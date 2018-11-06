Китайские блоки на «Томагавках», сиротство Пентагона и спасительная миссия Трампа
Накануне выборов в Конгресс США в американских СМИ появились материалы о том, что, согласно недавнему докладу Пентагона, нынешнее положение дел в вооруженных силах и военно-промышленном комплексе страны можно охарактеризовать как катастрофическое.
Главным источником этой информации стал известный автор агентства Рейтер Энди Хоум, получивший доступ к датированному минувшим сентябрем докладу военного ведомства США, посвященного главным образом ситуации с важнейшими поставками для армии и флота Соединенных Штатов.
Общую тональность этого документа он характеризует как «близкую к панической». И, судя по пересказанному Хоумом содержанию доклада, для таких настроений есть все основания.
Прежде всего сообщается, что более 300 важнейших элементов обеспечения боеспособности ВС США и эффективности ВПК страны или уже импортируются из КНР и других стран, преимущественно из Юго-Восточной Азии, или в ближайшее время начнут там закупаться. Поскольку американские предприятия, их выпускавшие, обанкротились или находятся на грани закрытия.
Таковы плоды деиндустриализации американской экономики и тесно связанных с нею процессов глобализации. В течение нескольких десятилетий целый ряд производств, в том числе имеющих стратегическое значение, последовательно выносились туда, где была дешевле рабочая сила. А потом и вовсе стали просто закупать нужные комплектующие, что было еще более экономично.
В частности, сообщается, что, поскольку производственные цепочки микроэлектронных элементов стали глобальными, американцы не могут доверять их поставщикам. Напомним о многочисленных скандалах, разгоравшихся по причине того, что в американском «оружии будущего» (F-35, эсминце «Замволт» и в других новинках ВПК) широко применялись детали и блоки китайского производства. Впрочем, несмотря, на возмущение американской общественности, использование комплектующих из Поднебесной продолжалось.
Зависимость от КНР охватывает практически все сферы военного снабжения США: от хайтека до банальных ботинок пехотинца и тканей, из которых изготавливают палатки. Вот ведь тоже проблема: недавно прекратил свое существование производитель синтетических нитей для этих тканей. Выручают китайцы, однако в случае усиления торговой войны «джи-ай» могут остаться без полевых тентов.
Впрочем, «импортозамещение наоборот» сегодня для американцев не самый худший вариант. В некоторых случаях им нечем заменить важнейшие компоненты. В несекретной части доклада, которую и цитирует Хоум, сообщается, что ракетная отрасль осталась без переключателей, применяемых на практически всех американских моделях, поскольку его производитель закрылся еще два года назад. Но этот факт для военного руководства стал известен только сейчас, когда запас необходимых деталей на складах иссяк. И теперь вообще непонятно как решить эту проблему.
Еще более удивительная история приключилось с единственным в США производителем твердотопливных моторов для ракет «воздух — воздух», который, как пишут составители доклада, «столкнулся с техническими проблемами», причем непреодолимого характера, поскольку возобновить выпуск двигателей так и не получилось, и Пентагон вынужден был подрядить норвежскую компанию для обеспечения бесперебойных поставок.
Не менее остро, чем технические проблемы, стоят вопросы кадровые. Так, в ракетных войсках стратегического назначения, согласно данным отчета, острая нехватка специалистов – инженеров и техников, имеющих необходимое образование, и самое главное, американское гражданство.
Ведь в американских РВСН, в отличие от других родов войск, могут служить только граждане США. Вполне подготовленных соискателей на технические должности пруд пруди, но в основном иностранцев, большинство из которых – китайцы.
Далее в докладе указывается, что столь же печально дела обстоят с вопросом обеспечения кибербезопасности, которая осуществляется с помощью программного продукта, созданного китайскими и российскими специалистами.
«Китай представляет значительный и все более увеличивающийся риск в отношении поставок материалов, которые считаются критически важными для национальной безопасности США. Зоны беспокойства в плане американской производственной и военно-индустриальной базы включают в себя растущее число широко используемых и специализированных металлов, сплавов, редкоземельных металлов и постоянных магнитов», — гласит главный вывод доклада, сообщает РИА «Новости».
Можно не сомневаться, что многочисленные проблемы, перечисленные в докладе, имеют место быть. Глобалистские тенденции, стремительно развивавшиеся при всех предыдущих администрациях, в полной мере коснулись и американского военно-промышленного комплекса.
В девяностые годы Вашингтон пребывал в убеждении своего полного военного и политического превосходства, и программы военно-технического развития имели своей целью все больше обогащение оружейных баронов и связанных с ними лоббистов во всех ветвях американской власти. Вопрос обеспечения национальной безопасности (а уж тем более глобального противостояния) утратил свою актуальность.
И даже начавшаяся с 2001 года глобальная война с терроризмом, в которой все же главными силами были ударные беспилотники, оперативники ЦРУ и отряды спецназа, не оказала тонизирующего воздействия на американское военное ведомство и ВПК.
То есть сегодня США не просто приходится переходить на военные рельсы, но и буквально выламывать национальную экономику из глобальных схем.
Все это так, однако с данным докладом не так все просто. Прежде всего указывается, что он имеет две части, одна из которых засекречена. Вторая же, как мы видим, предана огласке, и судя по тому, что она и не была секретна, к тому и предназначалась.
Но подобную информацию, могущую подорвать веру в могущество государства и его способность защищать свои национальные интересы, обычно стараются не публиковать. Однако это было сделано. Причем в преддверии выборов в конгресс. И это не случайно. Ведь для американца очевиден ответ на неизбежный в таких случаях вопрос: кто виноват?
Это, разумеется, предыдущая администрация Обамы, демократы, даже не пытавшиеся изменить складывающуюся катастрофическую ситуацию. А именно так уже интерпретируют обнародованную часть доклада протрамповские эксперты и обозреватели.
Кроме того, изложенными в нем сведениями они обосновывают необходимость торговой войны с Китаем, разрыва «глобальных цепочек» и «выкручивание рук» европейским союзникам, то есть именно те шаги, за которые подвергают критике Трампа его оппоненты в США и в западном мире вообще.
То есть все действия нынешней администрации, поставившие Соединенные Штаты в условия жесткой конфронтации с Россией и Китаем, а также испортившие их отношения с большинством союзников представляются вынужденными и неизбежными шаги кризисного управления, нацеленные на предотвращение катастрофы.
Это одна из задач доклада. Вторая — это обычное «сиротство» Пентагона, в соответствии с хорошо знакомым каждому военному человеку принципом «проси как можно больше, чтобы получить достаточно».
Можно так же предположить и то, что документ о тяжком положении в военном ведомстве, кроме всего прочего, направлен против нынешнего шефа Пентагона – Джеймса Мэттиса, которым Трамп в последнее время недоволен настолько, что публично назвал его «немного демократом».
Однако большинство проблем, в нем озвученных, возникло задолго до того, как Мэттис ведомство возглавил, и обвинить его можно только в том, что он недостаточно быстро их искореняет. Что, учитывая их глубину и системный характер, вряд ли справедливо.
Из всего вышесказанного не стоит делать скоропалительных выводов о слабости и небоеспособности ВС США. Несмотря на значительные проблемы, они обладают большим запасом прочности и все еще очень сильны. Так что вместо шапкозакидательских настроений, которые вполне может вызвать доклад Пентагона, нам лучше изучить, насколько зависим наш ВПК от поставок иностранных (в том числе и китайских) материалов, деталей и агрегатов.
Главным источником этой информации стал известный автор агентства Рейтер Энди Хоум, получивший доступ к датированному минувшим сентябрем докладу военного ведомства США, посвященного главным образом ситуации с важнейшими поставками для армии и флота Соединенных Штатов.
Общую тональность этого документа он характеризует как «близкую к панической». И, судя по пересказанному Хоумом содержанию доклада, для таких настроений есть все основания.
Прежде всего сообщается, что более 300 важнейших элементов обеспечения боеспособности ВС США и эффективности ВПК страны или уже импортируются из КНР и других стран, преимущественно из Юго-Восточной Азии, или в ближайшее время начнут там закупаться. Поскольку американские предприятия, их выпускавшие, обанкротились или находятся на грани закрытия.
Таковы плоды деиндустриализации американской экономики и тесно связанных с нею процессов глобализации. В течение нескольких десятилетий целый ряд производств, в том числе имеющих стратегическое значение, последовательно выносились туда, где была дешевле рабочая сила. А потом и вовсе стали просто закупать нужные комплектующие, что было еще более экономично.
В частности, сообщается, что, поскольку производственные цепочки микроэлектронных элементов стали глобальными, американцы не могут доверять их поставщикам. Напомним о многочисленных скандалах, разгоравшихся по причине того, что в американском «оружии будущего» (F-35, эсминце «Замволт» и в других новинках ВПК) широко применялись детали и блоки китайского производства. Впрочем, несмотря, на возмущение американской общественности, использование комплектующих из Поднебесной продолжалось.
Зависимость от КНР охватывает практически все сферы военного снабжения США: от хайтека до банальных ботинок пехотинца и тканей, из которых изготавливают палатки. Вот ведь тоже проблема: недавно прекратил свое существование производитель синтетических нитей для этих тканей. Выручают китайцы, однако в случае усиления торговой войны «джи-ай» могут остаться без полевых тентов.
Впрочем, «импортозамещение наоборот» сегодня для американцев не самый худший вариант. В некоторых случаях им нечем заменить важнейшие компоненты. В несекретной части доклада, которую и цитирует Хоум, сообщается, что ракетная отрасль осталась без переключателей, применяемых на практически всех американских моделях, поскольку его производитель закрылся еще два года назад. Но этот факт для военного руководства стал известен только сейчас, когда запас необходимых деталей на складах иссяк. И теперь вообще непонятно как решить эту проблему.
Еще более удивительная история приключилось с единственным в США производителем твердотопливных моторов для ракет «воздух — воздух», который, как пишут составители доклада, «столкнулся с техническими проблемами», причем непреодолимого характера, поскольку возобновить выпуск двигателей так и не получилось, и Пентагон вынужден был подрядить норвежскую компанию для обеспечения бесперебойных поставок.
Не менее остро, чем технические проблемы, стоят вопросы кадровые. Так, в ракетных войсках стратегического назначения, согласно данным отчета, острая нехватка специалистов – инженеров и техников, имеющих необходимое образование, и самое главное, американское гражданство.
Ведь в американских РВСН, в отличие от других родов войск, могут служить только граждане США. Вполне подготовленных соискателей на технические должности пруд пруди, но в основном иностранцев, большинство из которых – китайцы.
Далее в докладе указывается, что столь же печально дела обстоят с вопросом обеспечения кибербезопасности, которая осуществляется с помощью программного продукта, созданного китайскими и российскими специалистами.
«Китай представляет значительный и все более увеличивающийся риск в отношении поставок материалов, которые считаются критически важными для национальной безопасности США. Зоны беспокойства в плане американской производственной и военно-индустриальной базы включают в себя растущее число широко используемых и специализированных металлов, сплавов, редкоземельных металлов и постоянных магнитов», — гласит главный вывод доклада, сообщает РИА «Новости».
Можно не сомневаться, что многочисленные проблемы, перечисленные в докладе, имеют место быть. Глобалистские тенденции, стремительно развивавшиеся при всех предыдущих администрациях, в полной мере коснулись и американского военно-промышленного комплекса.
В девяностые годы Вашингтон пребывал в убеждении своего полного военного и политического превосходства, и программы военно-технического развития имели своей целью все больше обогащение оружейных баронов и связанных с ними лоббистов во всех ветвях американской власти. Вопрос обеспечения национальной безопасности (а уж тем более глобального противостояния) утратил свою актуальность.
И даже начавшаяся с 2001 года глобальная война с терроризмом, в которой все же главными силами были ударные беспилотники, оперативники ЦРУ и отряды спецназа, не оказала тонизирующего воздействия на американское военное ведомство и ВПК.
То есть сегодня США не просто приходится переходить на военные рельсы, но и буквально выламывать национальную экономику из глобальных схем.
Все это так, однако с данным докладом не так все просто. Прежде всего указывается, что он имеет две части, одна из которых засекречена. Вторая же, как мы видим, предана огласке, и судя по тому, что она и не была секретна, к тому и предназначалась.
Но подобную информацию, могущую подорвать веру в могущество государства и его способность защищать свои национальные интересы, обычно стараются не публиковать. Однако это было сделано. Причем в преддверии выборов в конгресс. И это не случайно. Ведь для американца очевиден ответ на неизбежный в таких случаях вопрос: кто виноват?
Это, разумеется, предыдущая администрация Обамы, демократы, даже не пытавшиеся изменить складывающуюся катастрофическую ситуацию. А именно так уже интерпретируют обнародованную часть доклада протрамповские эксперты и обозреватели.
Кроме того, изложенными в нем сведениями они обосновывают необходимость торговой войны с Китаем, разрыва «глобальных цепочек» и «выкручивание рук» европейским союзникам, то есть именно те шаги, за которые подвергают критике Трампа его оппоненты в США и в западном мире вообще.
То есть все действия нынешней администрации, поставившие Соединенные Штаты в условия жесткой конфронтации с Россией и Китаем, а также испортившие их отношения с большинством союзников представляются вынужденными и неизбежными шаги кризисного управления, нацеленные на предотвращение катастрофы.
Это одна из задач доклада. Вторая — это обычное «сиротство» Пентагона, в соответствии с хорошо знакомым каждому военному человеку принципом «проси как можно больше, чтобы получить достаточно».
Можно так же предположить и то, что документ о тяжком положении в военном ведомстве, кроме всего прочего, направлен против нынешнего шефа Пентагона – Джеймса Мэттиса, которым Трамп в последнее время недоволен настолько, что публично назвал его «немного демократом».
Однако большинство проблем, в нем озвученных, возникло задолго до того, как Мэттис ведомство возглавил, и обвинить его можно только в том, что он недостаточно быстро их искореняет. Что, учитывая их глубину и системный характер, вряд ли справедливо.
Из всего вышесказанного не стоит делать скоропалительных выводов о слабости и небоеспособности ВС США. Несмотря на значительные проблемы, они обладают большим запасом прочности и все еще очень сильны. Так что вместо шапкозакидательских настроений, которые вполне может вызвать доклад Пентагона, нам лучше изучить, насколько зависим наш ВПК от поставок иностранных (в том числе и китайских) материалов, деталей и агрегатов.
- Автор:
- Борис Джерелиевский