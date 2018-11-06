Израильский министр: Сирийцы с помощью С-300 могут сбить гражданский лайнер

При неправильном использовании могут быть сбиты гражданские самолёты. Отмечу, что авиаперевозки в ближневосточном регионе могут быть подвергнуты опасности. Радиус применения ЗРК С-300 таков, что он покрывает всю нашу (израильскую) территорию.

В Сети идёт активное обсуждение заявлений представителя израильского правительства Зеэва Элькина. Элькин, являющийся министром кабмина Биньямина Нетаньяху и сопредседателем российско-израильской межправительственной комиссии, заявил о том, что поставки ЗРК С-300 в Сирию являются крайне опасными. В качестве причины такого рода опасности Элькин указал на то, что «сирийские военные не всегда обладают должными навыками по управлению военной техникой зарубежного производства».Из заявления израильского чиновника:Элькин особенно подчёркивает, что сирийские военные из С-300 могут сбить не только военные самолёты ВВС Израиля, но и гражданские лайнеры.Далее израильский министр выступил с угрозой в адрес САА, заявив, что если такое случится, то Израиль не собирается стучаться в двери международных организаций с просьбами осудить сирийские власти, а «осуществит действия практического характера». По словам Элькина, будет нанесён удар по установкам, которые «будут применены для обстрела израильских самолётов».Для справки: Зеэв Элькин – урождённый Владимир Борисович Элькин (Харьков, 1971 год). Уехал в Израиль в декабре 1990 года. Работал журналистом. С 2015 года – министр абсорбции (по делам репатриации).