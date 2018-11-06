Трамп перед выборами в Конгресс: С Путиным в Париже могу не встретиться

Перед началом промежуточных выборов в США президент этой страны пытается сделать всё, чтобы в итоге сформировать лояльное республиканское большинство в Конгрессе. Популистские заявления перекликаются с действиями, дата осуществления которых намекает именно на сегодняшние выборы в Соединённых Штатах. Сделав заявление о введении «самых мощных» санкций против Ирана, Трамп теперь комментирует свою подготовку к поездке в Париж, намеченную на 11 ноября.Напомним, что во Франции пройдут мероприятия, посвящённые вековому юбилею окончания Первой мировой войны.Трамп заявил, что ранее анонсированной встречи с президентом России в Париже, «вероятно, не будет». По словам американского президента, если он и встретится с Владимиром Путиным, то произойти это может не раньше начала саммита Большой Двадцатки, который пройдёт в Аргентине в конце ноября - начале декабря.После этого Трамп сделал своё привычное заявление о том, что он «всегда хотел поладить с Россией, Китаем и другими странами».В предыдущий раз Путин и Трамп встречались в финской столице.Особую (бурную) радость заявления Трампа о том, что в Париже тот может не встретиться с Владимиром Путиным, вызвала на Украине.