», ничего не известно, здравый смысл и объективная реальность вокруг сами по себе могут сказать о многом.
Первое, что бросается в глаза, — восстановление инфраструктуры. Даже если поверить в то, что в Москве сидят негодяи, плотоядно радующиеся скорой передаче Новороссии в руки украинских палачей на верную гибель, поверить в тот факт, что в Москве сидят круглые дураки, никак не получается.
Вот совсем не верится в тот факт, что россияне дают деньги на восстановление уничтоженного войной жилого фонда и мостов, школ и больниц (зачастую не пострадавших от обстрелов, а заброшенных еще в украинские времена), латание дорог, поддержание в порядке коммунальной сферы и т. д. ради того, чтобы в скором будущем передать все это «украинским партнерам».
Помимо мелкого ремонта, в Новороссии реализуются куда более масштабные проекты. Например, в 2016 году были проведены работы по строительству энергомоста, который обеспечил электричеством значительную часть ЛНР (ранее электроэнергия поступала из г. Счастье, находящегося на оккупированной территории, что давало Украине возможность терроризировать республику). Неужели этот и другие масштабные проекты были сделаны в качестве подарка Киеву? Более чем сомнительно.
Еще один немаловажный момент: в ЛНР был построен дополнительный энергомост, позволивший вновь запустить в 2017 году принадлежащий одному из российских олигархов Алчевский металлургический завод. Вообще, на Донбассе множество промышленных предприятий, принадлежащих российским бизнесменам (в том числе входивших в Индустриальный союз Донбасса). Другие, после введения внешнего управления кампанией «ВТС», восстанавливаются и переводятся на новые рынки сбыта. Неужели «акулы капитализма, заправляющие Россией», внезапно поглупели настолько, чтобы дарить целый курятник золотоносных кур каким-то проходимцам в Киеве?
Колоссальные суммы расходуются на гуманитарные программы: только на программу реинтеграции населения Донбасса уходят десятки миллионов рублей в год. Сколько расходуется в целом на гуманитарную сферу, тяжело представить: наверное, караван белых КамАЗов можно было бы неоднократно набить деньгами полностью. Да, часть этих средств компенсируется продажей угля и продукции работающих предприятий. Тем не менее, поверить в аттракцион невиданной щедрости невозможно: никто не станет ублажать население территорий, которые не воспринимают в качестве хотя бы доминиона.
Еще один немаловажный момент – вооруженные силы ЛДНР. Можно сколько угодно играть в выполнение Минских договоренностей, но никто не отменит огромное количество артиллерии, бронетехники, боекомплекта и людей, умеющих и готовых всем этим пользоваться. Неужели кто-то думает, что мужики на Донбассе вот так просто возьмут и расстанутся с этим добром по указке сверху и пойдут сдаваться на милость бандеровцев (которые всенепременно устроят кровавую баню)? Можно забрать «подкидышей» (присланных кадровых военных), инструкторов и советников, но оружие Донбасс уже не опустит.
Да и кто в здравом уме станет расформировывать полностью лояльную, закаленную в боях и неплохо вооруженную армию? Тем более что она вполне вписывается в Минские договоренности под именем народной милиции?
Еще один оптимистичный повод говорить об интеграции Новороссии с Россией – объявленная либерализация миграционной политики в отношении носителей русского языка, в том числе жителей Донбасса. Да, эти обещания звучали уже неоднократно, но надежда на вразумление миграционных чиновников все-таки присутствует.
При всей нищете и неустроенности жизни в Новороссии здесь ощущается робкое движение в направлении организованности и восстановления того, что принято называть нормальной жизнью, благополучием. И происходит это все явно не стараниями местных властей (а порой вопреки их действиям) и не благодаря болтологии бесчисленных «аналитиков», пятый год говорящих о «сливе» и предрекающих скорый конец. Все это происходит благодаря России. И говорить, что Россия поддерживает Донбасс только ради того, чтобы затем подарить киевским маргиналам, как минимум нелепо. А еще вредно. Потому что это пагубно влияет на людей, уставших от войны и неопределенности, на маловерных и сомневающихся.
Возвращение Новороссии в состав нынешней Украины невозможно, и дело тут не только в цивилизационном выборе, различных ценностях и пролитой крови. Просто это две совершенно разные реальности, абсолютно несовместимые, и с каждым днем расстояние между ними увеличивается. Для того чтобы Донбасс снова смог взаимодействовать с жителями Украины, нужно что-то большее, чем свержение нынешней власти или вызванное голодом и холодом покаяние населения. Нужна какая-то совершенно другая Украина и совершенно другая роль в ней Донбасса.
Сегодня непонятно, как это будет выглядеть и сложатся ли подходящие условия вообще. Зато уже сегодня можно с уверенность констатировать, что Донбасс является не только важным аспектом российской политики, но и важным приобретением России. И отдавать это приобретение или делиться им с другими Кремль не станет. По крайней мере, если не будет концептуальных изменений в политической жизни самой России.
Сейчас, когда ЛНР и ДНР столкнулись с досадно безальтернативными выборами глав республик, в социальных сетях появилось множество материалов (в том числе исходящих от кандидатов, сошедших с трассы, а также лишившихся своих постов чиновников), прямо обвиняющих РФ и поддерживаемых «кураторами» фаворитов выборов в подготовке «сдачи» Новороссии, возвращения ее под контроль Украины или западных миротворцев.
Учитывая, что данный миф активно пропагандируется (не без помощи противника) и вогнал в уныние множество деятельных сторонников Новороссии, необходимо попытаться по мере сил противостоять наветам. И пусть об истинных планах Кремля автору, в отличие от большинства расхожих «экспертов-аналитиков», ничего не известно, здравый смысл и объективная реальность вокруг сами по себе могут сказать о многом.
Первое, что бросается в глаза, — восстановление инфраструктуры. Даже если поверить в то, что в Москве сидят негодяи, плотоядно радующиеся скорой передаче Новороссии в руки украинских палачей на верную гибель, поверить в тот факт, что в Москве сидят круглые дураки, никак не получается.
Вот совсем не верится в тот факт, что россияне дают деньги на восстановление уничтоженного войной жилого фонда и мостов, школ и больниц (зачастую не пострадавших от обстрелов, а заброшенных еще в украинские времена), латание дорог, поддержание в порядке коммунальной сферы и т. д. ради того, чтобы в скором будущем передать все это «украинским партнерам».
Помимо мелкого ремонта, в Новороссии реализуются куда более масштабные проекты. Например, в 2016 году были проведены работы по строительству энергомоста, который обеспечил электричеством значительную часть ЛНР (ранее электроэнергия поступала из г. Счастье, находящегося на оккупированной территории, что давало Украине возможность терроризировать республику). Неужели этот и другие масштабные проекты были сделаны в качестве подарка Киеву? Более чем сомнительно.
Еще один немаловажный момент: в ЛНР был построен дополнительный энергомост, позволивший вновь запустить в 2017 году принадлежащий одному из российских олигархов Алчевский металлургический завод. Вообще, на Донбассе множество промышленных предприятий, принадлежащих российским бизнесменам (в том числе входивших в Индустриальный союз Донбасса). Другие, после введения внешнего управления кампанией «ВТС», восстанавливаются и переводятся на новые рынки сбыта. Неужели «акулы капитализма, заправляющие Россией», внезапно поглупели настолько, чтобы дарить целый курятник золотоносных кур каким-то проходимцам в Киеве?
Колоссальные суммы расходуются на гуманитарные программы: только на программу реинтеграции населения Донбасса уходят десятки миллионов рублей в год. Сколько расходуется в целом на гуманитарную сферу, тяжело представить: наверное, караван белых КамАЗов можно было бы неоднократно набить деньгами полностью. Да, часть этих средств компенсируется продажей угля и продукции работающих предприятий. Тем не менее, поверить в аттракцион невиданной щедрости невозможно: никто не станет ублажать население территорий, которые не воспринимают в качестве хотя бы доминиона.
Еще один немаловажный момент – вооруженные силы ЛДНР. Можно сколько угодно играть в выполнение Минских договоренностей, но никто не отменит огромное количество артиллерии, бронетехники, боекомплекта и людей, умеющих и готовых всем этим пользоваться. Неужели кто-то думает, что мужики на Донбассе вот так просто возьмут и расстанутся с этим добром по указке сверху и пойдут сдаваться на милость бандеровцев (которые всенепременно устроят кровавую баню)? Можно забрать «подкидышей» (присланных кадровых военных), инструкторов и советников, но оружие Донбасс уже не опустит.
Да и кто в здравом уме станет расформировывать полностью лояльную, закаленную в боях и неплохо вооруженную армию? Тем более что она вполне вписывается в Минские договоренности под именем народной милиции?
Еще один оптимистичный повод говорить об интеграции Новороссии с Россией – объявленная либерализация миграционной политики в отношении носителей русского языка, в том числе жителей Донбасса. Да, эти обещания звучали уже неоднократно, но надежда на вразумление миграционных чиновников все-таки присутствует.
При всей нищете и неустроенности жизни в Новороссии здесь ощущается робкое движение в направлении организованности и восстановления того, что принято называть нормальной жизнью, благополучием. И происходит это все явно не стараниями местных властей (а порой вопреки их действиям) и не благодаря болтологии бесчисленных «аналитиков», пятый год говорящих о «сливе» и предрекающих скорый конец. Все это происходит благодаря России. И говорить, что Россия поддерживает Донбасс только ради того, чтобы затем подарить киевским маргиналам, как минимум нелепо. А еще вредно. Потому что это пагубно влияет на людей, уставших от войны и неопределенности, на маловерных и сомневающихся.
Возвращение Новороссии в состав нынешней Украины невозможно, и дело тут не только в цивилизационном выборе, различных ценностях и пролитой крови. Просто это две совершенно разные реальности, абсолютно несовместимые, и с каждым днем расстояние между ними увеличивается. Для того чтобы Донбасс снова смог взаимодействовать с жителями Украины, нужно что-то большее, чем свержение нынешней власти или вызванное голодом и холодом покаяние населения. Нужна какая-то совершенно другая Украина и совершенно другая роль в ней Донбасса.
Сегодня непонятно, как это будет выглядеть и сложатся ли подходящие условия вообще. Зато уже сегодня можно с уверенность констатировать, что Донбасс является не только важным аспектом российской политики, но и важным приобретением России. И отдавать это приобретение или делиться им с другими Кремль не станет. По крайней мере, если не будет концептуальных изменений в политической жизни самой России.
- Автор:
- Егор Махов