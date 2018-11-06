Подведены итоги "шестилетки" Сергея Шойгу на посту министра обороны
В издании «Красная Звезда» вышел материал, посвящённый шестилетнему нахождению Сергея Шойгу в должности министра обороны России. Одна из главных тем, которой в материале уделено особое внимание, связана с реализацией программы перевооружения российской армии. В частности, отмечается, что Вооружённые силы получили оснащение современными ракетными вооружениями.
Так, с 2012 года количество крылатых ракет, находящихся на вооружении ВС РФ, увеличилось в 30 раз. Отмечен существенный рост и по числу носителей – наземного, морского и воздушного базирование. В «Красной Звезде» утверждается, что по этому показателю рост составил более чем 12 раз. Добавляется, что в первую очередь все эти показатели достигнуты вследствие развития программ по созданию крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер». Реализация программ по созданию высокоточного оружия названа прорывом в оснащении Вооружённых сил страны.
В материале рассказано о постановке на вооружение ВМФ РФ ракетных подводных лодок стратегического назначения «Борей» и о работах по созданию АПЛ с новыми характеристиками - «Борей-Б».
Отмечено усиление воздушной составляющей стратегических ядерных сил. В качестве примера приводится работа по модернизации Ту-95МС и Ту-160М. Работа по созданию последних была в России восстановлена.
Важной составляющей проверки боевых возможностей ВС РФ стала контртеррористическая операция в Сирийской Арабской Республике.
Из статьи:
Особо отмечено развитие российской орбитальной спутниковой группировки, позволяющей решать целый комплекс важнейших задач. Также в материале рассказывается о создании Национального центра управления обороной Российской Федерации, о работе по росту процента профессиональных военнослужащих в армии страны и о повышении престижа военной службы в целом.
Так, с 2012 года количество крылатых ракет, находящихся на вооружении ВС РФ, увеличилось в 30 раз. Отмечен существенный рост и по числу носителей – наземного, морского и воздушного базирование. В «Красной Звезде» утверждается, что по этому показателю рост составил более чем 12 раз. Добавляется, что в первую очередь все эти показатели достигнуты вследствие развития программ по созданию крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер». Реализация программ по созданию высокоточного оружия названа прорывом в оснащении Вооружённых сил страны.
В материале рассказано о постановке на вооружение ВМФ РФ ракетных подводных лодок стратегического назначения «Борей» и о работах по созданию АПЛ с новыми характеристиками - «Борей-Б».
Отмечено усиление воздушной составляющей стратегических ядерных сил. В качестве примера приводится работа по модернизации Ту-95МС и Ту-160М. Работа по созданию последних была в России восстановлена.
Важной составляющей проверки боевых возможностей ВС РФ стала контртеррористическая операция в Сирийской Арабской Республике.
Из статьи:
Отечественное высокоточное оружие большой дальности доказало высокую эффективность и надёжность в ходе боевых действий в Сирии.
Особо отмечено развитие российской орбитальной спутниковой группировки, позволяющей решать целый комплекс важнейших задач. Также в материале рассказывается о создании Национального центра управления обороной Российской Федерации, о работе по росту процента профессиональных военнослужащих в армии страны и о повышении престижа военной службы в целом.
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- Минобороны РФ